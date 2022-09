Dorfgeschichten Er ist ein Jäger und Sammler Dorfgeschichten: Urgrossvater, Grossvater und Vater von Kurt Etter aus Donzhausen waren Pöstler. Er scherte aus. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 15.09.2022, 19.49 Uhr

Kurt Etter steht im «Heimatmuseum Etter» in Donzhausen. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Ich schlafe heute im gleichen Zimmer, in dem ich schon vor 76 Jahren zur Welt gekommen bin. Das können bestimmt nicht viele Leute von sich sagen», erzählt Kurt Etter und lacht. Kurt Etter stammt aus der Posthalterfamilie Etter aus Donzhausen, einer Ortschaft der Gemeinde Sulgen. In seinem Haus, das er in vierter Generation besitzt, war 87 Jahre das Postbüro beheimatet. Sein Urgrossvater, sein Grossvater und sein Vater waren Pöstler von Donzhausen – alle drei haben einst in diesem Haus gewohnt und gearbeitet.

Die Postgeschichte Donzhausens habe am 1.März 1872 begonnen, als beim Löwenwirt, Bäcker und Ortsvorsteher Georg Zingg eine Poststelle eingerichtet wurde. Dieser habe die Post bis zu seinem Tod 1887 geführt. Sein Nachfolger war Karl Munz, der dann das Postbüro in seinem Haus hatte. «Im Jahr 1900 trat er zurück, und mein Urgrossvater Lebrecht Etter war von 1900 bis 1910 Pöstler. Sein Nachfolger war mein Grossvater Otto Etter. Er war 39 Jahre lang Posthalter. Anschliessend führte mein Vater Willi Etter bis 1987 die Post», erklärt Kurt Etter die Pöstler-Dynastie.

Bereits als Zwölfjähriger hat Kurt Etter seinem Vater geholfen, die Post in Donzhausen zu verteilen. Mit einem Dreiradroller – ohne Führerschein – sei der Jüngling damals unterwegs gewesen. «Die Leute haben sich immer gefreut, wenn ich mit dem Roller die Post ausgetragen habe», sagt Kurt Etter schmunzelnd. Heute wäre so etwas kaum mehr möglich – die Polizei würde schnell auf dem Platz stehen, bemerkt er. Eigentlich wollte auch Kurt Etter Pöstler werden – so, wie seine Vorfahren. Doch das Schicksal hat anders entschieden. Kurt Etter hat eine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Saurer Nutzfahrzeuge in Arbon gemacht – später am Abend-Technikum in Zürich das Ingenieurstudium absolviert. Doch man spürt es: Sein Herz schlägt noch immer für die Post.

Die Vorfahren betrieben immer einen Nebenerwerb

Von der Post alleine hätte keiner seiner Vorfahren eine Familie ernähren können. «Der Anfangslohn im 1872 betrug 780 Franken im Jahr», weiss Kurt Etter. So betrieben seine Vorfahren immer einen Nebenerwerb. Anfangs habe sein Urgrossvater Lebrecht nebst dem Bauernhof noch einen Stickerei-Betrieb und eine Benzintankstelle geführt. Bemerkenswert sei, dass die Leute dazumal noch mit einem Kanister das Benzin für ihr Auto oder das Töffli geholt hätten. Sein Grossvater Otto habe nebst der Post, den Bauernhof sowie die Tankstelle weitergeführt – dazu kam dann noch eine Velohandlung. Dies alles habe sein Vater Willi später übernommen – die Kühe allerdings verkauft, als er 1950 als Posthalter gewählt wurde. Er sei aber noch Schulpfleger und zudem Ortsvorsteher geworden. «Nach der Pensionierung meines Vaters hat Bruno Edelmann die Post übernommen, aber in einem anderen Gebäude. Am 1. Juli 1992 wurde die Post aufgehoben – genau 120 Jahre hat Donzhausen eine Poststelle gehabt», erklärt der Senior.

Hobbydichter Kurt Etter schreibt nicht nur gerne, auch Dichten ist eine seiner Leidenschaften. Folgende Zeilen brachte er spontan an einem Vormittag aufs Papier: Donzhausen – ruhig und beschaulich,

für Einheimische recht vertraulich.

Für Gäste und Besucher einfach schön,

die Augen es ihnen ungemein verwöhn. Ein kleiner Ort mitten im Thurgau,

ja, es erlebte schon manchen Umbau.

Häuser und Strassen sind entstanden,

harmonisch angefügt an den Randen.

Als er noch ein Kind war, gab es nicht in jedem Haushalt ein Telefon. Im ganzen Dorf seien gerade mal drei Apparate installiert gewesen. «In der Käserei, beim Löwenwirt und in unserem Haus war von Anfang an ein Telefon vorhanden. Wenn jemand erreicht werden wollte, telefonierte man auf die Post. Wir Kinder mussten dann die gewünschte Person aufsuchen und sie an das Telefon in die Kabine führen. Das alles musste schnell gehen, dann das Telefonieren war damals noch sehr teuer.»

Der Pöstler habe Zutritt in jedes Haus gehabt, er habe nirgends angeklopft. Auf dem Stubentisch lagen jeweils das gelbe Postbüchlein mit dem Geld und den Einzahlungsscheinen. Der Pöstler habe dies am Vormittag auf seiner Tour mitgenommen und am Nachmittag das Retourgeld gebracht. Denn die Post wurde zweimal am Tag zugestellt.

Bis um 1950 gab es 17 Landwirte in Donzhausen – heute sind es noch zwei. In der Käserei, die über drei Generationen von der Familie Brudermann geführt wurde, wurde Emmentaler und Tilsiter-Käse hergestellt. Die Käserei sei inzwischen aufgelöst worden – heute werde die Milch von Lastwagen abgeholt. Einen hohen Stellwert hatten einst die Stickerei-Unternehmen. Es gab diverse Stickerei-Betriebe mit insgesamt 42 Maschinen im Dorf. Viele Halbfabrikate, die in Donzhausen produziert wurden – unter anderem Stickereibänder – seien danach in die Textilstadt St.Gallen zur Weiterverarbeitung gebracht worden.

Von den drei Wirtshäusern, die es früher gab, sei noch eines geblieben. Kurt Etter zeigt auf die andere Strassenseite, gleich vis-à-vis. «Der ‹Löwen›, mit der Bäckerei und Konditorei, der von der Familie Schiess in fünfter Generation geführt wird. Da gibt es die weltbeste Kirschtorte.» Eine richtige Landbeiz, die es früher überall gab und heute kaum mehr zu finden sei.

Kurt Etter steht vor dem Eingang zum «Heimatmuseum Etter». Bild: Yvonne Aldrovandi

Kurt Etter erzählt, dass sein Vater im 1961 auf die Idee gekommen sei, sämtliche alte Ware aus dem Wohnhaus in das ehemalige Sticklokal, das sich im Anbau nebenan befand, zu zügeln. «Er wollte dort eine Ahnenstube einrichten».» Dies sei die Initialzündung gewesen – die Sammelleidenschaft sei ausgebrochen. Da die Antiquitätensammlung schnell zu wachsen begann, mussten weitere Räume freigemacht werden. Diese Räumlichkeiten wurden immer mehr mit alten Zeitzeugen bestückt. Es entstand das «Heimatmuseum Etter» in Donzhausen. Insgesamt sind dort rund 6000 Exponate zu sehen, die grösstenteils aus Donzhausen und Umgebung stammen. «Vom alten Schuhbändel, über eine antike Waschmaschine bis hin zu einer komplett eingerichteten altertümlichen Schulstube – sind unzählige sehenswerte Gegenstände aus früheren Zeiten ausgestellt.» Das älteste Exponat sei ein Blasbalg von 1653.

«Heimatmuseum Etter» vor 36 Jahren gegründet

Im Winter 1975 konnte im Weiler Atzenholz bei Häggenschwil/SG ein altes Waschhaus erworben werden. Mit vereinten Kräften sei das Häuschen zerlegt und nach Donzhausen überführt worden. Vier Jahre später sei es dann in einer Zimmerei restauriert und am heutigen Standort aufgerichtet worden. Dieses kleine Riegelhaus beherberge heute einen Teil des Museums, werde aber auch als Treffpunkt benutzt – beispielsweise als Vereinshaus. Um den Fortbestand des Museums zu erhalten, haben Kurt Etter und seine drei Brüder Paul, Armin und Heinz sowie ihr Vater Willi den Verein «Heimatmuseum Etter» vor 36 Jahren gegründet. Das Museum ist für die Öffentlichkeit auf Voranmeldung zugänglich. Am 3. April 2022 hat die Museumsversammlung stattgefunden – zu Ehren von Vater Willi, der dann seinen 100. Geburtstag hätte feiern können.

«Ich bin ein richtiger Jäger und Sammler geworden. Es macht mir einfach Spass, alte Gegenstände zu sammeln und in unserem Museum auszustellen», verrät Kurt Etter. Damit das Wissen nicht verloren geht, schreibt Kurt Etter zusammen mit seinem Bruder Paul ein Buch über das «Heimatmuseum Etter» und seine Exponate. Inzwischen seien es 284 Seiten – das Buch werde wohl nie fertig, denn es kämen immer mehr Ausstellungsstücke dazu.