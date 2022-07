Sekundarschule Erlen führt Musical "The Greatest Showman" auf

ERLEN Schulabgänger stellen mit dem Musical «The Greatest Showman» ihr Talent unter Beweis Nach einjähriger Vorbereitung feiert die Aufführung der Sekundarschule am Sonntag, 3. Juli, Premiere. Drei weitere Vorstellungen sind für kommende Woche geplant. Eine Musicalaufführung am Ende des Schuljahres hat in Erlen Tradition. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 01.07.2022, 15.00 Uhr

Szene aus der Hauptprobe im Mehrzwecksaal der Schule Erlen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Erlen, 30. Juni 2022)

«The Greatest Showman» kommt auf die Bühne: Auch in diesem Jahr wird mit einem mitreissenden Musical in Erlen das Ende der Schulzeit gefeiert. Die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der dritten Sekundarklassen laden zu einer rund zweistündigen Show in den Mehrzwecksaal der Schule Erlen ein.

Die jungen Talente lassen mit ihrer Spielfreude und ihrem Engagement schon zu Beginn ihrer Aufführung den Funken auf die Zuschauer hinüberspringen. Am Donnerstagvormittag fand die erste Hauptprobe vor einem grossen Publikum statt, das überwiegend aus Schülerinnen und Schülern der Schule Erlen bestand.

Beeindruckende Tänzer und Akrobaten

Das Musical «The Greatest Showman» zeigt, dass mit Unnachgiebigkeit und Ehrgeiz Träume verwirklicht werden können, auch wenn die Umstände widrig sind. Die Geschichte erzählt vom Familienvater P. T. Barnum (die Rolle wird geteilt: Simeon Weber im Erwachsenenalter und Mika Hänni als Jugendlicher), der seinen Job verliert und hierauf eine verrückte Idee verwirklicht: Er gründet aus dem Nichts heraus einen Zirkus.

Barnum stellt nicht nur kuriose Gestalten an, wie beispielsweise die bärtige Dame Lettie Lutz (Shanas Baranati), sondern auch atemberaubende Tänzer und Akrobaten. Sein Ziel ist aber nicht nur die Unterhaltung – er sehnt sich auch nach Anerkennung in der Gesellschaft. Mit dem Theatermacher Phillip Carlyle (Ben Bötschi) findet er einen professionellen Helfer, um sich in der Kunstszene zu etablieren.

Die jungen Akteure legen sich mächtig ins Zeug. Sie beeindrucken nicht nur gesanglich, sondern auch schauspielerisch und tänzerisch mit packenden Choreografien. Der Rhythmus der Songs geht ins Blut und lädt zum Mitwippen ein. In aufwendiger und eigens für die Aufführungen erstellten Kulisse haben weitere Jugendlichen eine bemerkenswerte Atmosphäre in den Mehrzwecksaal gezaubert.

Gelungene Hauptprobe macht Mut

Unter der Leitung von René Pulfer (Musik und Projektleitung) sowie Rita Bänziger (Regie) und Claudia Liptai (Choreografie) haben die 18 Darstellerinnen und Darsteller im Freifach «Theater und Musik» das Musical einstudiert.

Ein Jahr Vorbereitungsphase liegt nun hinter den Schulabgängern. Texte wurden gelernt, Songs studiert, Kulissen gebaut, Plakate gestaltet, Werbe- und Pressearbeiten ausgeführt, Kleider genäht und ein Cateringangebot auf die Beine gestellt. René Pulfer zeigt sich nach der ersten Hauptprobe sichtlich zufrieden:

«Die Schülerinnen und Schüler haben ihre heutige Aufführung sehr gut gemeistert.»

In einzelnen Bereichen müsse nochmals gefeilt und geschliffen werden, damit den Gästen eine tolle Show geboten werden kann. Das Musical sei eine Herausforderung für alle, die Lieder seien sehr anspruchsvoll.

«Das Musical ‹The Greatest Showman› hat Rita Bänziger nach dem gleichnamigen Film für die Schulabgänger der dritten Sekundarklassen Erlen umgeschrieben», erzählt René Pulfer und ergänzt, dass das Ende der Schulzeit bereits zum zehnten Mal mit einer Musicalaufführung gefeiert werde.

Premiere: Sonntag, 3. Juli, 17 Uhr. Weitere Vorstellungen: Montag, 4., Dienstag, 5., und Mittwoch, 6. Juli, jeweils ab 20 Uhr, im Mehrzwecksaal der Schule. Vorverkauf bei der Schulverwaltung: Telefon 071 649 10 00. Die Premiere ist ausverkauft.