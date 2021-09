Bischofszell: Die Velobörse wurde zum 30. Mal durchgeführt

Bischofszell Der Verkauf von Veloartikeln an der Velobörse stockt: Der Herbst bremst das Jubiläum Die 30. Velobörse in Bischofszell bleibt hinter den Erwartungen. Dennoch können die Organisatoren einen Reinerlös erzielen. Barbara Hettich 19.09.2021, 16.45 Uhr

Insbesondere viele Kindervelos standen zur Auswahl. Bild: Barbara Hettich

Es war vor über 30 Jahren, als Esther und Boris Binzegger mit ihren Parteifreunden aus der SP eine Velobörse in Bischofszell organisierten. «Wir wollten etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun», sagt Boris Binzegger. Das Velo als Verkehrsmittel zu fördern, schien genau das Richtige zu sein. «Kinder wachsen, brauchen ein grösseres Velo, und vielen Erwachsenen reicht auch ein gebrauchtes, günstiges Velo für den Weg zur Arbeit oder zum Bahnhof.

Boris Binzegger organisiert die Velobörse ind Bischofszell. Bild: PD

Die Organisation einer Velobörse mussten die Binzeggers nicht neu erfinden. Es gab bereits Velobörsen in Arbon und in Romanshorn. In den ersten Jahren der Bischofszeller Velobörse wurden viele Fahrräder abgegeben, die meist schrottreif waren. «Heute bekommen wir Velos in sehr gutem Zustand für den Verkauf», sagt Boris Binzegger.

Keine Frühlingsbörse wegen Corona

Im 2020 fand coronabedingt keine Velobörse in Bischofszell statt. Diesen Frühling ebenfalls nicht. Samstag konnte nun die 30. Ausgabe durchgeführt werden. Keine ideale Jahreszeit für eine Velobörse. Dennoch wurden 98 Artikel – Velos und Zubehör – abgegeben und in der Kornhalle zwischengelagert. Von 12 bis 14 Uhr fand dann der Verkauf auf dem Grubplatz statt.

Das Angebot war breit gefächert, insbesondere standen viele Kindervelos, auch neuwertige, zur Auswahl. Doch der Ansturm hielt sich in Grenzen. «Mit 35 verkauften Artikeln blieb der Verkauf etwas unter unseren Erwartungen», zieht Boris Binzegger sein Fazit. Dennoch, nach Abzug der Unkosten bleibt ein Reinerlös von rund 1000 Franken, da einige Fahrräder für den Verkauf gespendet wurden. Dieses Geld wird wie in den Jahren zuvor für einen guten Zweck eingesetzt.

Eine grössere Anzahl von nicht mehr gebrauchten Velos wurde vom Verein Kompass abgeholt.