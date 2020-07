Bindeglied statt Grenze: Die Geschichte des Bodensees ist die einer Zusammenarbeit Grenzen im Bodensee hätten nur zu Komplikationen geführt, sagt der Historiker Stefan Sonderegger. Stattdessen wird das Gewässer seit jeher viel mehr als Verbindung denn als Trennung zwischen den Ländern gesehen. Dies auch dank des Handels auf dem Wasser. Enrico Kampmann 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Sonderegger, Professor für Geschichte an der Universität Zürich.

Bild: Benjamin Manser

Wie viele andere Gewässer natürliche Grenzen formen, so ist auch der Bodensee die natürliche Grenze zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich. So sollte man zumindest meinen. Doch der Schein trügt, denn bis heute sind die Grenzverhältnisse nicht abschliessend geklärt. Damit bleibt der Obersee, neben der Emsmündung an der nördlichen Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden, vorläufig die einzige Gegend in Europa, in der nie Grenzen zwischen den Nachbarstaaten festgelegt wurden.

Das hat in erster Linie historische Gründe, wie Stefan Sonderegger, Geschichtsprofessor an der Universität Zürich und Vorsitzender der Geschäftsstelle des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, erklärt. Sonderegger sagt:

«Der See trennte während Jahrhunderten die Menschen um ihn herum nicht, sondern hat sie im Gegenteil miteinander verbunden.»

Die Städte rund um den See arbeiteten eng zusammen

Im 7. und 8. Jahrhundert wurden die Klöster St. Gallen und Reichenau gegründet und bildeten die ersten wichtigen religiösen, kulturellen und politischen Zentren am Bodensee. Im Verlauf des Hochmittelalters (11. bis 12. Jahrhundert) entstanden immer mehr Städte an den Ufern und 1312 schlossen Konstanz, Zürich, St. Gallen und Schaffhausen das erste Städtebündnis in der Region.

«Als wichtigstes gemeinsames Ziel wird in den Vertragsurkunden die Erhaltung des Landfriedens angeführt», sagt Sonderegger. So entwickelten sich die Städte durch ihre engen Beziehungen miteinander und woben ein eng verflochtenes politisches und wirtschaftliches Netzwerk.

Hohes Ansehen in der ganzen Welt

Die wohl wichtigsten Exportprodukte der Bodenseeregion waren vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert Textilwaren. Leinen- und Baumwollstoffe wurden nach Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich exportiert und sowohl die Herstellung als auch der Vertrieb zeichnete sich durch eine enge Zusammenarbeit der Produktions- und Handelshäuser nördlich und südlich des Bodensees aus.

Insbesondere St. Gallen hatte sich auf die Endproduktion und den Handel von Textilien – zuerst Leinen- und Baumwolltücher und danach Stickereien und Luxusprodukte − spezialisiert und genoss sehr hohes Ansehen in der ganzen Welt.

Der See wurde als Transportfläche wahrgenommen

Durch die enge Zusammenarbeit der Städte rund um den See war der Bodensee bis ins 19. Jahrhundert überaus wichtig für den Güteraustausch und wurde daher laut Sonderegger weniger als Grenze wahrgenommen, sondern als Transportfläche. Sonderegger sagt:

«Gerade auch im Thurgau hatte man sich so sehr auf die Textilverarbeitung spezialisiert, dass kaum noch Landwirtschaft betrieben wurde.»

90 Prozent des Getreides hätten vom Nordufer importiert werden müssen. So war es auch mit dem Aufkommen des Nationalismus Ende des 19. Jahrhunderts schlichtweg nicht im Interesse der Obrigkeiten, im See feste Grenzen zu ziehen.

«Da die Zusammenarbeit über Jahrhunderte so gut funktioniert hatte, hat man die Notwendigkeit der Grenzziehung nicht gesehen», sagt Sonderegger. «Man wollte möglichst wenige Hindernisse für den Güteraustausch erzeugen. Grenzen hätten nur zu Komplikationen geführt.»

Bereit, Probleme pragmatisch zu lösen

Zwar habe die Schweiz über Jahrhunderte hinweg an der «Realteilungstheorie» festgehalten, doch scheint sie sich bis heute dennoch wenig Kopfzerbrechen über die Grenzfrage gemacht zu haben. Die Beziehungen mit Österreich und Deutschland sind in dieser Hinsicht nach wie vor sehr gut und die Bereitschaft, Probleme pragmatisch zu lösen, gross. Es scheint, als wäre die Notwendigkeit, gut miteinander auszukommen, für die unmittelbaren Anrainer des Sees wichtiger, als das Bedürfnis nach ohnehin eher fiktiven Grenzen in der Mitte des Sees.