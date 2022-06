Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche war ein Erfolg

BISCHOFSZELL Auch der Wettergott hat einen guten Job gemacht: Der OK-Präsident der Rosen- und Kulturwoche zieht eine positive Bilanz Die grösste Rosenschau der Schweiz feierte nach einem coronabedingten Unterbruch von drei Jahren ein Comeback nach Mass. Nur wenige Konzerte mussten von der Rathausbühne im Freien in eine der beiden Kirchen verlegt werden. Georg Stelzner 27.06.2022, 16.40 Uhr

Am Samstagabend unterhält «Ladwig's Dixieland Kapelle» auf der Rathausbühne das zahlreich erschienene Publikum. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 25. Juni 2022)

«Ich glaube, eine Neun ist angemessen», sagt Bernhard Bischof, OK-Präsident der Rosen- und Kulturwoche, auf die Frage, welche Note er der 19. Auflage der von ihm initiierten Veranstaltung auf einer Skala von eins bis zehn geben würde.

War die Stimmung nach dem dreijährigen Unterbruch anders? Bischof meint, durchaus einen Unterschied festgestellt zu haben. Man habe gemerkt, dass sich die Leute unheimlich gefreut haben, wieder einen solchen Anlass besuchen zu können.

«Mitunter haben die Besucherinnen und Besucher sogar eine gewisse Ehrfurcht an den Tag gelegt.»

Es habe zweifelsfrei ein grosses Bedürfnis bestanden, sich nach längerer Zeit wieder an der grössten Schweizer Rosenschau zu treffen. Ein grosses Lob zollt der OK-Präsident auch den Gestaltern: «Sie waren vom Ehrgeiz beseelt, dem Publikum etwas Grossartiges zu bieten.»

Gastronomie stand vor spezieller Herausforderung

Obwohl er sich seit zwei Jahrzehnten auf ein gewissenhaft und kompetent arbeitendes OK verlassen kann, gibt es natürlich nie eine Garantie für das Gelingen einer solchen Grossveranstaltung, zumal auch unberechenbare Faktoren wie das Wetter eine grosse Rolle spielen.

Mit einer Herausforderung sei diesmal vor allem die Gastronomie konfrontiert worden, erklärt Bischof. Im Zuge der Coronapandemie sei es zu einem Abbau von Servicepersonal gekommen, nicht wenige in dieser Branche Beschäftigte hätten den Beruf gewechselt. Die entstandenen Lücken seien nun zu schliessen gewesen.

Das OK wiederum habe vom Umstand profitiert, auf Vorarbeiten zurückgreifen zu können. «Die Rosen- und Kulturwoche wurde 2020 und 2021 ja nicht abgesagt, sondern nur verschoben», gibt Bischof zu bedenken.

Prinzessinnen und Rosenfloss zogen Blicke auf sich

Als persönliches Highlight bezeichnet der OK-Präsident den zum zweiten Mal durchgeführten Prinzessinnentag am ersten Sonntag. Drei Dutzend junge Mädchen hätten die Gelegenheit erhalten, sich auf einem Umzug in standesgemässer Kleidung den Blicken eines staunenden Publikums zu präsentieren. Die Idee, den Brunnen auf dem Hofplatz in das dortige Gastrozelt zu integrieren, habe ebenfalls Anklang gefunden.

Freude bereitet hat dem OK-Präsidenten auch das Rosenfloss, welches auf dem Stadtweiher eine viel beachtete Premiere feierte. «Diese Gestaltung mit Wow-Effekt hat sich als absoluter Blickfang entpuppt und wird auch in den kommenden Jahren zum Programm gehören», erklärt Bischof.

Hitze zu Beginn, angenehmes Wetter am Schluss

Weil die als Eintrittsbillett dienende Plakette jeweils an allen neun Tagen Gültigkeit hat, lässt sich die Besucherzahl nicht exakt eruieren. Nicht wenige besuchten die Rosenschau nämlich auch dieses Jahr mehr als einmal. Der OK-Präsident geht schätzungsweise von rund 40’000 Besucherinnen und Besuchern aus, womit der Wert des Jahres 2019 sogar überboten worden wäre. Bischof stellt fest:

«Mit der diesjährigen Resonanz können wir sehr zufrieden sein.»

Während die grosse Hitze am ersten Wochenende die Lust auf einen Besuch noch dämpfte, erlebte Bischofszell an den letzten beiden Tagen dank des prächtigen, angenehmen Sommerwetters einen wahren Grossaufmarsch.

Die gelegentlichen Niederschläge unter der Woche seien der Veranstaltung nicht abträglich gewesen, und vom Hagel, dem grössten Feind der Rosenschau, sei Bischofszell verschont geblieben, sagt Bischof. Wetterbedingt habe man nur einige wenige Konzerte in die beiden Bischofszeller Kirchen verlegen müssen, und den Rosen hätten die kühlen Nächte nach einem Gewitter gutgetan.

Respekt gegenüber der Königin der Blumen

Die erfreuliche «Tradition», dass Vandalen während der Veranstaltung einen Bogen um die Rosenstadt machen, hat nach den Worten Bischofs eine Fortsetzung gefunden. Es sei zu keinerlei Beschädigungen gekommen; offensichtlich bestehe gegenüber der Königin der Blumen eine Art Respekt. Die Gesamtbilanz des OK-Präsidenten fällt denn auch positiv aus:

«Ich freue mich, dass die Veranstaltung in jeder Hinsicht einen so guten Verlauf genommen hat und die Menschen in Bischofszell in einer schweren Zeit ihre Seele füttern konnten.»

Nach den Abbauarbeiten und einer Verschnaufpause werde sich das OK gedanklich recht bald mit der 20. Rosen- und Kulturwoche im Jahr 2023 befassen.