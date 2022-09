Max Hauri AG in Bischofszell feiert das 75-Jahr-Jubiläum

BISCHOFSZELL Die Max Hauri AG behauptet sich mit Innovationen auf dem Markt und feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen Unternehmen, die solide wirtschaften und innovative Konzepte miteinander verbinden, haben gute Chancen, ein respektables Alter zu erreichen. So wie die Max Hauri AG, die am 10. September der Öffentlichkeit im Rahmen eines Tages der offenen Tür einen Blick in das Unternehmen gewährt. Christof Lampart 02.09.2022, 16.00 Uhr

Matthias Wagner, Geschäftsleiter der Max Hauri AG, blickt zuversichtlich in die Zukunft. Bild: PD

Es gibt sie im Thurgau so oft wie kaum in einem anderen Kanton: Unternehmungen, die in einer Nische zu den national führenden Anbietern gehören. Firmen, die zwar Fachleuten viel bedeuten und Einheimischen etwas sagen, darüber hinaus jedoch wenig Strahlkraft haben. Betriebe also, die immer ein wenig unter dem Radar der Öffentlichkeit fliegen und gerade deshalb in Ruhe und gezielt an ihren Dienstleistungen und Produktentwicklungen arbeiten können.

Zu diesen gehört auch die Max Hauri AG, Herstellerin von elektrotechnischem Material. Aus der 1947 von Max Hauri gegründeten einstigen Verkaufsstelle für Kleinglühlampen ist in der Zwischenzeit nicht nur eine international agierende Unternehmung geworden, sondern auch eine Jubilarin von stolzen 75 Jahren.

Das ist ein Grund, um öffentlich zu feiern – nämlich mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 10. September. Die ganze Bevölkerung ist eingeladen, Einblicke in die Berufsfelder und Tätigkeiten der Firma zu gewinnen. Eine Festwirtschaft sowie ein attraktives Rahmenprogramm, das unter anderem mit Livemusik, einem attraktiven Wettbewerb und Kinderattraktionen (Hüpfburg, Ballone) aufwartet, dürften manche zum längeren Verweilen animieren.

Standort Bischofszell langfristig gesichert

75 Jahre Max Hauri AG bedeuten auch 75 Jahre Standort Bischofszell. Doch wird dies auch in Zukunft der Fall sein? Oder könnte es sein, dass der kontinuierlich sich entwickelnden Unternehmung irgendwann einmal am heutigen Ort der Platz ausgeht?

Theoretisch ja, aber Geschäftsleiter Matthias Wagner denkt nicht im Entferntesten daran. Mit dem Bezug des modernen Logistikgebäudes im Jahr 2012 habe man den Grundstein für weitere Expansionen gelegt.

«Die Wachstumsphasen der kommenden Jahre werden wir mit effizienter Lagerlogistik am heutigen Standort problemlos bewältigen können.»

Man könnte, sollte einmal zusätzlicher Raumbedarf bestehen, sogar noch baulich erweitern, beschreibt Wagner die komfortable Ausgangslage, bei der viel für ein längeres Verweilen in Bischofszell spricht.

Offenes Arbeitsklima ist sehr viel wert

«Längeres Verweilen» ist auch ein Stichwort, wenn es darum geht, den Erfolg der Firma beim Halten von Fachkräften zu ergründen. Einer, der das Geheimnis wissen könnte, ist Peter Weber. Der Leiter Technik und Innovation und stellvertretende Geschäftsleiter gehört am längsten zur rund 60-köpfigen Belegschaft, nämlich seit 34 Jahren.

Seither arbeitete er sich vom Verkäufer im Innendienst in die heutige Position empor. Was Weber besonders gut gefällt, ist das, was er mit «Firmenkultur» umschreibt:

«Ich glaube, dass ich und auch viele andere schon so lange hier sind, hat auch damit zu tun, dass wir stets im Team arbeiten, wo alle ihre Ideen und Vorschläge einbringen können. So ein Arbeitsklima ist sehr viel wert.»

Schon immer einen sehr grossen Wert hat man beim Traditionsunternehmen auf die Ausbildung des Berufsnachwuchses gelegt. Lernende in den Berufen Kaufleute, Logistik und Informatik werden von Anfang an gezielt in die täglichen Arbeitsprozesse integriert. Sie erhalten so wertvolle Praxiserfahrung, können mitgestalten und dabei lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Neue Produkte setzen sich durch

Zur Max Hauri AG passt ebenso, dass sie sich kontinuierlich und nachhaltig entwickelt. Den Grundsatz, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss, um dort zu sein, wo «die Musik spielt», wird beherzigt. Zwar sollte man über alles Bescheid wissen, zugleich aber nur das tun, von dem man überzeugt ist.

Gleichwohl ist in den letzten Jahren die Zahl der Innovationen sukzessive angestiegen. Vor allem seit dem Bezug des neuen Logistikgebäudes an der Weidstrasse hat die Erfolgsgeschichte rasch und nachhaltig Fahrt aufgenommen. Denn egal, ob es sich um ein neues Leuchtensortiment (2013), Schalter- und Steckdosenprogramme (2017/2020) oder innovative Steckverbindungen (2022) handelte, «wir konnten immer mit Lösungen aufwarten, die vom Markt nachgefragt wurden», stellt Weber zufrieden fest.

Aber Hand aufs Herz: Ist es nicht ärgerlich, wenn niemand weiss, dass der Stecker an seinem Gerät oder die montierten Steckdosen im Haus von der Max Hauri AG stammen? «Nein, warum auch? Wichtig ist doch für uns, dass unsere Produkte eingesetzt werden und funktionieren – und das tun sie», sagt Weber.