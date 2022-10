Bilanz Die Patientin Olma hat 100'000 Besucher mehr als im Vorjahr – ihr Zustand ist deshalb: Stabil Die Olma 2022 ist Geschichte. Mit 320'000 Besucherinnen und Besuchern nähert sich die Messe den Vor-Corona-Zahlen an. Ob auch überlebenswichtige Aktien reserviert wurden, zeigt sich im November. Renato Schatz Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Olma ohne Einschränkungen ist zurück. Sie verläuft gemäss Stadtpolizei «ohne grössere Zwischenfälle». Bild: Benjamin Manser

«Oh, jetzt kommt ein Heli», sagt Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin der Olma-Messen, am Telefon. Sie ist an diesem letzten Olma-Tag nochmals auf dem Messegelände unterwegs. Der Heli ist von der Rega und landet nicht auf dem Olma-Areal, sondern beim Kantonsspital. Dabei sind auch die Olma-Messen eine Patientin, die Hilfe braucht: eine Finanzspritze mittels Aktien, und das Wohlwollen der Bevölkerung mit möglichst vielen Besuchen an der Olma, der grössten Publikumsmesse in der Schweiz.

Kleinere Fläche als noch 2019

In der Krankenakte kann nach der diesjährigen Olma vorerst festgehalten werden: «Zustand: stabil.» Denn 320'000 Besucher wurden laut Communiqué der Olma-Messen im Laufe der vergangenen elf Tage gezählt. Das sind 100'000 mehr als im Vorjahr, als wegen des Coronavirus aber noch Einschränkungen galten. 2019, bei der letzten Durchführung ohne pandemische Einflüsse, kamen insgesamt 358'000 Gäste.

Dass jene Marke nicht erreicht wurde, erklärt sich Meyerhans unter anderem mit dem Coronavirus. Sie sagt: «Wir sind davon ausgegangen, dass es Besuchergruppen geben wird, die noch immer zurückhaltend sind mit Menschenmassen.» Ausserdem sei die Geländefläche im Vergleich zu 2019 «um 5000 bis 6000 Quadratmeter kleiner» gewesen. Eine Zielsetzung wurde zwar nicht definiert – «die Besucherzahl war schwer vorauszusehen» –, aber man ist «sehr zufrieden» mit den vergangenen eineinhalb Wochen. Und so lautet der Titel der Medienmitteilung:

«Super Stimmung und volles Haus: So geht Olma!»

Ausrufezeichen! Ein fast demonstrativer Optimismus.

Die Olma-Messen streichen in der Medienmitteilung auch heraus, dass 97 Prozent der 1000 befragten Personen die Olma «wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich» wieder besuchen würden. Und dass nur 22 Prozent den Weg zur Messe mit dem Auto zurückgelegt hätten.

Keine Angaben zu den Aktienreservationen

Katrin Meyerhans ist Leiterin Bereich Messen bei den Olma Messen. Bild: Michael Huwiler

Meyerhans lässt im Gespräch aber erahnen, dass der Druck gross war. Sie sagt: «Wir wussten, dass diese Olma für unser Unternehmen entscheidend sein wird.» Nun aber habe man mit den vergangenen elf Tagen gezeigt, «dass es die Olma braucht, dass sie einem grossen Bedürfnis entspricht». Alles gut also, kann die Olma das Krankenhaus schon bald verlassen?

Nein, denn um wieder gesund zu sein, brauchen die Olma-Messen nicht nur den Zuspruch der Bevölkerung, hohe Besucherzahlen, sondern auch viele neue Aktionärinnen und Aktionäre. 20 Millionen Franken will man damit einnehmen.

Wie viele Aktien im Rahmen der Olma reserviert wurden, kann Meyerhans allerdings noch nicht sagen. Man werde im November über den Stand der Dinge informieren. Bekannt ist hingegen, wann die Olma 2023 über die Bühne gehen wird: zwischen dem 12. und 22. Oktober. Der Gastonkanton: Zürich. Es wird die 80. Ausgabe sein, und die erste in der neuen Halle 1, die laut Meyerhans dann «teilweise» genutzt werden könne. Die offizielle Eröffnung ist erst für Frühling 2024 vorgesehen.

Wie die Halle dann abseits der Olma gefüllt werden kann, wurde in den vergangenen eineinhalb Wochen beim Olma-Stand an der Messe besprochen– zusammen mit Besuchern, die ihre Ideen einbringen konnten. Meyerhans sagt, es seien «sehr, sehr viele Ideen» eingegangen, darunter kaum realisierbare wie etwa die Nutzung der Halle 1 als Skihalle.

Stadtpolizei zieht positive Bilanz

Auch die Stadtpolizei veröffentlichte gestern ein Communiqué. Und auch sie zog ein positives Fazit. In diesem Fall aber, weil die Olma- und Jahrmarktzahlen tiefer waren als in der Vergangenheit. Die Stadtpolizei schreibt: «Gesamthaft wurden weniger Interventionen als in den Jahren vor der Pandemie verzeichnet.» Die beiden Veranstaltungen seien ohne grössere Zwischenfälle verlaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen