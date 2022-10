Bauprojekt Sanierung des Auholzsaals in Sulgen ist im Zeitplan Trotz verzögerter Lieferungen einzelner Komponenten verläuft die Sanierung des Sulger Mehrzwecksaals wie erhofft. Hannelore Bruderer 16.10.2022, 15.15 Uhr

Werner Herrmann, Präsident der Baukommission, Architekt Peter Büchel und Gemeindepräsident Andreas Opprecht auf dem Dach des Auholzsaals. Bild: Hannelore Bruderer

Seit Monaten wird der Parkplatz neben dem Auholzsaal von Lieferfahrzeugen belegt. Sie versinnbildlichen das Zusammenwirken der Handwerker, die an der energetischen Sanierung des rund 30 Jahre alten Auholzsaals arbeiten. «Im Innern sieht man nicht viel von den Veränderungen, von aussen zieht das neue Dach die Blicke auf sich», sagt Architekt Peter Büchel. Die gesamte Dachfläche hat eine neue Wärmedämmung erhalten und wird mit einer Indach-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 260 kWp bestückt.

Wie andere Komponenten sind auch die PV-Panels leicht verspätet angeliefert worden. «Man kann sagen, dass unsere ursprüngliche Planung infolge von Lieferverzögerungen auf den Kopf gestellt wurde», sagt Büchel. Dies erfordert von den Planern und Ausführenden eine hohe Flexibilität. Gemeinderat Werner Herrmann, der die Baukommission präsidiert, sagt:

«Wir hatten von Anfang an einen ehrgeizigen Terminplan. Alle, die sich darauf eingelassen haben, setzen sich extrem stark dafür ein, dass der Auholzsaal rechtzeitig fertig wird. Wir sind zeitlich und finanziell im Plan.»

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Arbeitsvergaben an lokale und regionale Firmen erfolgt. Für das Sanierungsprojekt haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im letzten November knapp drei Millionen Franken bewilligt.

Lüftung und Heizung waren veraltet

Den Anstoss zur Sanierung gaben die veraltete Gas-Öl-Heizung und die Lüftung. Eine Bestandsaufnahme zeigte schnell, dass ein energieeffizienter Betrieb nur erreicht werden kann, wenn die Gebäudehülle entsprechend gedämmt wird. Zusätzlich bot das Dach eine ideale Fläche, um den Strombedarf für das Gebäude zu decken und den restlichen Strom in das gemeindeeigene Netz einzuspeisen. Das Heizen und die Warmwasseraufbereitung erfolgen nun über Wärmepumpen. Zur Hochlastabdeckung kommt eine gasbetriebene Anlage dazu.

Fast in jedem Teil des Gebäudes wird gearbeitet. Fenster werden neu verglast, Lüftungsrohre montiert und zusätzliche Fluchttüren eingebaut. «Wird ein bestehendes Gebäude saniert, so muss dies entsprechend der aktuellen Vorschriften geschehen», erklärt Peter Büchel. «So benötigt der Saal heute mehr Fluchtwege. Ohne das Gesamtbild zu stören, bauen wir die nötigen Fluchttüren in die Fensterfront ein.»

Jugendtreff im Untergeschoss

Im Untergeschoss des Saals befinden sich der Jugendtreff und Archivräume. Werner Herrmann sagt:

«Bei der Planung war mir auch wichtig, dass wir die Bedürfnisse der Vereine nicht vergessen.»

Zum bestehenden Archivraum, den derzeit 15 Vereine nutzen, kommt ein weiterer Raum dazu. Die turnenden Vereine dürfen sich über einen neuen Geräteraum freuen, der in einem Anbau neben der Halle entsteht.

Mit der Sanierung wird auch der Bereich der Feuerwehr aufgewertet und entsprechend optimiert. So führt im Gebäude neu eine Treppe vom Ober- direkt ins Untergeschoss, wo im ehemaligen Tankraum künftig die Atemschutzmasken gereinigt werden. Ebenfalls im Untergeschoss entsteht eine neue, geschlechtergetrennte Garderobe.

Hinweis

Die Gemeinde Sulgen plant einen öffentlichen Rundgang durch den sanierten Auholzsaal vor der nächsten Gemeindeversammlung. Diese findet am 21. November statt.