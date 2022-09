Jubiläum «Was unsere Männer können, das können wir auch», sagten sich die Ehefrauen der Mitglieder des Feuerwehrchors Zihlschlacht und gründeten selber einen Chor, der nun ein Vierteljahrhundert alt ist Der Mosaik-Chor Zihlschlacht-Sitterdorf feiert am kommenden Sonntag sein 25-jähriges Bestehen mit einem Herbstfest. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 13.09.2022, 16.05 Uhr

Die Sängerinnen des Mosaik-Chors proben mit ihrer Dirigentin Claudia Niklaus. Bild: Yvonne Aldrovandi

Etwas aussergewöhnlich sei die Gründungsgeschichte schon, erinnert sich Marianne Künzle. Der Feuerwehrchor Zihlschlacht sei im Juli 1996 am Chor-Open-Air in Weinfelden aufgetreten. An dieser Aufführung nahmen die Männer des Feuerwehrchors ihre Frauen mit auf die Bühne. Mit dem Lied «Mein Schatz ist ein Feuerwehrmann» sangen sich die 15 Frauen in die Herzen des Publikums. Auch der Veranstalter sei vom Auftritt begeistert gewesen.

Marianne Künzle, Präsidentin des Mosaik-Chors Zihlschlacht SItterdorf. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Für uns Frauen stand sofort fest: Was unsere Männer können, das können wir auch.»

Das sagt Marianne Künzle, heute Präsidentin des Chors, und lacht.

Yvonne Schildknecht aus Zihlschlacht habe dann die Initiative zur Gründung eines Plausch-Chors ergriffen. Die Geburtsstunde des Mosaik-Chors, unter der Leitung von Claudia Niklaus aus Amriswil, sei am 31. Oktober 1997 gewesen. «Die Sängerinnen kommen von überall her – so richtig bunt zusammengewürfelt wie ein Mosaik», erklärt Künzle den Namen des Chors. Damit der Mosaik-Chor an Gesangsfesten teilnehmen kann, wurde ein Verein gegründet. Heute machen im Chor 17 Sängerinnen mit.

Konzert um 14 Uhr Das Herbstfest des Mosaik-Chors Zihlschlacht-Sitterdorf findet am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Zihlschlacht statt. Die Gäste erwartet ein buntes Liederprogramm. Um 14 Uhr findet ein einstündiges Konzert mit dem Feuerwehrchor Zihlschlacht und dem Kulturverein Blidegg statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – es gibt Crêpes mit pikanter oder süsser Füllung. (yal)

Nun feiert also der Mosaik-Chor Zihlschlacht-Sitterdorf bereits sein 25-jähriges Bestehen, und er tut dies mit einem Herbstfest. «Wir freuen uns auf gemütliche Stunden und möchten die Gäste nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnen», sagt die Chorpräsidentin. Pünktlich zum 25-Jahr-Jubliäum hat auch Claudia Niklaus wieder den Dirigentenstab übernommen und folgt auf Carina Felix. «Es freut uns sehr, dass Mitbegründerin Claudia Niklaus unseren Chor seit dem Frühjahr nach rund 14-jährigem Unterbruch wieder dirigiert.» Es sei für den Verein ein glücklicher Zufall gewesen. «Wir möchten mit ihr nochmals so richtig durchstarten», äussert sich die Präsidentin dazu. Claudia Niklaus habe bei der Chorgründung und in den darauffolgenden elf Jahren ihrer Tätigkeit als Dirigentin grosse Aufbauarbeit geleistet und wesentlich zum Erfolg beigetragen.

Sängerinnen gesucht Neue Sängerinnen – auch junge Frauen – sind im Mosaik-Chor Zihlschlacht-Sitterdorf willkommen. Die Proben finden alle 14 Tage am Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im Singzimmer der Primarschule Sitterdorf statt. Zum Repertoire gehören nebst anderem Gospel, Schlager, aber auch Mundartlieder. Gerne darf geschnuppert werden. Weitere Auskünfte bei Marianne Künzle unter Telefon 071 411 57 80. (yal)

Claudia Niklaus am Keyboard hat nach langer Absenz wieder die Leitung des Chors übernommen. Bild: Yvonne Aldrovandi