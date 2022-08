Sandbänklifest in Bischofszell

BISCHOFSZELL Sekundarschüler feiern Schulstart Am Sandbänklifest erwiesen sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Sandbänkli als gute Gastgeber. Sie sorgten nicht nur für leckeres Essen, sondern mit Spiel und Spass auch für Unterhaltung. Monika Wick 25.08.2022, 16.05 Uhr

Eine Mutter lässt ihr Kind von einer Schülerin schminken. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 23. August 2022)

Das Sandbänklifest ist seit einem Vierteljahrhundert ein fester Bestandteil der Agenda der Schule Bischofszell. Kaum haben die Sekundarschüler nach den Sommerferien mit dem Unterricht begonnen, beschäftigen sie sich schon mit den Vorbereitungen für das beliebte Fest, an dem erfahrungsgemäss 400 bis 500 Personen teilnehmen.

«Mit dem Sandbänklifest feiern wir den Start ins neue Schuljahr. Gleichzeitig soll es helfen, Barrieren zwischen Eltern und der Schule abzubauen», erklärt Schulleiter Jörg Ribler. Am Dienstag war es wieder so weit. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail verwandelten die rund 150 Schülerinnen und Schüler den Schulhausplatz in eine gemütliche Festmeile.

Das schöne Sommerwetter sorgt für einen grossen Publikumsaufmarsch. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 23. August 2022)

Rund um den Festplatz reihte sich Stand an Stand, an denen sich die Besucher mit trendigen Bubble-Waffeln, währschaften Grilladen oder kühlen Drinks versorgen konnten. Drittklässlerin Gina Mäder bot selbst gebackene Kuchen feil, was ihr sichtlich Spass machte. «Das besondere am Sandbänklifest sind die vielen Besucher, die gute Stimmung und dass sich viele ehemalige Schüler daran beteiligen», erklärte sie.

Tatsächlich scheint das Fest auch bei Ehemaligen einen hohen Stellenwert zu geniessen. Obwohl Celeste Bürki mittlerweile die Kantonsschule besucht, unterstützt sie Gina Mäder beim Kuchenverkauf. Beim Volleyballturnier, das wegen der vielen Anmeldungen erstmals auf zwei Feldern ausgetragen wurde, beteiligten sich sogar drei aus ehemaligen Schülern bestehende Mannschaften.

Das Volleyballturnier ist fixer Bestandteil des Sandbänklifestes. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 23. August 2022)

Für zusätzliche Unterhaltung sorgte ein ansprechendes Rahmenprogramm. Neben dem Auftritt der Schülerband erfreuten sich die grosse Tombola und die vielen Spielmöglichkeiten grosser Beliebtheit. Mit dem Erlös des Festes beteiligen sich die Jugendlichen am Skitag, einem weiteren Highlight auf dem Veranstaltungskalender der Schule Bischofszell.