Schwerer Unfall bei Bahnlinie zwischen Kradolf und Bischofszell

Hohentannen Nach Frontalkollision bei Bahnlinie: Töfffahrer tödlich verunfallt Bei einer Frontalkollision mit einem Auto wurde am Dienstagmorgen in Hohentannen ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Aktualisiert 15.06.2021, 12.50 Uhr

Ein beteiligtes Fahrzeug kam beim Unfall von der Strasse ab. Bild: Kapo TG

(kapo/dar) Am Dienstagmorgen hat sich in Bischofszell ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignet, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Kurz vor 8.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Motorradlenker auf der Hauptstrasse von Kradolf in Richtung Bischofszell. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau überholte er vor einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 78-Jährigen.