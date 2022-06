Stadtrat Bischofszell will Verkehrssicherheit erhöhen

BISCHOFSZELL Der Stadtrat ergreift Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer Informationen über aktuelle oder künftige Strassenbauprojekte prägten die Gemeindeversammlung der Stadt Bischofszell. Die positiv abschliessende Jahresrechnung war unbestritten und wurde ohne Gegenstimmen genehmigt. Georg Stelzner 09.06.2022, 16.45 Uhr

Eine neuralgische Passage im Bischofszeller Strassennetz: Die Fabrikstrasse (rechts) mündet in die Grabenstrasse. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 8. Juni 2022)

«Wir haben heute wenig zu beschliessen, aber einiges mitzuteilen», sagte Stadtpräsident Thomas Weingart am Mittwochabend zu Beginn der von 122 Stimmberechtigten (3,4 Prozent) besuchten Gemeindeversammlung in der Bitzihalle. Die Ankündigung bewahrheitete sich, figurierte auf der Traktandenliste die Jahresrechnung doch als einziges Sachgeschäft. Zwei Drittel der rund 90-minütigen Versammlung nahmen die Mitteilungen in Anspruch.

Diese betrafen mehrheitlich Bauprojekte und hier vor allem diverse Strassen. Der Stadtpräsident schob das «heisse Eisen», die Sanierung der Poststrasse, nicht auf die lange Bank, sondern kam umgehend auf das viel diskutierte Thema zu sprechen. Er zeigte «grosses Verständnis» für die Empörung über die Rodung von 39 Bäumen entlang der Poststrasse und versicherte, dass dem Stadtrat die Entscheidung nicht leichtgefallen sei.

Nicht die erste Rodung an der Poststrasse

Letztlich habe es sich um eine Interessenabwägung gehandelt und diese sei zu Gunsten der Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgefallen. Weingart gab zu bedenken, dass besagte Strasse auch ein Schulweg sei und angesichts des zunehmenden Verkehrs Handlungsbedarf bestehe. Ausserdem erinnerte Weingart an das Jahr 1977, als die Kastanienbäume entlang der Poststrasse gefällt und durch Platanen ersetzt worden seien. Ein Ersatz für die gefällten Bäume sei auch diesmal vorgesehen.

Die Poststrasse in Bischofszell nach der Rodung der Bäume. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 8. Juni 2022)

Stadtrat Boris Binzegger wies darauf hin, dass auch die Fussgänger von der Strassensanierung profitieren würden. Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes befindet sich laut Binzegger in der Planungsphase, die Ausführung der Arbeiten erfolge voraussichtlich in drei Jahren. Der Güterschuppen auf der Westseite werde dem geplanten Bushof weichen müssen, auf der Ostseite seien Parkplätze für Personenwagen vorgesehen.

Lichtsignal unmittelbar vor der Sitterbrücke

Seit drei Jahren ist die Neugestaltung des unfallträchtigen Einlenkers der Fabrikstrasse in die Grabenstrassen ein Thema. Wie Boris Binzegger ausführte, sind seither unterschiedliche Systeme und Varianten geprüft worden. Am wahrscheinlichsten sei aus heutiger Sicht die Lösung in Gestalt eines «Lichtsignals mit indirekter Abbiegemöglichkeit». In der Praxis bedeutet das: Auto- und Velofahrer, die vom Grubplatz Richtung Sitter unterwegs sind, dürfen nicht mehr direkt in die Fabrikstrasse einbiegen, sondern müssen weiterfahren, im «Schiff»-Kreisel wenden und zum Einlenker Fabrikstrasse zurückfahren.

Auch Lastwagen mit Anhänger, die von der Fabrikstrasse in die Altstadt hinauffahren wollen, müssen den Umweg über den Kreisel jenseits der Sitter nehmen, denn ein Rechtsabbiegen wird ihnen nicht mehr gestattet sein. Dies aus Platzgründen, aber auch aufgrund der beschränkten Möglichkeit, nach dem Abbiegen ausreichend beschleunigen zu können.

Die Sitterbrücke soll einen durchgehenden, beidseitigen Radstreifen erhalten. Mit der Realisierung des ganzen Projekts ist nach den Worten Binzeggers erst in einigen Jahren zu rechnen. Weil das Verkehrsaufkommen aufgrund der Sanierung der Poststrasse in der Fabrikstrasse stark zugenommen hat, wird die Polizei den Verkehr vom kommenden Montag an bis zu den Sommerferien in den Spitzenzeiten regeln.

Hoffnungsschimmer in Halden

Nicht fehlen durfte in der Auflistung die durch einen Hangrutsch seit Jahrzehnten gefährdete und seit sechs Jahren sogar gesperrte Haldenstrasse. Es ist in Bischofszell der lokale Dauerbrenner schlechthin. Der Stadtpräsident stellte denn auch fest:

«Es zieht sich unglaublich in die Länge und strapaziert auch unsere Nerven.»

Die entscheidende Frage sei nach wie vor, ob ein Eingriff in die Thur zum Zwecke der Hangstabilisierung erlaubt sei. Habe der Kanton bisher ablehnende Signale ausgesendet, so gebe es jetzt Anzeichen für eine Sinnesänderung.

Laut Weingart ist beim Kanton ein Vorprojekt eingereicht worden. Es sehe vor, den Hang mittels Blocksatz (grosse, aufeinandergeschichtete Steine) zu stabilisieren und das Wasser der Thur mit Hilfe von Buhnen (quer in den Fluss gebaute Dämme, die das Ufer schützen sollen) von Hang wegzuleiten. «Wir erwarten täglich eine Antwort vom Kanton. Erst dann wissen wir, ob wir bauen können oder nicht», sagte der Stadtpräsident.

Private Bauprojekte vor Ausführung

In Bischofszell werden aktuell oder in absehbarer Zukunft aber nicht nur Strassen und Geländeabschnitte saniert. Es entstehen auch zahlreiche neue Hochbauten, wie Weingart darlegte. So zum Beispiel 110 Wohneinheiten auf dem Bruggmühle-Areal, 18 Wohnungen in der Laubegg, drei Einfamilienhäuser im Spickel Niederbürerstrasse/Weidstrasse und sechs weitere in Halden.

Ausserdem steht das Areal Laumann zum Verkauf, wo eine Wohn-/Gewerbeüberbauung geplant ist. Gewerblich-industrielle Bauvorhaben betreffen die Molkerei Biedermann, die an der Schützengütlistrasse ein Logistikzentrum errichten möchte, die Bina, welche in eine neue Anlage zur Kartoffelverarbeitung 60 Millionen Franken investiert, und den Grossverteiler Coop, der seine Filiale zu modernisieren gedenkt.

Rechnung von Stadt und Bürgerhof genehmigt Die mit einem Gewinn von 467’499 Franken und damit um 1,42 Millionen Franken besser als budgetiert abschliessende Jahresrechnung der Stadt Bischofszell wurde von der Gemeindeversammlung ebenso einstimmig genehmigt wie die vom Stadtrat vorgeschlagene Gewinnverwendung. Stadtpräsident Thomas Weingart stellte fest, dass es das vierte positive Ergebnis in Folge sei und der Bilanzüberschuss fast vier Millionen Franken betrage. Einer Senkung des Steuerfusses erteilte er unter Hinweis auf den grossen Sanierungsbedarf bei städtischen Liegenschaften dennoch eine Absage. Erfreulich sei, dass sich die Sozialhilfekosten in den letzten fünf Jahren fast halbiert hätten. Der zum positiven Rechnungsergebnis entscheidend beitragende höhere Steuerertrag sei darauf zurückzuführen, dass sich die wirtschaftliche Abkühlung nicht im erwarteten Ausmass eingestellt habe. Diskussionslos und einstimmig sagte die Versammlung auch Ja zur Rechnung des städtischen Alters- und Pflegeheims Bürgerhof. Sie schliesst als Folge der Coronapandemie mit einem Verlust von 189’720 Franken ab. (st)