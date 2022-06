Bischofszell Alle verfolgen dasselbe Ziel Der erste Babyapéro in Bischofszell hat Anklang gefunden. Nun sind regelmässige Wiederholungen geplant. Georg Stelzner 14.06.2022, 16.40 Uhr

Während des Babyapéros tauschen Bischofszeller Eltern in amikaler Atmosphäre ihre Erfahrungen aus. Bild: Georg Stelzner

Normalerweise ist es am Samstagvormittag in der Mehrzweckhalle Bitzi mucksmäuschenstill. Am vergangenen Wochenende ist das Gegenteil der Fall. Durch die offene Türe sind Stimmen zu hören. Nicht nur Stimmen von Erwachsenen, sondern zweifelsfrei auch von Kleinkindern, die mehr oder weniger lautstark ihren Unmut über eine Unpässlichkeit kundtun. Des Rätsels Lösung: An diesem 11. Juni findet erstmals ein Babyapéro statt, wobei der Begriff nicht falsch verstanden werden darf: Am Apéro tun sich natürlich nur Mütter und Väter gütlich.

Die Veranstaltung ist Teil des zweijährigen Pilotprojekts «Mitenand-4», das die Stadt und die Volksschulgemeinde Bischofszell gemeinsam mit den Nachbargemeinden Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen und Zihlschlacht-Sitterdorf durchführen. Ziel ist die Förderung von Kindern bis zum vierten Lebensjahr. «Es gibt bei diesem Vorhaben drei Themenbereiche», erklärt Daniel Bernet, Fachstellenleiter Gesellschaft und Gesundheit in der Stadt Bischofszell. «Nämlich die Elternbildung, die Elterninformation und die Kinderbetreuung.» Vor dem Projektstart fanden bereits zwei Informationsanlässe für Eltern statt.

Kleinkinder profitieren von sozialen Kontakten

Stadträtin Susanne Scheiwiler-Noser, verantwortlich für das Ressort Gesellschaft/Gesundheit, betont die Notwendigkeit, Kindern frühzeitig die Grundlagen für eine geistig und körperlich gesunde Entwicklung zu vermitteln. «Beim Schuleintritt werden bei den Kindern oft soziale, sprachliche und motorische Defizite festgestellt», sagt die Stadträtin. Diesen Mängeln wolle man gezielt vorbeugen. Susanne Scheiwiler-Noser ist davon überzeugt, dass es sinnvoll und nützlich ist, wenn Kinder vor dem Kindergarten bereits eine Spielgruppe oder die Kindertagesstätte besuchen.

Wozu der Babyapéro dient, wird schnell ersichtlich. In der Halle stellen zehn Akteure (Organisationen, Vereine, Therapeutinnen und Händlerinnen von Babyartikeln) ihr Angebot für frischgebackene Eltern und deren Sprösslinge vor. Wer allen Infoständen einen Besuch abgestattet hat, ist bestens informiert und kann den ersten Lebensjahren der Tochter oder des Sohnes einigermassen beruhigt entgegenblicken. Zu jenen Eltern, welche sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen, gehören Petra Vatrella und Patrick Fitze. Der Vater des fünf Monate alten Nino findet es super, dass es einen solchen Anlass gibt: «Wir sind neu in Bischofszell und darauf angewiesen, zu wissen, welche Angebote es hier gibt.» Obwohl sie schon Erfahrungen als Mutter gesammelt hat, ist Petra Vatrella der Einladung gerne gefolgt. «Beim zweiten Kind weiss man natürlich schon einiges, aber trotzdem bin ich gespannt, ob ich noch Angebote entdecke, die mir unbekannt sind.»

Schriftlich eingeladen worden sind laut Daniel Bernet jene Personen, die vom 1. Januar bis 10. April Eltern geworden sind, sowie schwangere Frauen. Die Statistik weist in besagtem Zeitraum im Einzugsgebiet des Pilotprojekts 37 neugeborene Kinder aus. 14 Elternpaare sind am vergangenen Samstag erschienen, was Bernet als Erfolg wertet: «Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz und auch mit der Art und Weise, wie sich die Akteure im Rahmen des Babyapéros in Szene setzen.» Einer Fortsetzung stehe somit nichts mehr im Wege, das Bedürfnis sei offensichtlich vorhanden. Geplant sei, einen solchen Anlass im Vierteljahresturnus durchzuführen. Da er wissen möchte, wie die Besucherinnen und die Besucher über den Babyapéro denken, bittet Bernet die Eltern vor dem Verlassen der Halle kurz um ihre Meinung.

Hinweis

Weitere Informationen im Internet auf www.mitenand-4.ch.