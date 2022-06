Bischofszell Die Würde hat mehr Beachtung verdient Doris Reifler organisiert erstmals einen «Würde-Salon». Er findet am 28. Juni im Bürgersaal des Bischofszeller Rathauses statt. Georg Stelzner 20.06.2022, 16.10 Uhr

Doris Reifler ist Organisatorin des «Würde-Salons». Bild: Bruno Alder

Vielen mag es gar nicht auffallen, anderen ist es vielleicht egal. Aber die Art und Weise, wie sich Menschen begegnen, sei es im Privat- oder Berufsleben, bedarf einer Korrektur. Diesen Standpunkt vertritt jedenfalls die Bischofszellerin Doris Reifler. Sie möchte den Begriff «Würde» aus der Versenkung holen und ihm zu neuer Blüte verhelfen. Aus diesem Grund organisiert die Bischofszellerin einen sogenannten «Würde-Salon». Er wird am Dienstag, 28. Juni, unter der Schirmherrschaft von Stadtpräsident Thomas Weingart im Bürgersaal des Rathauses stattfinden und sich mit wesentlichen Fragen einer neuen Beziehungskultur befassen.

Fragen, die im Rahmen des «Würde-Salons» besprochen werden, sind zum Beispiel die folgenden: Was kann man tun, um Würde für sich selbst zu finden und zu leben? Was kommt bei anderen Menschen an, wenn Würde sich in einer neuen Beziehungskultur zeigt? Wodurch eröffnen sich neue Begegnungsräume, um einen würdevollen Austausch im Gespräch zu ermöglichen? Welche Aspekte setzt man selber als Führungskraft um, damit dem Gegenüber Respekt widerfährt? Wichtig ist der Organisatorin, dass ein respektvolles Verhalten den Menschen und Tieren sowie der Natur gleichermassen entgegengebracht wird. Dieser Respekt sollte alle Bereiche unserer irdischen Existenz abdecken, damit wir dies erreichen können, ist Doris Reifler überzeugt.

Auf den ersten Blick klingt das alles recht abstrakt und theoretisch. Damit aus dem Besuch des Salons aber ein praktischer Nutzen gezogen werden kann, wird dem verbalen Erfahrungs- und Meinungsaustausch in kleinen Gruppen grosse Bedeutung beigemessen. «Alle sollen etwas mitnehmen können, das ihnen später in alltäglichen Situationen von Nutzen ist», führt Doris Reifler aus.

Hilfreiche Inputs erhalten die am «Würde-Salon» teilnehmenden Personen unter anderem durch ein Interview, das Katrin Sauter mit Christoph Lerch führt. Der Schreiner aus Bischofszell äussert sich in diesem Gespräch über seine persönlichen Bezugspunkte mit dem Thema «Würde und Arbeit». Die Leitung des dreistündigen, um 18.30 Uhr beginnenden Abends obliegt Michael Beilmann. Er ist Impulsgeber und Kulturschaffender in diesem Themenbereich sowie Herausgeber der Zeitschrift «Würde Impulse». Für die inspirierende musikalische Umrahmung des Abends sorgt Olivia Schenkel, eine Frau, die Bischofszell im Stillen bereichert.

Im September ist auch ein Workshop geplant

Der Zeitpunkt für die Durchführung der Veranstaltung ist passend. «Die äusseren Herausforderungen zeigen uns sehr deutlich, in welch anspruchsvollen Zeiten wir leben», erklärt die Organisatorin. Die Zielsetzung müsse darin bestehen, alle anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Zeit zu verlieren, um das angestrebte Ziel zu erreichen, gibt es nach Reiflers Ansicht nicht: «Beginnen wir hier und heute mit dem, was wir vereinfacht als Respekt bezeichnen und was in viel grössere Dimensionen eingebunden ist.»

Schriftlich eingeladen habe sie vor allem Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen, willkommen seien aber alle Personen, denen die Beschäftigung mit dem Thema ein aufrichtiges Anliegen ist. Für Frauen und Männer, die sich noch ausführlicher damit beschäftigen wollen, findet am Samstag, 24. September 2022, ein ganztägiger Workshop statt.

Hinweis

Anmeldung bei Doris Reifler: kontakt@lichtertanz.ch, Telefon 076 368 16 00. Weitere Informationen über Michael Beilmann und sein Wirken findet man im Internet unter www.wuerde-impulse.de.