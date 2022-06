"Soirée en rose" an der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche

BISCHOFSZELL Ein ganz besonderer Moment für die Musizierenden, aber auch für das Publikum Traditionsgemäss am Montag fand im Rahmen der Rosen- und Kulturwoche das «Soirée en rose»-Konzert statt. Es unterhielt die Besucherinnen und Besucher mit bekannten Werken aus der Welt der Klassik. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 21.06.2022, 16.00 Uhr

Daniel Moos und sein Orchester präsentieren in der Johanneskirche das Preisträgerkonzert. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, 20. Juni 2022)

Eine Vielfalt musikalischer Genüsse gibt es auch an der diesjährigen Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche – insgesamt sind es 24 Konzerte. Das «Soirée en rose»-Konzert fand am Montagabend in der Johanneskirche statt. Das zahlreich erschienene Publikum kam in den Genuss einer klassischen Musikaufführung vom Feinsten.

Nicht in Mailand, sondern in Bischofszell

Pianist, Dirigent sowie Produzent Daniel Moos und sein Orchester präsentierten das 1. Preisträger-Konzert. Im variablen Ensemble – bestehend aus Matilde Agosti (Cello), Veronika Miecznikowski (Violine), Milo Ferrazzini-Hauri (Cello) sowie Claude Hauri (Cello) – sind junge Preisträgerinnen und Preisträger, die den ersten Platz am Schweizer Jugendmusikwettbewerb erspielt haben.

«Daniel Moos und die vier jungen Talente geben heute Abend nicht im Mailänder Dom ein hochstehendes Konzert, sondern in der evangelischen Kirche in Bischofszell», sagte Aurelio Wettstein vom OK der Rosen- und Kulturwoche in seiner Begrüssungsrede. Und Daniel Moos meinte dazu:

«Es ist für uns ein ganz besonderer Moment. Wegen der Pandemie haben wir zwei Jahre auf dieses Konzert hier gewartet.»

Die breite Musikpalette reichte von Jacques Offenbachs «Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen» über Franz Schuberts «Ave Maria» bis hin zu Ludwig van Beethovens «Finale aus der 9. Sinfonie, Freude schöner Götterfunken».

Zwischen den einzelnen Vorträgen wusste Daniel Moos witzige Anekdoten aus dem Leben der grossen Komponisten zu erzählen. Das Konzert endete mit einem lang anhaltenden Applaus und Standing Ovations des Publikums. Die Zuhörerinnen und Zuhörer forderten eine Zugabe, die auch gewährt wurde. Das «Soirée en rose»-Konzert gehöre für ihn zu den Highlights der Rosen- und Kulturwoche, sagte Peter Hug, Besucher aus Bischofszell. Sein Eindruck:

«Das Konzert war einmalig schön und ging unter die Haut – ich bin begeistert.»