Die Vision einer neuen Tagesschule in der Stadt St.Gallen stösst auf wenig Gegenliebe: Der Schuldirektor und die Bürgerlichen üben Zurückhaltung Jenny Heeb und Peter Olibet kandidieren für das Co-Präsidium der SP der Stadt St.Gallen. Eine Vision von ihnen ist ein Versuch mit einer Tagesschule analog der Stadt Zürich. Sie wollen, dass eine Kindertagesbetreuung auch finanzschwachen Eltern möglich wird. Daniel Wirth 16.04.2021, 05.00 Uhr

Mittagstisch im Schulhaus Heimat-Buchwald. Bild: Thomas Hary

Jenny Heeb sagt, die Tagesbetreuung der Kindergarten- und Schulkinder in der Stadt St.Gallen sei heute weit fortgeschritten und finde über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung und Nachahmung. Eine ausserfamiliäre Betreuung kann von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr in Anspruch genommen werden; auch in neun Ferienwochen gibt es dieses Angebot.

Die 37-jährige SP-Stadtparlamentarierin ist Leiterin der Fachstelle «Kind und Familie» der Frauenzentrale St.Gallen. Als solche kommt sie mit alleinerziehenden Müttern und Vätern in Kontakt. Diese hätten zum Teil ein Einkommen von rund 3000 Franken. Diesen Eltern sei es finanziell nicht möglich, die Beiträge für eine Tagesbetreuung ihrer Kinder zu zahlen.

SP-Stadtparlamentarierin Jenny Heeb lobt die Stadt für ihre Kindertagesbetreuung. Gleichwohl wäre für sie eine Tagesschule ein nächster Schritt, eine Vision. Bild: Tobias Garcia

Bei einer Tagesschule sähe das anders aus, meint Heeb. Dann wäre die ausserfamiliäre Betreuung für die Eltern kostenlos. Die Sozialdemokratin legt Wert darauf, festzustellen, dass der nächste Schritt von der aktuellen Tagesbetreuung hin zu einer städtischen Tagesschule eine Vision sei. Vorstösse, die eine solche forderten, seien gegenwärtig keine geschrieben.

Mit Gratis-Mittagstisch-Motion gescheitert

Mit parlamentarischen Vorstössen, zum Beispiel mit einer Motion, die eine kostenlose ausserfamiliäre Tagesbetreuung von Kindern am Mittagstisch forderten, ist die SP im Stadtparlament zuletzt gescheitert. Die Tagesbetreuung, wie sie heute in der Stadt angeboten wird, war in den 2010er-Jahren ein politisches Dauerthema – ein an sich unbestrittenes.

Was ständig zu diskutieren gibt im Stadtparlament: die Kosten. 2019 musste der Stadtrat eine ganze Reihe von Vorstössen zum Thema beantworten. Der Ausbau der Infrastruktur für die Tagesbetreuung wurde mit 33 Millionen Franken beziffert, die jährlichen Betriebskosten mit 11,4 Millionen Franken. Bürgerliche hatten sich danach erkundigt in der Befürchtung, die Kosten für Kinderbetreuung liefen rasch aus dem Ruder.

Der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler findet, Unterricht und Betreuung müssten getrennt sein. Bild: Benjamin Manser

Stadtrat Mathias Gabathuler (FDP), seit Anfang Jahr Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit der Stadt St.Gallen, blickte Anfang dieser Woche auf die ersten 100 Tage in seinem Amt zurück. Auf die Frage am Rande der Medienorientierung, was er denn von einer städtischen Tagesschule halte, antwortete er:

«Ich bevorzuge das heutige Modell der ausserfamiliären Tagesbetreuung.»

Vor dem Schulunterricht, am Mittagstisch und am Nachmittag würden die Kinder von einem Team, bestehend aus sozialpädagogisch ausgebildeten Mitarbeitenden und sorgfältig ausgewählten Fachpersonen, betreut, sagt Gabathuler. Das finde er richtig so. In einer Tagesschule wäre das gemäss Gabathuler nicht ganz gleich, die Lehrerinnen und Lehrer hätten in einem höheren Masse auch Betreuungsaufgaben dort. Der FDP-Schuldirektor ist für eine personelle Trennung von Unterricht und Betreuung, wie er sagt.

Familientische seien wichtig

Gleicher Meinung ist auch Beat Rütsche. Der CVP-Stadtparlamentarier hat sie in der vergangenen Legislatur mit Vorstössen zum Ausbau der ausserfamiliären Kinderbetreuung (FSA+) profiliert. Rütsche sagte, am Mittagstisch seien die Kinder mit den Betreuerinnen und Betreuern per Du. Das schaffe eine familiäre Atmosphäre. Darum ist er auch der Ansicht, dass Betreuung am Mittagstisch oder bei den Hausaufgaben und der Unterricht im Klassenzimmer oder wo auch immer zwei Paar Schuhe sein sollten.

Beat Rütsche war 2020 «höchster Stadtsanktgaller». In den 2010er-Jahren war er im Parlament hartnäckig mit Vorstössen für den Ausbau der Tagesbetreuung.

Bild: Michel Canonica

An der Volksschule der Stadt Zürich werden Tagesschulen gegenwärtig in einem Pilotbetrieb ausgetestet. Auch für einen Pilotversuch sieht Rütsche keinen Anlass – dafür etliche Schwierigkeiten, etwa beim Standort. Angenommen, sagt Rütsche, die versuchsweise Tagesschule befände sich in Winkeln, müsste ein Erstklässler aus dem Neudorf mit dem Bus durch die ganze Stadt fahren. Das ist unmöglich, sagt der CVP-Politiker. Und:

«Das würde bloss unnötig unerwünschten Eltern-Taxi-Verkehr fördern.»

Rütsche hat weitere Bedenken, was eine Tagesschule angeht. Die Teilnahme der Kinder am Mittagstisch sei dort Pflicht. Das gehe gar nicht, findet Rütsche. Ein Familientisch sei etwas Wertvolles. Familien, die einen solchen haben könnten und haben wollten, sollten gemäss Rütsche nicht eingeschränkt werden. Er findet es auch richtig, dass in der Stadt St.Gallen für die ausserfamiliäre Betreuung Elternbeiträge erhoben werden. Er sagt, eine Tagesschule in St.Gallen sei nicht im Sinne der Christlichdemokraten.

Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot

Ins gleiche Horn stösst auch Felix Keller, der Präsident der FDP-Fraktion im Stadtparlament. «Die ausserfamiliäre Tagesbetreuung, wie sie heute in der Stadt St.Gallen angeboten wird, ist gut ausgebaut und fortschrittlich», sagt er. Eine Tagesschule tue nicht not, sagt Keller und ist damit auf der Linie von Stadtrat Mathias Gabathuler.

FDP-Fraktionspräsident Felix Keller ist bei den Tagesschulen auf der Linie des Schuldirektors und seines Parteikollegen Mathias Gabathuler. Bild: Ralph Ribi

Die Tagesbetreuung betreut Schulkinder der städtischen Primarschulen und Kindergärten an derzeit 15 Standorten in verschiedenen Quartieren. 2018 besuchten knapp 30 Prozent der Schüler ein Betreuungsangebot. Je nach Standort sind die Unterschiede markant. Während die Tagesbetreuung Hof in Winkeln 2018 von knapp 9 Prozent der Schüler aus dem Einzugsgebiet besucht wurde, waren es in der Tagesbetreuung Spelterini im gleichen Zeitraum knapp 47 Prozent.