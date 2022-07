Weiherparty in Hauptwil

Hauptwil Zu früh für Berliner Luft und Pornobrause STV Hauptwil-Gottshaus und MTY Hauptwil luden zur Weiherparty und zum Weiherfest. Monika Wick 10.07.2022, 16.30 Uhr

Bier ist das Lieblingsgetränk der Partybesucher. Bild: Monika Wick

Das Weiherfest, das am Samstag in Hauptwil stattfand, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Anders sieht es bei der Weiherparty aus, zu der der STV Hauptwil-Gottshaus und der MTY Hauptwil tags zuvor eingeladen hatten. «Die Weiherparty entstand 2020 aus der Not heraus», erklärt OK-Präsident Reto Schiess. Wegen der coronabedingten Beschränkungen der Personenzahlen entstand die Idee, nebst Weiherfest einen zweiten Anlass zu organisieren, für den dieselbe Infrastruktur genutzt werden kann.