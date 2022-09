In Bischofszell findet eine Integrationskonferenz statt

Der Integration zugewanderter Personen förderlich ist auch das regelmässig durchgeführte Sprachcafé für Gross und Klein, in dem deutsch gesprochen wird. Dieses kostenlose Angebot der Stadt Bischofszell findet im Jugendtreff am Bleicherweg 6 statt, jeweils in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr. Auch Kinder jeden Alters sind willkommen; für sie gibt es eine Betreuung. Das nächste Sprachcafé findet am Freitag, 16. September, statt. Die weiteren Daten in diesem Jahr: 28. Oktober, 18. November und 9. Dezember. (st)