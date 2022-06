Jorim Schäfer aus Bischofszell neu im Vorstand der SRG Ostschweiz

Der 47-jährige Bischofszeller wurde an der Vorstandssitzung vom 22. Juni in den Vorstand der SRG Ostschweiz und am 14. Mai an der Mitgliederversammlung der SRG Ostschweiz in Romanshorn in den Publikumsrat der SRG Deutschschweiz gewählt.

30.06.2022, 16.35 Uhr