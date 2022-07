FC Bischofszell spielt im Cup gegen den FC Aarau

SPIEL DES JAHRES Ein Grosser kommt aufs Bruggfeld: Der FC Bischofszell trifft in der ersten Cup-Hauptrunde auf den FC Aarau Die Kicker aus der Rosenstadt haben sich mit dem Sieg im OFV-Cup für den Schweizer Cup 2022/23 qualifiziert. Am 20. August tritt der FC Bischofszell erstmals in einem offiziellen Bewerbsspiel gegen ein Team aus einer der zwei höchsten Ligen an. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 06.07.2022, 16.10 Uhr

Vor dem Bogenturm in der Altstadt feiert der FC Bischofszell den Sieg im Cup des Ostschweizerischen Fussballverbandes (OFV). Bild: PD (Bischofszell, 22. Mai 2022)

Darauf haben Spieler, Funktionäre und Fans seit dem 22. Mai gewartet. An jenem Sonntag behielt der FC Bischofszell im OFV-Cupfinal in Frauenfeld gegen den FC Herisau mit 3:0 die Oberhand und sicherte sich damit die Teilnahme am Schweizer Cup. Die meistgestellte Frage seither: Welchen Gegner werden die Rosenstädter zugelost bekommen?

Die Antwort ist seit Dienstag bekannt: Es ist der dreifache Schweizer Meister FC Aarau aus der Challenge League, der in der vergangenen Saison haarscharf am Aufstieg in die Super League vorbeigeschrammt ist. Die Begegnung mit den Gästen vom Stadion Brügglifeld findet am Samstag, 20. August (Beginnzeit noch nicht terminiert), auf dem Sportplatz Bruggfeld statt. Im Fussballjargon könnte man von einer Steilvorlage für Freunde des Kalauers sprechen.

Los beschert dem FCB einen namhaften Gegner

«Wir dürfen mit dem Los zufrieden sein. Es wäre ja auch ein Gegner aus einer unteren Liga möglich gewesen, was zwar unsere Chancen, nicht aber die Attraktivität der Begegnung erhöht hätte», sagt Thomas Mauchle, der langjährige Präsident des FC Bischofszell. Unter regionalen Gesichtspunkten wäre der FC St.Gallen noch attraktiver gewesen, räumt Mauchle ein, und auch Trainer Uwe Beran hätte sich einen renommierten Traditionsverein aus der höchsten Liga gewünscht.

Thomas Mauchle ist seit 23 Jahren Präsident des FC Bischofszell. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 20. April 2020)

Aber auch so werde die Partie gegen die Aargauer in den FCB-Annalen einen herausragenden Platz einnehmen. «In einem offiziellen Wettbewerb ist der FC Bischofszell noch nie gegen einen Klub aus den obersten zwei Ligen angetreten», erklärt der Präsident in der Hoffnung, infolge dieses Cupspiels den einen oder anderen neuen Anhänger zu gewinnen.

Noch viel Arbeit bis zum Anpfiff

Die Freude über das sportliche Highlight ist bei den Gelb-Roten gross. Doch auch diese Medaille hat zwei Seiten. Für einen Amateurverein stelle die Abwicklung eines solchen Spiels in organisatorischer und finanzieller Hinsicht eine grosse Herausforderung dar, erklärt Mauchle. Während Profiklubs bereits über die erforderliche Infrastruktur verfügten, müsse der FC Bischofszell diesbezüglich nachrüsten. Mauchle sagt dazu:

«Die Zeitspanne ist schon sehr kurz,

um alles aufzugleisen und fristgerecht umzusetzen.»

Ausserdem gelte es, diverse Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) – zum Beispiel bei Fragen der Sicherheit – zu erfüllen. Der Vorstand werde sich noch diese Woche an die Arbeit machen, ein Kontakt mit dem FC Aarau bestehe bereits.

Zusätzliche Tribüne entlang des Spielfeldes

Für das Spiel gegen die höherklassigen Aargauer wird mit rund 1500 Zuschauern gerechnet, weshalb laut Mauchle eine temporäre Tribüne errichtet werden soll, was Kosten verursachen wird. Auch in den Bereichen Catering und sanitäre Anlagen wird man aufgrund des erwarteten grossen Publikumsaufmarsches zulegen müssen.

Wichtiges Trio im FC Bischofszell: Captain Nicolas Spiegel, Präsident Thomas Mauchle und Trainer Uwe Beran. Bild: Ralph Ribi (Biscofszell, 26. Oktober 2021)

Anderseits erhält der FC Bischofszell vom SFV eine Antrittsprämie und kann Einnahmen aus zusätzlicher Werbung sowie höherer Eintrittspreise generieren. «Wir müssen darauf achten, dass wir die Finanzen im Griff haben. Dann stimmt es für uns», sagt Mauchle. Man wolle ein Fussballfest organisieren, bei diesen Bemühungen aber keinesfalls übers Ziel hinausschiessen. Für Mauchle ist klar:

«Man darf schon merken, dass wir hier auf dem Land sind.»

FC Bischofszell auf Amriswils Spuren?

Was die Siegchancen gegen den Challenge-League-Klub betrifft, ist Mauchle, ein ehemaliger Fussballspieler, Realist:

«Um zu gewinnen, brauchen wir nicht eines, sondern zwei Wunder.»

Ziel müsse es sein, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Spieler wollten ein achtbares Ergebnis erzielen, betont der Präsident.

Der FC Bischofszell, der als Aufsteiger in der kürzlich abgeschlossenen 2.-Liga-Meisterschaft den bemerkenswerten vierten Platz belegt hat, könnte in dem schon jetzt überaus erfolgreichen Jahr jedenfalls ein weiteres ruhmreiches Kapitel schreiben.

Im FC Aarau wird man sich hüten, die Reise in den Thurgau als Betriebsausflug zu betrachten. Und das mit gutem Grund: Vor vier Jahren wendeten die Aargauer ein Ausscheiden aus dem Cup in extremis ab, nämlich mit dem Siegtreffer kurz vor Ende der Verlängerung – Gegner war damals der FC Amriswil. Wer weiss: Vielleicht bringt der FC Bischofszell am dritten Samstag im August eine ähnlich starke Leistung auf den Platz.

Informationen im Internet: www.fcb1913.ch und www.fcaarau.ch

