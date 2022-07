Erste öffentliche Stadtführung in Bischofszell für Einzelpersonen

BISCHOFSZELL Von der Stadtmauer blieb nur der Bogenturm Am Mittwoch fand die erste öffentliche Stadtführung statt. Drei weitere mit anderen Themenschwerpunkten werden im Laufe dieses Jahres folgen. Dann wird entschieden, ob das Angebot weiter bestehen soll. Monika Wick 22.07.2022, 17.55 Uhr

Die von Ruth Keller geführte Gruppe ist vor dem Bischofszeller Rathaus angekommen. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 20. Juli 2022)

Neu bietet die barocke Rosenstadt öffentliche Stadtführungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten an, an denen Einzelpersonen ohne Voranmeldung teilnehmen können. «Bisher gab es nur Führungen für geschlossene Gruppen», erklärte Ruth Keller, die am Mittwochabend im Auftrag der Stadt den ersten öffentlichen Stadtrundgang durchführte.

Zur Torschlusspanik besteht kein Anlass mehr

Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe hatten sich eine Handvoll Personen unter dem Bogenturm versammelt. Schon hier machte sich das enorme Wissen von Ruth Keller bemerkbar. Sie erklärte unter anderem, woher der Name Bischofszell stammt und wie das Städtchen in früheren Zeiten ausgesehen hatte.

So erfuhren die Teilnehmer, dass Bischofszell früher von einer Mauer umgeben und nur durch das West- und Osttor, den heutigen Bogenturm, erreichbar war. Ruth Keller erklärte:

«Der Begriff Torschlusspanik stammt daher, dass Reisende fürchteten,

erst nach dem Schliessen der Tore anzukommen und nicht mehr in die

Stadt hineingelassen zu werden.»

Rosengärten haben eine lange Tradition

Der Schwerpunkt der Juliführung lag auf den zahlreichen Rosengärten, welche seit 2002 angelegt wurden. «Bereits Karl der Grosse verordnete um das Jahr 800 in seiner Landgüterverordnung das Anlegen von Gärten», erklärte Ruth Keller und fügte an, dass die Gärten einerseits von Reichtum und Wohlstand zeugten, andererseits aber auch die Rohstoffe für die Herstellung von Medizin lieferten. «Bei den Stadtführungen erfährt man immer wieder etwas Neues», bemerkte eine Teilnehmerin, die schon öfters an Führungen teilgenommen hat.

Die Teilnahme an einer Führung kostet zehn Franken pro Person. Ausgangspunkt ist jeweils um 18.30 Uhr der Bogenturm. «Danach werden wir die bisherigen Führungen analysieren und entscheiden, ob und wie es weitergeht», erklärt Ruth Keller, die sich die Aufgabe mit weiteren Stadtführern teilt.

Weitere Stadtführungen finden am 19. August (Bummel durch das Rathaus), 2. September (Brunnen, Wasser und Bauten) und 7. Oktober (Bischofszell früher) statt.