Gartenbauer aus Zihlschlacht experimentiert mit grünem Schrägdach

Biodiversität Dachziegel durch Pflanzen ersetzt: Wie eine Gartenbaufirma aus Zihlschlacht eine Pionierrolle in der Region einnehmen will Eine Zihlschlachter Gartenbaufirma experimentiert mit etwas, was man hier kaum sieht: ein begrüntes Schrägdach. Projektleiter Peter Keller erklärt, wie die Pflanzen auf dem Dach vor Hitze im Haus schützen und weshalb dadurch die Dachrinne bei starken Regenfällen nicht mehr überläuft. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.55 Uhr

Projektleiter Peter Keller steht auf dem bepflanzten Dach des Bürogebäudes der Otto Keller AG in Zihlschlacht. Allerdings darf er das Dach zur Inspektion nur mit einer Sicherung besteigen. Es wurde eigens dafür eine solche Vorrichtung erstellt. Bild: Manuel Nagel

«Kaum hatten wir unser Dach Mitte Mai bepflanzt, kam auch schon gleich ein heftiger Sturm mit Hagelkörnern», sagt Peter Keller. Und hinterher auch noch die Hitzeperiode. Der Projektleiter des Zihlschlachter Gartenbauunternehmens verhehlt nicht, dass er lieber einen etwas milderen Sommer gehabt hätte für dieses Pionierprojekt.

Doch allen Wetterwidrigkeiten zum Trotz hat sich die Begrünung des Daches des neuen Bürogebäudes im Weiler Wilen gut entwickelt. Auf dem Dach sind 30 Sorten und rund 3200 Pflanzen insgesamt, die sogleich mit Extremsituationen konfrontiert wurden. «Eigentlich funktionieren alle Pflanzen sehr gut, nur die Blaukissen nicht» sagt Keller, obwohl diese gerne an trockenen und sonnigen Standorten seien.

«Aber da oben sind mir glaub alle gestorben.»

Es ist das erste Dach, das die Otto Keller AG begrünt hat. Wobei das nicht ganz richtig ist. Es ist das erste Schrägdach. Bei den Flachdächern gebe es ja Auflagen, diese zu bepflanzen, aber Schrägdächer seien hier in der Region fast nirgends zu sehen. In Kradolf habe es ein älteres Haus gegeben, das mittlerweile aber nicht mehr bepflanzt sei. «Sonst kenne ich kein Objekt in der Gegend», sagt Peter Keller.

3200 Pflanzen sind auf dem Dach in Zihlschlacht. Bild: Manuel Nagel

Ein Quadratmeter nimmt 60 Liter Wasser auf

Das will er nun mit der Familienfirma ändern und experimentiert deswegen auf dem eigenen Dach. Erste Erfahrungswerte seien gut, sagt er. Es sei spürbar weniger warm im Haus gewesen während der Hitzeperiode. Auf dem Dach entstehe durch die Pflanzen ein Mikroklima. Doch mit weniger Energiekosten solle man dennoch nicht rechnen, da die Neubauten alle sehr gut isoliert seien. Dennoch gebe es für ihn einige Vorteile: Etwa die Biodiversität mit vielen Insekten auf dem Dach, oder auch, dass das Dach viel Wasser zurückhält wie ein Retensionsbecken. Bei starkem Regen würde es aus der Dachrinne nur tröpfeln, weil ein Quadratmeter etwa 60 Liter Wasser aufnehmen könne.

Diese Feuchtigkeit werde in der zwölf Zentimeter dicken Schicht auf dem Dach gespeichert und dann wieder an die Pflanzen abgegeben. Deswegen brauche es auch keine Bewässerung des Daches. Nur jetzt in der Hitzeperiode habe er zu Beginn etwa einmal pro Woche die Pflanzen während einer bis zwei Stunden besprenkelt. «Damit alle Pflanzen anwurzeln können», sagt Peter Keller. Danach brauche es das aber nicht mehr, verspricht der Gartenbauer.

Im Thurgau gibt es nur sehr wenige Schrägdächer, die begrünt sind. Bild: Manuel Nagel

Keine Konkurrenz für den Dachdecker

Die Kosten seien zwar höher als bei einem Ziegeldach, «aber das sind nicht Welten», sagt Keller. Einen Kostenfaktor will er aber nicht verschweigen. Man müsse ein- oder vielleicht auch zweimal im Jahr aufs Dach für einen Kontrollgang. Nicht wegen des Daches, sondern damit sich kein Unkraut oben festsetzt, «etwa von Birken oder Pappeln».

Auch bestehe keine Gefahr, dass die Pflanzen ins Rutschen kommen. Das sei wegen der Wabenkonstruktion nicht möglich und funktioniere bis zu 30 Grad Dachneigung. Unter die Dachdecker will Keller aber nicht gehen. Auch bei ihrem Dach habe ein Spezialist bis zur Abdichtung alles gemacht. Es soll ein «Hand in Hand» sein mit den anderen beteiligten Berufen. «Jeder soll bei dem bleiben, was er kann», sagt Peter Keller und lacht.

Hinweis

Am Samstag, 3. September, von 9 bis 16 Uhr führt die Otto Keller AG in Zihlschlacht einen «Tag der offenen Tür» mit Besichtigung des neuen Gründachs durch.

