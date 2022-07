Verein "Amriswil aktiv" feiert 125-Jahr-Jubiläum

AMRISWIL Von der Ruhebank zum aktiven Stadtleben: Wie aus dem Verschönerungsverein der Verein «Amriswil aktiv» wurde Im Ortsmuseum erzählte Stadtrat Erwin Tanner am Sonntag viel Wissenswertes über die 125-jährige Geschichte des heutigen Vereins «Amriswil aktiv». Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 04.07.2022, 16.30 Uhr

Erwin Tanner, Stadtrat und Präsident von «Amriswil aktiv», sitzt auf der überdimensionalen, 2014 eingeweihten Ruhebank vor dem Ortsmuseum. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Amriswil, 3. Juli 2022)

«Der heutige Verein ‹Amriswil aktiv› wurde am 7. April 1897 unter dem Namen ‹Verschönerungsverein für Amriswil› im damaligen Hotel Walhalla gegründet. An der Gründungsversammlung waren etwa 24 Herren anwesend», erzählte Erwin Tanner, Stadtrat und Präsident von «Amriswil aktiv» im Ortsmuseum.

Tanner war am Sonntagnachmittag Gasterzähler. Unterstützt wurde er von den «Amriswil aktiv»-Vorstandsmitgliedern Karl Spiess und Stefan Zöllig sowie Ortsmuseumsmitglied Reto Candio, die ebenfalls über ein fundiertes Wissen über den Verein verfügen.

Das Wohl der Bevölkerung im Fokus

Von 1897 bis 1907 sei Conrad Eggmann (von Beruf Tierarzt) Vereinspräsident gewesen. Später sei er dann Gemeindeammann von Amriswil geworden. Erwin Tanner betonte:

«Vor 125 Jahren hat der Verein noch

einen ganz anderen Stellenwert

gehabt als heute.»

Zuerst seien Ruhebänke für Spaziergänger an verschiedenen Orten in Amriswil angebracht worden.

«So wurden beim Schreinermeister Habisreutinger 21 Holzbänke zum Stückpreis von 4.30 Franken gekauft und in Form von Frondienst an verschiedenen Wegen platziert – beispielsweise auf der Oberau, beim Palmensteg und in den Leimatwaldungen. Der Verein hat also schon zu Beginn nicht nur für Verschönerungen gesorgt, sondern sich auch um das Wohl der Bevölkerung gekümmert», erzählte Erwin Tanner. Es habe Zeiten gegeben, in denen es fast 100 Bänkli in und um Amriswil gab. Durch Sturmschäden und Vandalismus seien allerdings viele beschädigt worden.

Auch Frauen wurden aufgenommen

Schon damals konnten weibliche Personen als Mitglieder in den Verein aufgenommen werden – etwas, das in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit war. An der ersten Hauptversammlung nahmen knapp 50 Mitglieder teil; Ende Jahr zählte der Verein bereits 200 Personen. Der Kassier konnte ausserdem mit einem Überschuss von 54 Franken, der aus der Schenkung ansehnlicher Beträge resultierte, eine erfreuliche Rechnung vorweisen.

Die Kommissionssitzungen der ersten Jahre seien geprägt gewesen von Meldungen haufenweiser Missstände, wie Miststockangelegenheiten beim Restaurant Ochsen und Gemsli. Aber auch Verbesserungen und Verschönerungen wurden gewünscht, unter anderem die Umgestaltung des alten Friedhofs in eine öffentliche Anlage mit Springbrunnen.

Ausserdem gab es auch zukunftsträchtige Anregungen wie etwa Projektvorschläge zum Bau einer Turnhalle und einer Markthalle oder zur Anschaffung eines Spritzenwagens. Mit dem Kauf des Badeplatzes Uttwil mit zwei Badehäuschen durch die Gemeinde im Jahre 1928 konnte der Verschönerungsverein einen wichtigen Meilenstein setzen. Der Verein hatte in vielen Abklärungen zur Umsetzung dieses Projektes massgeblich beigetragen.

Umbenennung des Vereins im Jahr 1980

Vor genau 100 Jahren übernahm der Verschönerungsverein erstmals die Organisation und Durchführung der 1.-August-Feier. Im Jahre 1978 befasste sich der Vorstand mit der Zukunft des Verschönerungsvereins. Der damalige Gemeindeammann Ernst Bühler regte an, dass der Verschönerungsverein auch Verkehrsverein sein sollte.

Diese Änderung, die dann gemacht wurde, brachte die Ausarbeitung eines Logos sowie einer Statutenrevision mit sich. Mit der Genehmigung der neuen Statuten an der Hauptversammlung vom 12. Juni 1980 war der Verkehrsverein Amriswil geboren. Von einer von verschiedenen Seiten gewünschten Namenskombination «Verschönerungs- und Verkehrsverein» wurde abgesehen.

Auf den Vereinsvorstand warteten auch neue Aufgaben. Er engagierte sich immer mehr für touristische Anliegen. Unter anderem machte er bei der Thurgauer Broschüre zum «Jahr des Wanderns» mit, beteiligte sich an einem Thurgauer Verkehrsprospekt und veröffentlichte zugleich eine Wanderwegbroschüre für Amriswil. Heute sind allerdings viele Aufgaben der Stadtverwaltung angegliedert.

Organisation attraktiver Anlässe

Der Verein hat sich inzwischen wieder neu ausgerichtet. Ziel sei es, für seine Mitglieder und die Bevölkerung attraktive Anlässe zu organisieren. Dies widerspiegelt sich auch im neuen Logo, das mit der Umbenennung in «Amriswil aktiv» per Anfang 2022 kreiert wurde und den Slogan «Für ein aktives Stadtleben» trägt. So ist «Amriswil aktiv» traditionell für den Neujahrsapéro und für die 1.-August-Feier verantwortlich. Weiter unterstützt der Verein kulturelle Veranstaltungen, beispielsweise «Amriswil on Ice» und die Schlossfestspiele Hagenwil.

Aktuell gehören dem Verein 411 Mitglieder an. Die jährliche Einzelmitgliedschaft beträgt 25 Franken, die Mitgliedschaft für Paare 40 Franken im Jahr. «Amriswil aktiv» würde sich über neue Mitglieder freuen. Auch junge Leute sind sehr willkommen.

Jahresprogramm 2022 «Amriswil aktiv» zeichnet in diesem Jahr für die folgenden öffentlichen Anlässe verantwortlich: Bundesfeier am 1. August ab 11 Uhr beim Schulhaus Oberaach; Genusswanderung Amriswil am 27. August ab 9.30 Uhr; Fondue-Schifffahrt auf dem Bodensee am 4. November, Abfahrt um 19.15 Uhr in Romanshorn. (yal)