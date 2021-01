Bilanz So gut hat der St.Galler Stadtrat gearbeitet: Weit mehr als die Hälfte der Legislaturziele sind erreicht worden Nächste Woche informiert der neu formierte Stadtrat über seine politischen Ziele fürs Jahr 2021. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen über die vergangene Legislatur. Die Zielerreichung darf sich sehen lassen. Daniel Wirth 20.01.2021, 05.00 Uhr

Der Marktplatz im Winterkleid. Seine Neugestaltung ist aufgegleist, ein Legislaturziel kann damit abgehakt werden.

Bild: Benjamin Manser

Der neue Stadtrat mit Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) an der Spitze hat seine Arbeit Anfang Jahr aufgenommen, und das neu gewählte Stadtparlament ist bereits zu seiner ersten Sitzung der Legislatur 2021–2024 zusammengekommen. Die Coronapandemie bremst gerade vieles aus; der politische Alltag geht weiter und Covid-19 ist ein grosses Thema.

Nächsten Dienstag informiert der Stadtrat über die Ziele für 2021. Drei von fünf Direktionen haben eine neue Vorsteherin oder einen neuen Vorsteher: Inneres und Finanzen (Maria Pappa), Bildung und Freizeit (Mathias Gabathuler, FDP) und Planung und Bau (Markus Buschor, parteilos). Die Technischen Betriebe (Peter Jans, SP) und die Direktion Soziales und Sicherheit (Sonja Lüthi, GLP) haben den gleichen Chef, die gleiche Chefin.

Die Legislaturziele, sozusagen seine Regierungserklärung, leitet der neue Stadtrat im ersten halben Jahr dem Stadtparlament zur Kenntnisnahme zu. Er wird dann auch Bilanz ziehen über die vergangene Legislatur 2017–2020. Diese hatte der Stadtrat vor vier Jahren auf sechs A4-Seiten zusammengefasst unter «Vision 2030 und Legislaturziele 2017–2020».

In den neun Handlungsfeldern Kooperation, Smarte Stadt, Gesellschaft, Lebensraum, Kultur und Sport, Bildung, Mobilität, Wirtschaft und Forschung und Umwelt formulierte der Stadtrat total 34 Legislaturziele.

Den Start in die vergangene Legislatur bestritt die städtische Exekutive mit der neu gewählten Baudirektorin Maria Pappa; sie ersetzte die nicht wieder gewählte Christlichdemokratin Patrizia Adam. Im ersten Jahr der letzten Amtsdauer starb der Vorsteher der Direktion Soziales und Sicherheit, Stadtrat Nino Cozzio (CVP), im Amt. Er hinterliess eine Lücke.

Es gab Vakanzen und Stellvertretungen

Diese wurde geschlossen mit der Wahl von Sonja Lüthi (GLP), die ihr Amt Anfang 2018 antrat und wenig später in den Mutterschaftsurlaub ging. Es gab Vakanzen und Stellvertretungen, was die Regierungsarbeit erschwerte.

Sonja Lüthi ersetzte nach einem Viertel der vergangenen Legislatur den im Amt verstorbenen Stadtrat Nino Cozzio. Bild: Ralph Ribi

Dennoch: Der Erreichungsgrad der Legislaturziele kann sich sehen lassen. Weit über die Hälfte der Ziele wurde erreicht, bei vielen ist der Stadtrat noch nicht ganz am Ziel, aber immerhin auf der Zielgeraden. Die Stadtregierung konnte in den letzten vier Jahren Pflöcke einschlagen, die zukunftsweisend sind und teils lange, sehr lange Vorgeschichten hatten.

Beispiel Marktplatz: 2011 und 2015 hatten die Stimmberechtigten der Stadt Vorlagen für die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt an der Urne bachab geschickt. Im September 2020 sagten sie im dritten Anlauf deutlich Ja. Die Neugestaltung ist geklärt. Damit wurde ein wichtiges Legislaturziel im Handlungsfeld «Lebensraum» erreicht.

Ins gleiche Handlungsfeld gehören eine Wohnraumstrategie für zukünftige Wohnungspolitik und daran gekoppelt eine Liegenschaftenstrategie. Hier gilt: Ziel erreicht. Nicht am Ziel ist der Stadtrat in St.Fiden–Heiligkreuz. Der Stadtrat wollte die räumlichen Vorstellungen geklärt haben. Jetzt wird in einer zweiten Machbarkeitsstudie die Überdeckung der Gleise geprüft.

Noch weiter weg vom Ziel ist der Stadtrat im Handlungsfeld «Lebensraum» bei der Entwicklung des Areals Bahnhof Nord. Zwar hat die Stadt das spanische Klublokal für die nächsten zehn Jahre saniert und Teile des Gebiets einer Zwischennutzung zugeführt – mehr ist nicht passiert.

Das Areal Bahnhof Nord harrt seiner Entwicklung. Im Moment werden Teile davon zwischengenutzt. Bild: Urs Bucher

Das Projekt «Bibliothek» ist zusammen mit dem Kanton erarbeitet: so lautete ein «Kultur und Sport»-Legislaturziel. Dahinter kann der Stadtrat einen Haken machen: Stadt und Kanton lancierten 2020 einen Architekturwettbewerb für die neue Publikumsbibliothek im Haus Union am Blumenmarkt. Das 130-Millionen-Geschäft ist auf einem guten Weg.

Das Gesak ist noch nicht spruchreif

Das kann vom Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) nicht gesagt werden; der Stadtrat wollte es Ende 2020 erstellt haben. Hinter den Kulissen wird dem Vernehmen nach daran gearbeitet, spruchreif ist in Sachen Gesak aber noch nichts. Andere Gemeinden sind hier viel weiter.

Das «Espenmoos» dient heute dem Breitensport. Welche Rolle das Stadion in einem Gemeindesportanlagenkonzept spielt, ist offen. Bild: Hanspeter Schiess

Am Ziel angekommen ist der Stadtrat dafür beim Kulturkonzept; es wurde überarbeitet und ein Massnahmenkatalog erstellt. In der Stadt sollten zwischen 2017 und 2020 mehr Anlässe von überregionaler Bedeutung durchgeführt werden als in der Amtsdauer zuvor. In Erinnerung bleibt die Curling-EM 2017. 2020 machte Corona der Aktivität den Garaus: kein Open Air, keine Offa und keine Olma, kein St.Galler Fest – null und nada.

Ein wichtiges Geschäft konnte der Stadtrat im Handlungsfeld «Kooperation» vorantreiben: Die Entwicklung im Grenzgebiet zwischen St.Gallen und Gossau ist zwar planerisch noch nicht abgeschlossen, aber die Parlamente in St.Gallen und Gossau sprachen Kredite für die Planung.

Zivilschutzorganisation funktioniert

Per Anfang 2020 wurde die Zivilschutzregion St.Gallen-Bodensee neu definiert; seither kooperiert die Stadt beim Bevölkerungsschutz mit 15 Gemeinden zwischen Gossau und Rheineck. Ohne eine Übung musste die Organisation bei der Bewältigung der Coronapandemie mithelfen. Sie tat das tatkräftig und kompetent mit einer Hotline und dem Aufbau eines Coronakonsultationszentrums in der Olma-Halle 9.1. Fazit: Legislaturziel erreicht. Die Vorsorge für die Bewältigung ausserordentlicher Ereignisse ist im Verbund mit regionalen und kantonalen Partnern verankert.

Ein Angehöriger der Zivilschutzorganisation St.Gallen-Bodensee am Telefon. Die Corona-Hotline war und ist stark nachgefragt. Bild: Arthur Gamsa

Auch gesellschaftliche Ziele hatte sich der Stadtrat gesteckt. Eines lautete: Im Bereich der Pflege sowie der Hilfe und Betreuung zu Hause besteht unter dem Grundsatz «ambulant vor stationär» ein bedarfsgerechtes Angebot. Mit dem Zusammenschluss von vier Spitex-Organisationen zu einer Spitex-Gesellschaft per Anfang 2020 wurde dieses Ziel erreicht.

Den Ausbau der familienergänzenden Angebote für Schülerinnen und Schüler (FSA+) hatte sich der Stadtrat ebenfalls als Ziel für die Jahre 2017 bis 2020 aufgeschrieben. In diesem Bereich ist einiges passiert; im Spätherbst 2020 schliesslich stimmten die Stimmberechtigten einem Schulhausneubau im Riethüsli-Quartier mit einer Tagesbetreuung zu.

Chief Digital Officer hat Arbeit aufgenommen

St.Gallen will eine intelligente moderne Stadt sein. Eine digitalisierte. Im Oktober nahm ein CDO (Chief Digital Officer) seine Arbeit in der Stadtverwaltung auf. Erste Projekte hin zu einer smarten Stadt wurden umgesetzt, andere sind in der Pipeline. Das Glasfasernetz ist so gut wie fertiggestellt. Ein Kleinzellennetz für die strahlenarme mobile Datenübertragung ist ein latentes Thema, das die Stadtwerke beschäftigt.

Christian Geiger, seit 2017 Chief Digital Officer der Stadt St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Ein wichtiges Legislaturziel im Bildungswesen war Folgendes: In den städtischen Oberstufen und in der Flade werden Sekundar-, Real- und Kleinklassen in einem vergleichbaren Verhältnis, in vergleichbarer sozialer Durchmischung und mit vergleichbaren Klassengrössen geführt. Fazit: Die Durchmischung findet statt, die Zusammenarbeit mit der Flade klappt gut.

Der Raum für die Weiterentwicklung der Bildungsinstitutionen der Sekundär- und Tertiärstufe ist gesichert: So lautete ein weiteres Ziel der letzten Legislatur. Der Campus Platztor der Universität am Rand der Altstadt kann gebaut werden. Die Regierung möchte die Gesundheitsberufe von St.Gallen nach Rorschach verlegen, wie unlängst bekannt wurde; hier regt sich Widerstand, in der Stadt wie am Bodensee.

Auch beim Umweltschutz sind wichtige Ziele erreicht worden in den vergangenen vier Jahren. Beispielsweise bei den Fotovoltaikanlagen; die Summe von 15 Millionen Kilowattstunden mit Sonnenenergie erzeugten Stroms pro Jahr ist Tatsache. Und der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch konnte auf über 25 Prozent gesteigert werden.

Beim Umweltschutz geht es vorwärts

Bei der Mobilität wurden Ziele erreicht, andere nicht. Die zum Ziel gesetzten 1000 immatrikulierter Elektrofahrzeuge in der Stadt wurden verfehlt. Die Buslinien Wittenbach–St.Josefen und St.Georgen–Heiligkreuz sind noch nicht wie angestrebt elektrifiziert; das Geschäft ist am Laufen, 17 Batterietrolleybusse sind angeschafft worden.

Christian Hasler ist Bereichsleiter Verkehr bei der Stadt St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Bei der Mobilität war ein Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu stabilisieren. Das ist gelungen, wie die Zahlen der Verkehrszählung zeigen. Laut Christian Hasler, Leiter Verkehr beim Tiefbauamt, gilt das für die Strassen auf Stadtgebiet. Eine Ausnahme bildet die Stadtautobahn, auf ihr nimmt der Verkehr leicht zu. 2020 kann wegen der Coronapandemie und des verstärkten Homeoffice beschränkt als Referenz benutzt werden.

Der motorisierte Individualverkehr konnte plafoniert werden auf den Strassen der Stadt. Eine Ausnahme bildet die Stadtautobahn; auf ihr nahm der Verkehr zu. Bild: Michel Canonica

Der Stadtrat wird voraussichtlich im Frühsommer mit dem Geschäftsbericht auch über das Erreichen seiner Legislaturziele berichten. Noch sind nicht alle Zahlen und Werte bekannt. Jetzt heisst es abrechnen, Bilanz ziehen und neue Ziele für die Zeit bis ins Jahr 2024 abzustecken. In der Legislatur 2013–2016 wurden 62 Prozent der Legislaturziele erreicht. Auf einen ähnlichen Wert wird es 2017 bis 2020 wohl herauslaufen.