«Betrachte mich nicht als Einzelkämpfer»: Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus zieht Bilanz – und verrät sein bisher schwierigstes Amtsgeschäft

Gemeindepräsident Marc Ringeisen (parteilos) am Ufer des Hauptwiler Weihers. Bild: Belinda Schmid (Hauptwil, 31. August 2022)

Mit welchen Gefühlen haben Sie sich am ersten Arbeitstag ins Gemeindehaus begeben?

Marc Ringeisen: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich sehr auf den ersten Arbeitstag gefreut habe. Ich bin zu Fuss ins Gemeindehaus gegangen und habe dabei gespürt, wie die Spannung mit jedem Schritt steigt.

Wissen Sie noch, was Ihre erste Tätigkeit an der Oberdorfstrasse 3 war?

Das erste Geschäft war die offizielle Amtsübergabe, an der Vizegemeindepräsident Adrian Studerus und Gemeindeschreiber Marco Lang teilgenommen haben. Speziell war, dass gleich an meinem ersten Arbeitstag eine Sitzung des Gemeinderates auf dem Programm stand.

Hat Sie seit dem Amtsantritt etwas in positivem oder negativem Sinn überrascht? Gibt es etwas, das Sie so nicht erwartet haben?

Positiv wahrgenommen habe ich die Herzlichkeit, mit der ich vom Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung willkommen geheissen wurde. Wir arbeiten alle als Team zusammen, was mir sehr wichtig ist. Aufgefallen ist mir, dass die Kommunikation mit dem Kanton noch sehr konventionell abläuft und nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Hier gibt es einen Nachholbedarf, wobei aber ein entsprechendes Projekt gerade angelaufen ist.

Hat Sie in den ersten 100 Tagen etwas emotional besonders stark berührt? Ist Ihnen etwas zu Herzen gegangen?

Ja, das hat es gegeben. Ich meine die Besuche bei Leuten, denen ich zu einem hohen Geburtstag gratulieren durfte. Es war berührend, bei diesen Gelegenheiten die Lebensgeschichte der Jubilare und Anekdoten aus dem Dorf zu hören.

Worin unterscheidet sich Ihre heutige Beschäftigung am meisten von Ihrer früheren Tätigkeit bei den Appenzeller Bahnen?

Die Aufgaben in meiner heutigen Funktion als Gemeindepräsident sind sehr breit gefächert. Noch breiter, als ich mir das vorgestellt habe. Im Gegensatz dazu war ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber in einem einzigen, speziellen Fachbereich tätig. Das ist der grosse Unterschied.

Ihr Wahlsieg fiel überaus deutlich aus und die Erwartungen gegenüber Ihrer Person scheinen nun sehr gross zu sein. Hat dieser Umstand den Einstieg ins Amt erleichtert oder in gewisser Weise vielleicht sogar erschwert?

Das Wahlergebnis hat mich sehr gefreut, es hat aber keinen Einfluss auf mein Handeln. Ich betrachte das Amt, das ich jetzt ausübe, als Verpflichtung gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Die Höhe des Wahlerfolgs spielt dabei keine Rolle.

Wie sattelfest fühlen Sie sich nach dem ersten Vierteljahr bei der Erledigung der täglichen Aufgaben?

Das ist von Thema zu Thema unterschiedlich. Es gibt natürlich Geschäfte, die mir noch nicht so vertraut sind. Wenn das der Fall ist, ziehe ich jemanden aus dem Gemeinderat, aus der Verwaltung oder externe Fachleute bei. Ich betrachte mich ohnehin nicht als Einzelkämpfer, sondern lege grossen Wert auf Teamarbeit.

Was war das schwierigste Geschäft, mit dem Sie als neuer Gemeindepräsident bisher zu tun hatten?

Der Einkauf von Strom und Gas. Das war schon vorher eine sehr komplexe Angelegenheit und ist es jetzt erst recht. Hauptwil-Gottshaus ist mit dieser Problematik nicht allein, weshalb es einen Austausch mit anderen Gemeindebehörden gibt. Was das Einsparen von Strom betrifft, gehe ich davon aus, dass wir in Hauptwil-Gottshaus auch kommunale Massnahmen werden prüfen müssen.

Beschlüsse werden im Gemeinderat mit Mehrheitsentscheid gefasst. Das heisst, Sie können als Gemeindepräsident auch überstimmt werden. Wie stehen Sie dazu?

Dessen muss man sich bei Amtsantritt bewusst sein. Ich habe kein Problem damit, was nicht heisst, dass es mir gleichgültig wäre, bei einer Abstimmung zu unterliegen. Unser demokratisches System in der Schweiz funktioniert so und es funktioniert gut. Abgesehen davon läuft es in der Privatwirtschaft nicht viel anders.

Wie haben Sie die ersten Kontakte mit der Bevölkerung von Hauptwil-Gottshaus erlebt?

Ich erlebe persönliche Begegnungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern mehrheitlich als sehr positiv und angenehm. Leute gehen auf mich zu und suchen das Gespräch. Das ist schön und freut mich. Dass solche Gespräche auch einmal schwierig sein können, weil unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen, ist normal, ändert aber nichts an meiner Einschätzung.

Hat sich Ihr Bekanntheitsgrad seit dem Wahltag am

24. April spürbar erhöht oder gibt es diesbezüglich noch einen Nachholbedarf?

Ich stelle schon fest, dass mich jetzt mehr Leute kennen als vor der Wahl. Als unangenehm oder belastend empfinde ich das aber nicht.

Gedenken Sie, nach der Bundesfeier weitere Anlässe zu besuchen? Ist das Bestandteil der Amtsübung?

Ja, ich bin der Meinung, dass es zu meinem Job gehört, in einem vernünftigen Mass öffentlich präsent zu sein. Ein Gemeindepräsident muss aber nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein. Es kommt wie gesagt auf die richtige Dosierung an.

Welche Ziele setzen Sie sich bis zur Gesamterneuerungs-

wahl der Gemeindebehörde im Frühjahr 2023?

In der nicht mehr allzu langen Zeit gilt es vor allem, angesammelte Pendenzen zu priorisieren und anzupacken. Themen, die den Gemeinderat darüber hinaus beschäftigen werden, sind die Energiebeschaffung, die Umsetzung von Tempo-30-Zonen und das Projekt Weiherbeizli zum Abschluss zu bringen. Zudem sind auf Ebene der Gemeindeverwaltung aufgrund von Wechseln und Vakanzen personelle Entscheidungen zu treffen.

Apropos Wahlen: Empfinden Sie es als Belastung, sich regelmässig dem Verdikt der Stimmberechtigten stellen zu müssen? Sie könnten jedes Mal den Job verlieren.

Für mich ist das kein Thema. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Wer ein solches Amt ausüben will, tut gut daran, sich vorgängig über die Rahmenbedingungen zu informieren. Ich kenne aber schon Beispiele, die zeigen, welche tiefgreifenden Konsequenzen eine Abwahl für die betroffene Person haben kann. Als ich erfahren habe, dass man als Gemeindepräsident für diesen Fall eine Versicherung abschliessen kann, war ich aber schon überrascht. Ich habe das nicht gemacht.

Politische Parteien spielen in der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus eine untergeordnete Rolle. Dennoch die Frage: Werden Sie in absehbarer Zeit einer Partei beitreten?

Ein solcher Schritt kommt für mich derzeit nicht in Frage.

Nicht wenige Gemeinde- und Stadtpräsidenten sind auch Mitglieder des Grossen Rates? Haben Sie Ambitionen, bei nächster Gelegenheit für das Kantonsparlament zu kandidieren?

Auch die Antwort auf diese Frage lautet Nein, zumal ich ja auch keiner Partei angehöre. Ich möchte meine Arbeitskraft jetzt wirklich ganz in den Dienst der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus stellen.

Und wie lange gedenken Sie das zu tun?

Solche Vorhersagen sind immer schwierig. Es kann jederzeit etwas geschehen, mit dem man nicht gerechnet hat und dann ist plötzlich alles anders. Aus heutiger Sicht kann ich mir aber gut vorstellen, das Amt des Gemeindepräsidenten mindestens während zwei Legislaturperioden, also für acht Jahre, auszuüben. Ich habe meinen Entscheid, in die Politik zu wechseln, auch noch nie bereut.

