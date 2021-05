Interview «Bis jetzt hat sich Wattwil nicht bewegt» – der St.Galler Gesundheitschef über umstrittene Spitalschliessungen und den Toggenburger Widerstand Ohne Spital drohe eine akute Unterversorgung, kritisieren die Befürworter des Spitals Wattwil. «Wir haben genügend Spitalbetten im Kanton», sagt dagegen der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. Im grossen Interview vor der Abstimmung vom 13. Juni spricht er über neuste Entwicklungen und das Planen über die Kantonsgrenzen hinweg. Michael Genova und Regula Weik 20.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef. Bild: Ralph Ribi

Die Schliessung des Spitals Wattwil wird vehement bekämpft. Hat die Regierung den Widerstand der Toggenburger unterschätzt?

Bruno Damann: Nein. Es ist ein Stück weit verständlich, dass man sich für das eigene Spital einsetzt. Man muss aber auch klar sehen: Es wehrt sich primär Wattwil, die restlichen Gemeinden sind eher auf unserer Linie.

Das neue Spital Wattwil geht zu, das alte Spital Wil bleibt erhalten. Das ist doch Blödsinn?

Das ist unschön. Auch die Regierung hat daran keine grosse Freude.

Weshalb lassen Sie nicht einfach Wattwil offen und schliessen Wil?

Die Patientenströme sprechen eine klare Sprache: Wenn wir Wil schliessen, haben wir deswegen nicht mehr Patientinnen und Patienten in Wattwil. Sie gehen dann nach St.Gallen, Frauenfeld oder Winterthur. Das ist entscheidend.

Umgekehrt braucht aber auch Wil mehr Patientinnen und Patienten?

Dem ist so. Mit der Schliessung von Flawil und Wattwil erwarten wir, in Wil 7000 Ein- und Austritte pro Jahr zu erreichen. Diese Mindestzahl ist notwendig, um ein Grundversorgerspital sinnvoll betreiben zu können. Nur wenn dies gelingt, hat Wil auch künftig eine Berechtigung.

Wie hoch ist die Patientenzahl in Wattwil?

Letztes Jahr waren es 1937 Eintritte, inklusive 130 Patientinnen und Patienten für die Alkoholkurzzeittherapie.

Das reicht nicht zum Überleben?

So lässt sich kein Grundversorgerspital betreiben. Die Finanzen sind nur ein Faktor. Die Qualität ist der andere. Sie lässt sich nur sichern, wenn wir die Leistungen konzentrieren. So werden die einzelnen Eingriffe häufiger vorgenommen. Hinzu kommt: Bei diesen tiefen Fallzahlen haben sie Mühe, qualifiziertes,gutes Fachpersonal zu finden.

Sind kleine Landspitäler demnach Auslaufmodelle?

Ja, als Grundversorgerspitäler sicher. Das ist vom Gesetzgeber auch so gewollt.

Er treibt kleine Spitäler bewusst in den Ruin?

Der Gesetzgeber sagt: Die Spitäler müssen eigenfinanziert sein. Es darf keine Subventionen geben. Das ist nur möglich, wenn sie als Grundversorgerspital eine gewisse Grösse haben.

Werden die St.Galler Spitäler jemals in der Lage sein, ihre Investitionen selber zu finanzieren?

Ich hoffe schon und bin auch überzeugt, dass dies zu erreichen ist. Hätten wir bei Einführung der neuen Spitalfinanzierung lauter neue Spitäler gehabt, stünden sie heute sicher besser da. Das jahrelange Baumoratorium verursachte einen Investitionsstau. Dieser löste sich für die Spitäler in einem ungünstigen Moment.

Wie gross waren die Verluste von Wattwil in den letzten Jahren?

Offiziell wird keine Spartenrechnung gemacht.

Die Kritiker werfen der Regierung vor, ohne fundierte Zahlen zu entscheiden. Kennen Sie die Standortergebnisse wirklich nicht?

2018 schrieb Wattwil einen Verlust von 4,1 Millionen, die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg verzeichnete insgesamt ein Minus von 6 Millionen. 2019 schloss Wattwil 5,4 Millionen im Minus ab, das Defizit des Verbundes betrug 5,7 Millionen. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor.

Was passiert, wenn die Regierung im Juni an der Urne unterliegt?

Dann müssen wir das Bauprojekt fortsetzen und auch die restlichen 22 Millionen noch verbauen.

Das Spital Wattwil blickt in eine ungewisse Zukunft. Drohnenaufnahme: Arthur Gamsa

Und das Spital Wattwil bleibt?

Darüber wird an der Urne nicht entschieden. Dafür müsste das Kantonsparlament auf seinen Beschluss, das Spital Wattwil zu schliessen, zurückkommen. Ob es das macht, ist offen.

Wird die Regierung das Parlament dazu auffordern?

Ich bin mir sicher: Wenn das Referendum durchkommt, wird im Parlament die Forderung gestellt, den Kantonsratsbeschluss anzupassen. Ob das Parlament dann seine Meinung ändert, weiss ich nicht. Es hat sich deutlich gegen den Toggenburger Spitalstandort ausgesprochen.

Ein Umbesinnen des Parlaments wäre doch anständig: Es würde sich sonst zum zweiten Mal über einen Volksentscheid hinwegsetzen.

Das Gesetz gibt vor, wer das letzte Wort hat. Daran haben wir uns zu halten. Bei der Frage der Spitalstandorte ist dies nun eben das Kantonsparlament und nicht das Volk.

Angenommen eine Mehrheit des Parlament ändert seine Meinung: Wie ginge es dann weiter?

Dann müsste die Regierung eine Botschaft ausarbeiten und das Parlament diese beraten. Die Ungewissheit für Wattwil würde sich so noch über Monate oder gar Jahre hinziehen.

Müsste der Kanton auch weiter Geld einschiessen?

Das wäre sicher so. Wattwil kann ohne grosse Finanzhilfe nicht überleben.

Weshalb treten Sie das Spital nicht einfach an die Gemeinde ab?

Wenn die Gemeinde uns einen guten Vorschlag macht, geben wir es ihr sofort. Das weiss die Gemeinde.

«Dieser Kuchen ist verteilt», sagt der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi

Sie hat doch Vorschläge gemacht. Passen Ihnen diese nicht?

Auf Vorschläge wie den Weiterbetrieb als Spital oder den Aufbau einer Rehaklinik können wir nicht eingehen. Wir können keine Leistungsverträge für ein Grundversorgerspital mehr vergeben, wir haben genügend Spitalbetten im Kanton. Und wir haben auch genügend Rehabetten in der Ostschweiz, auch dieser Kuchen ist verteilt.

Es liegt ein Nachfolgeprojekt auf dem Tisch. Die Gemeinde hält nichts davon. Pokert sie zu hoch?

Diese Gefahr besteht. Ich hoffe, dass die Gemeinde – falls das Volk Parlament und Regierung folgt – mit sich reden lässt und einsieht, dass der aus ihrer Sicht zweitbeste Weg doch akzeptabel ist. Die vorliegende Nachfolgelösung mit spezialisierter Langzeitpflege ist sehr gut – nicht nur für Wattwil, für die ganze Region.

Das kommt nur zustande, wenn Solviva das Spital kaufen kann.

Als privates Unternehmen will Solviva nicht von einem Besitzer abhängig sein. Es will flexibel agieren können. Aber auch langjährige Mietverträge mit den Partnern, die einziehen, abschliessen.

Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner ist ein Parteikollege von Ihnen. Haben Sie ihn sich nie zur Brust genommen?

Ich sprach schon mehrmals mit ihm, auch mit dem gesamten Gemeinderat. Ich kann unsere Argumente vorbringen, sie ihre. Bis jetzt hat sich Wattwil nicht bewegt, anders als etwa Flawil. Dort hat die Gemeinde aktiv mit uns eine Lösung erarbeitet und es ergibt sich eine tolle Win-win-Situation.

Ausserrhoden schliesst Heiden, Innerrhoden verzichtet auf den Spitalneubau. Beschleunigt diese aktuelle Entwicklung die gemeinsame Spitalplanung Ostschweiz?

Man muss heute zwingend in Regionen, in funktionalen Räumen denken und nicht nur bis zur Kantonsgrenze. Deshalb biete ich auch Hand zu einer Lösung für Walenstadt mit Chur.

Werden die kleinen Kantone dabei die Verlierer sein?

Nein, das wird nicht passieren. Es muss wie bisher ein Austausch sein. Es wäre falsch, als St.Galler zu sagen, alle Patienten müssen zu uns kommen.

«Es wäre falsch zu sagen, alle Patienten müssen zu uns kommen», sagt der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi

Wie soll dieser Austausch in der Praxis funktionieren?

Wir haben das Kantonsspital mit seinen Spezialitäten. Da sind wir froh, wenn die Bündner oder Appenzeller ihre Patienten zu uns und nicht nach Zürich schicken. Dafür arbeiten wir umgekehrt im Sarganserland mit Chur zusammen; so kommen sie zu einer guten Auslastung in der Grundversorgung. Dasselbe gilt für Herisau: Weshalb sollen Patienten aus Flawil oder Degersheim ins Kantonsspital gehen, wenn Herisau sie gleich gut behandeln kann? So hat Herisau eine bessere Auslastung und das Kantonsspital ist in der Grundversorgung entlastet.

Wie viele Spitäler gibt es in zehn Jahren in der Ostschweiz noch?

Es ist gut möglich, dass weitere Korrekturen nötig werden. Das hängt auch davon ab, wie schnell sich die ambulante Medizin entwickelt.

Ist dieser Trend zur ambulanten Medizin eine gute Entwicklung?

Ja, wir müssen uns in diese Richtung bewegen. Der medizinische Fortschritt macht dies auch möglich.

Ihre Prognose für den 13. Juni?

Ich hoffe, dass das Volk dem Kantonsparlament und der Regierung folgt und Ja zu Vorlage sagt.

Einzelne Stimmen wie Toni Brunner haben bereits angekündigt, dann eine Grundversorgungsinitiative zu lancieren.

Bis diese vors Volk kommt, wird das Spital Wattwil bereits geschlossen sein. Ich glaube auch nicht, dass das Volk seine Meinung zur Spitalschliessung nochmals ändern würde. Seit 2014 hat ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden.

Hat der Kanton die Spitalplanung verschlafen?

Rückblickend sicher. Es wurde zwar schon früher über Spitalschliessungen gesprochen, doch es fand sich dafür keine Mehrheit.

Ist die aktuelle Spitalstrategie mutig genug?

Andere Kantone staunen über unseren Mut. Wir machen einen wichtigen Schritt, um die Gesundheitsversorgung im Kanton hochhalten zu können. Wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht, weiss ich nicht – das wäre Kaffeesatzlesen.