Bildung Noch tappen wir im Dunkeln, wie der Fernunterricht im Krisenmodus funktioniert hat: Die Pisa-Studie könnte Antworten liefern Schule geschlossen, viel gelernt? – wie gut war der Fernunterricht während der Pandemie? Hinweise gäbe die Pisa-Studie, die die Kompetenzen der 15-Jährigen am Ende der Schulzeit misst. Doch der nächste Test findet erst 2022 statt. Christoph Zweili 22.03.2021, 05.00 Uhr

Corona hat den Schulalltag verändert: Eine beschriebene Wandtafel, eine Schulbank und ein Stuhl in einem leeren Mathematikzimmer. Bild: Christian Beutler/

KEYSTONE

Die Schulschliessungen in vielen Ländern im Zeichen von Corona haben den Bildungsalltag verändert. Aber wie? Und wie nachhaltig? Hinweise könnte die Pisa-Erhebung geben. Der Pisa-Test 2021, der die Schulleistungen der 15-Jährigen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften misst, wurde aufgrund der Covid-19-Krise um ein Jahr verschoben. Die nächste Erhebung findet also erst 2022 statt, die Ergebnisse mit Schwerpunkt Mathematik werden im Dezember 2023 veröffentlicht.

Aufgrund der Verschiebung werden nun nebst der Kompetenzmessung auch Fragen zur Covid-19-Krise gestellt werden. Wie schafft man es als Lehrkraft, am Lernprozess der Schülerinnen und Schüler dranzubleiben, wenn man auf Distanz unterrichtet? Wie war der Fernunterricht organisiert? Über welche Kanäle haben die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern kommuniziert? Wie haben sich die Schülerinnen und Schüler während des Fernunterrichts gefühlt?

Christian Brühwiler, Bildungswissenschafter. Bild: PD

Fernunterricht auf der Primarstufe ist anspruchsvoll

«Je jünger die Kinder, desto schwieriger wird es. Sie brauchen mehr Begleitung», sagt Christian Brühwiler, Prorektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und bis vor kurzem Mitglied des nationalen Pisa-Konsortiums. «Fernunterricht ist nicht einfach Fernunterricht: Es ist etwas ganz anderes, Fernunterricht in der Primarschule zu erteilen als auf der Gymnasialstufe.»

Die Wissenschaft versucht nun bei Pisa aufgrund der Fragebogen an die 15-Jährigen direkt, aber auch über die Schulleitungen an Informationen zu kommen, wie die Schulen mit der Pandemie rund um den Globus umgegangen sind. Welche Probleme hatten die Jugendlichen beim Umsetzen des Fernunterrichts? Welche Lernressourcen haben sie genutzt? Wie gut vorbereitet fühlen sie sich auf eine allfällige erneute Pandemie?

Brühwiler: «Die Schere wird noch weiter auseinanderklaffen»

«Über die Wirksamkeit sagt das allerdings noch wenig aus. Wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, hätten wir keine Pandemie und keinen Fernunterricht gehabt», sagt Brühwiler. Es fehle eine Kontrollgruppe ohne Pandemiesituation. Auch die Auswirkungen auf den Lernerfolg könnten nicht direkt gemessen werden.

Der Leiter Forschung und Entwicklung an der PHSG hat aber eine These:

«Es gibt gut begründete Annahmen, dass vor allem die bildungsfernen Schichten weniger lernen in solchen Situationen.»

Die Eltern müssen in dieser Zeit sehr viel auffangen – «das können nicht alle im selben Mass leisten». Erwartbar sei,

«dass die Schere zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Jugendlichen bei Pisa 2022 noch weiter als vorher auseinanderklaffen wird».

Ein erstes Indiz hatte der letzte Pisa-Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geliefert. Er zeigte 2018 unter anderem auf, inwieweit digitale Technologien die Welt ausserhalb der Schule verändern. Das Ergebnis war ernüchternd: Jeder vierte 15-jährige Schüler in den OECD-Ländern konnte nicht einmal die grundlegendsten Leseaufgaben bewältigen. Das heisst frei übersetzt, dass er wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, sich in einer zunehmend volatilen digitalen Welt zurechtzufinden.

Ostschweizer Schüler brüten über Pilot-Aufgaben

Das ist drei Jahre her, eine gefühlte Ewigkeit. Die Resultate wurden im Dezember 2019 publiziert – also noch vor der Pandemie. Die OECD wertete später zusätzlich aus, wie es um das Online-Lernen der Schüler bestellt ist. Hier ist die Antwort simpel: In der Schweiz sind die Tools – und damit die technischen Voraussetzungen – dazu weitgehend vorhanden. Es gibt keine Indizien, dass gewisse Schülerinnen und Schüler benachteiligt werden. Der St.Galler Bildungswissenschaftler sagt:

«Damit ist der Fernunterricht aber noch nicht sichergestellt. Das weit grössere Thema ist, wie gestaltet man lernwirksamen digitalen Unterricht?»

Ob so oder so: Im April und Mai werden mehr als 500 Schülerinnen und Schüler in der Ostschweiz über den Pisa-Aufgaben brüten. Es sind Pilotaufgaben für die Hauptstudie 2022, erarbeitet von internationalen Expertengruppen. Die Schüler des Jahrgangs 2005 beantworten dabei mehr Fragen als im endgültigen Test 2022: Dafür ausgewählt werden aber nur jene Testaufgaben, die gültige Ergebnisse liefern. «So erhält man einen Test, der alle Leistungsbereiche und alle Themen abdeckt, die man untersuchen will – mit schwereren und einfacheren Aufgaben, die von der sprachlichen Übersetzung her korrekt sind und nicht gewisse OECD-Länder gegenüber anderen bevorzugen.»

Aussagekräftige Studien zu den Auswirkungen des Fernunterrichts auf die Schulleistungen gerade auch auf der Primarstufe gibt es bisher keine. Gemäss Selbsteinschätzungen von Lehrpersonen, Schülern oder Eltern befürchten jedoch viele einen negativen Einfluss auf den Lernerfolg.

Kantonale Vergleiche ermöglicht seit 2016 das nationale Bildungsmonitoring «Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen». Neben Pisa wurde 2020 auch dieses Monitoring zur Schulsprache und in den Fremdsprachen im 9. Schuljahr nicht durchgeführt und auf 2023 verschoben. Stattdessen soll nun neu 2024 erstmals ein Test der Erziehungsdirektorenkonferenz in der zweiten Primarklasse in Mathematik und Deutsch stattfinden.

Hat die Schweiz einen Vorteil?

Rechnet Brühwiler aufgrund der weit längeren Schulschliessungen in Deutschland und Österreich mit einem Vorteil für die Schweiz, wo in den Schulen lediglich von Mitte März bis Mitte Mai 2020 online unterrichtet wurde? Der Wissenschafter antwortet salomonisch: «Ich bin gespannt, ob sich im internationalen Vergleich tatsächlich Leistungsunterschiede zeigen.» Bliebe die Frage, wie gut der Fernunterricht war – «da werden sich grosse Unterschiede zwischen den Lehrpersonen zeigen!»