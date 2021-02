Bikepacking-Rennen «Fünf abgelegene Sackgassen und Kuchen» – St.Galler organisiert erstes Bikepackingrennen der Ostschweiz Fünf Checkpoints mit Kuchen sollen die internationale Bikepackingszene nach St.Gallen locken. Dominik Bokstaller, der das Rennen organisiert, wird bereits vor Anmeldestart mit Anfragen überrannt. Raphael Rohner 12.02.2021, 05.00 Uhr

Dominik Bokstaller organisiert das erste Bikepacking-Rennen der Ostschweiz «DEAD ENDS & cake». Bild: Raphael Rohner

Ein Velo und ein Ziel: durchkommen und die Fahrt geniessen. Am Velo: auffallende Taschen am Lenker und unter dem Sattel. Darin: Hightechutensilien wie Schlafsack, Biwak oder gar ein ultraleichtes Zelt. Dabei: Essen, Kleider zum Wechseln und persönliche Dinge, die man benötigt, um mehrere Tage auf sich allein gestellt durch die Gegend zu fahren. So ausgerüstet für eine längere Fahrt werden sich am zweitletzten Juniwochenende rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die entlegensten Täler der Ostschweiz kämpfen, um ein Stück Kuchen zu bekommen: «DEAD ENDS & Cake» heisst das erste Ostschweizer Bikepackingrennen.

Dominik Bokstaller erklärt das Phänomen Bikepacking und sein Rennen. Video: Raphael Rohner

Ins Leben gerufen wurde die wilde Fahrt über drei Tage vom 38-jährigen St.Galler Dominik Bokstaller: «Ich fahre schon lange Rennvelo und habe vor einiger Zeit das erste Mal an einem Ultra-Cycling-Event teilgenommen. Dabei ist mir die Idee gekommen, der Welt die Ostschweiz näher zu bringen, aber auf sehr abgelegenen Strassen.»

Hauptsache Ankommen und alle Checkpoints schaffen

Bokstaller, der selber bei einer Ostschweizer Velomanufaktur arbeitet, will die Teilnehmer bewusst abseits der bekannten Velorouten in Sackgassen führen. «Wir geben lediglich den Standort von den fünf Checkpoints bekannt, die Route müssen die Fahrerinnen und Fahrer dann selber finden.» Bokstaller grinst und blickt auf eine vor ihm ausgelegte Karte. Die Streckenposten befinden sich wirklich an sehr abgelegenen Orten: Im Calfeisental, Sernftal, auf der Hochalp, im Tösstal und im Bündner Safiental. «Das schafft man schon in drei Tagen, es sind etwa 500 Kilometer.» Speziell daran: Es ist den Teilnehmern freigestellt, ob sie Streckenabschnitte mit dem Velo wandernd zurücklegen, um ins nächste Tal zu kommen, oder ob sie rundherum fahren.

«Wichtig ist einfach: Es darf keine fremde Hilfe angenommen werden. Also mit dem Zug fahren ist tabu – das wäre ja auch nicht lustig, oder?»



Das Teilnehmerfeld beim Rennen soll bunt gemischt sein. Teils erwartet Bokstaller Weltspitzenfahrer, die schon das «Transcontinental Race» auf den vorderen Plätzen beendet haben, und viele Velofans, die einfach aus Plausch mitfahren wollen. Beim «DEAD ENDS & Cake» soll das Startfeld ausgeglichen sein: «Bei Self-supported-Rennen hat es Tradition, dass Männer und Frauen in der gleichen Kategorie starten. Wir lassen bei unserem Rennen genau gleich viele Männer wie Frauen zu», sagt Bokstaller.



Ein typisches Bikepacking-Velo mit dicken Pneus fürs Gelände: In der Sattelrasche (hinten) können Kleider und ein Schlafsack transportiert werden. In der Rahmentasche (mitte) finden Esswaren Platz. Häufig wird jeder verfügbare Platz genutzt. (Siehe Halteösen an der Gabel) Bild: Raphael Rohner

Ansturm auf das Rennen mit mindestens 500 Kilometern

Egal wie man sich die Strecke zurechtlegt, es gilt etwa 500 Kilometer und 8000 Höhenmeter zu bezwingen. Bokstaller rät allen Interessenten, sich darauf vorzubereiten:

«Man sollte sich schon einen Plan zurechtlegen und vielleicht vorab mal einige Tage nacheinander Velo fahren, sonst werden das verdammt harte 500 Kilometer im Sattel.»

Doch schrecken die Umstände und die Hintergründe die Interessierten nicht ab. «Eher locken sie die Bikepackingszene an. Ich habe schon jetzt Hunderte von Interessenten, die einen Startplatz für das kleine Velorennen wollen – damit hätte ich nicht gerechnet», sagt Bokstaller mit einem freudigen Grinsen im Gesicht. Lediglich 50 Startplätze will er vergeben. Diese können allein oder als Zweierteam ab Samstag gebucht werden: «Der Schnellere ist der Geschwindere – so ist das immer bei Velorennen.» Auch wenn die Nachfrage viel grösser sei, werden zu Gunsten der familiären Stimmung bewusst nicht mehr Startplätze vergeben. Wer keinen Startplatz bekommt, kann sich in die Warteliste eintragen und rutscht mit etwas Glück noch nach. Das Startgeld beträgt für eine Einzelperson 90 Franken und als Doppel 160 Franken.



Bei «DEAD ENDS & cake» müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmen ihre Route selber suchen. Bild: Raphael Rohner

Was Corona betrifft, so ist Bokstaller zuversichtlich, dass Velofahren im Sommer möglich ist: «Da alle eine eigene Route und ein unterschiedliches Tempo fahren, ist das Einhalten von allfälligen Schutzmassnahmen unterwegs kaum ein Problem. Ich habe diverse unterschiedliche Konzepte, um Gruppenansammlungen – je nach Massnahmen im Sommer – zu vermeiden.»

Bilder: Raphael Rohner

Grillfest statt Siegestrubel

Wer für den Sommer 2021 einen Event organisiere, könne und dürfe von allfälligen Massnahmen oder Einschränkungen nicht überrascht sein.

«Es gilt, das Beste daraus zu machen und flexibel zu bleiben – wie beim Velofahren eigentlich immer.»

Ein Preisgeld gibt es indes nicht zu gewinnen beim ersten Ostschweizer Bikepackingrennen: «Dafür gibt es die schönsten Aussichten und an jedem Checkpoint wartet Kuchen auf die Velofahrer. Zudem gibt es im Ziel dann ein Grillfest in unserem Garten und viele Geschichten der Velofahrerinnen und Velofahrer.»