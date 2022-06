KlezMehr gaben ein Konzert in Heldswil

Heldswil Nasenflöte, Schellenkranz und Darabukka: Ein Konzert mit nicht alltäglichen Instrumenten Das Quartett «KlezMehr» musizierte in der Kapelle des Dorfes. Der Auftritt bildete den Neustart der Aktivitäten der Gruppe «kultur».religion kapelle heldswil» nach der coronabedingten Pause. Monika Wick 21.06.2022, 16.40 Uhr

Die Formation «KlezMehr» spielt in der Kapelle von Heldswil. Bild: Monika Wick (Heldswil, 19. Juni 2022)

Obwohl Veranstaltungen und Konzerte unter Auflagen schon längere Zeit wieder erlaubt gewesen wären, verzichtete die Gruppe «kultur.religion kapelle heldswil» seit über zwei Jahren darauf, solche zu organisieren.

«Der Aufwand mit Ticketverkäufen, Registrierungen oder Personenzahlbeschränkungen wäre für uns einfach zu aufwendig gewesen», erklärt Karin Schenk, Mitglied der Gruppe «kultur.religion kapelle heldswil», der auch Monika Niklaus, Stefan Fischer und Silvia Hug angehören.

Unerwartet zahlreiches Publikum

Dass trotz der coronabedingten Zwangspause am Sonntagabend so viele Leute in die Heldswiler Kapelle gefunden hatten, überraschte Silvia Hug, die die Anwesenden begrüsste:

«Wir haben nicht erwartet, dass so viele kommen. Umso grösser ist die Freude, dass Sie alle hier sind.»

Die Anreise hatte sich gelohnt. Auf dem Programm stand ein Konzert des Quartetts «KlezMehr». Die vier Musikerinnen Serena Ferrara, Corina Frei, Yoli Spescha und Karen Schwab nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in den Osten Europas.

Von freudigen Festen und traurigen Abschieden

«Unter der Musikrichtung Klezmer versteht man jiddische Festmusik, in der manchmal auch etwas Melancholie mitschwingt», erklärte Sopransaxofonistin Corina Frei, die durch das Programm führte. Für ihre Interpretationen verwendeten «KlezMehr» ausser Geige, Sopransaxofon, Akkordeon oder Kontrabass auch unbekanntere Instrumente wie Nasenflöte, Schellenkranz oder Darabukka, eine becherförmige Trommel.

Die mitreissenden Melodien, die freudige Feste, traurige Abschiede oder melancholische Erinnerungen beschreiben, gefielen dem Publikum. Auch nach einer Stunde hatte es noch nicht genug und verlangte mit Applaus nach einer Zugabe. Nach dem Konzert bot sich die Gelegenheit, den warmen Sommerabend in der Festwirtschaft auf der Kapellenwiese ausklingen zu lassen.