Ersatzrichter: Der Thurgauer Grosse Rat muss nachbessern

Bezirksgerichte «Vermutlich übersehen»: Der Thurgauer Grosse Rat muss bei den Ersatzrichtern nachbessern Die Rechtssprechung ist omnipräsent. Ausser es geht etwas vergessen – wie bei der Wahl von Ersatzrichtern für die Bezirksgerichte. Nun muss der Thurgauer Grosse Rat nachsitzen. Christian Kamm Jetzt kommentieren 15.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Bezirksgericht Arbon gibt es eine längere Vakanz. Das Kantonsparlament wird am Mittwoch über eine Ersatzlösung entscheiden. Reto Martin

Eigentlich könnte sich das Kantonsparlament selbst auf die Schultern klopfen. Denn seit dem 1. Januar 2022 verfügt es über eine zusätzliche Kompetenz. Auf Antrag des Obergerichts kann es neu temporäre Berufsrichter wählen – wenn wegen längerer Abwesenheit von Bezirksrichtern infolge Krankheit, Unfall oder Überlastung der Gerichtsbetrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Längere Vakanz am Bezirksgericht Arbon

Kaum ist die Gesetzesänderung in Kraft, liegt mit dem Ausfall von Berufsrichterin Silke Sutter Heer am Bezirksgericht Arbon bereits das erste solche Wahlgeschäft auf dem Tisch. Von Wahlroutine im Grossen Rat allerdings keine Spur. Vielmehr regiert die Peinlichkeit. Wie sich herausgestellt hat, lief bei der Gesetzesarbeit handwerklich einiges schief.

So hat es der Grosse Rat versäumt, für den Fall, dass ein Mitglied des Kantonsparlaments eine ausserordentliche Richterstelle übernimmt, die Frage der Unvereinbarkeit von Ämtern zu klären. Genau dieses Szenario ist nun eingetreten. Die Juristin Christine Steiger Eggli, Mitglied der SP-Fraktion im Grossen Rat, soll einen Teil des verwaisten Pensums übernehmen. Ob beziehungsweise wie das mit der Kantonsverfassung zu vereinbaren ist, blieb in der damaligen Gesetzesarbeit ungeklärt.

Änderung der Geschäftsordnung just in time

Dabei schreibt der einschlägige Unvereinbarkeitsartikel in der Kantonsverfassung nach allgemeiner Auslegung vor, dass nicht vom Volk gewählte Personen der Bezirksgerichte dem Grossen Rat nur unter der Voraussetzung angehören dürfen, dass sie die Richtlinien der Unvereinbarkeit erfüllen. Nur: Welche Richtlinien sollen das sein, wenn es sie in diesem Fall gar nicht gibt? Die Lösung heisst, sie werden jetzt – quasi just in time – geschaffen.

Die Geschäftsordnung des Grossen Rats wird einen neuen Absatz erhalten: Ausserordentliche Berufsrichter dürfen dem Grossen Rat angehören, wenn ihr Jahrespensum höchstens 30 Prozent des Vollpensums beträgt. Mit 20 Prozent erfüllt der Wahlvorschlag Christine Steiger Eggli diese Vorgabe. Die 30-Prozent-Regelung wird im Bericht der Fraktionspräsidenten-Konferenz damit gerechtfertigt, dass es sich bei diesen Richtern um Fachpersonen handle, die schnell zur Verfügung stehen müssten, aber ihre hauptberufliche Tätigkeit für den temporären Einsatz nicht einfach aufgeben könnten.

Richterin und Rechtsanwältin?

Doch damit nicht genug: In der vorberatenden Kommission wurde damals noch ein anderer Aspekt «vermutlich übersehen», wie es im Bericht heisst. So dürfen Mitglieder des Bezirksgerichts eigentlich keine berufsmässige Tätigkeit als Anwalt ausüben. Eine Ausnahmeregelung für ausserordentliche Richter wurde keine erlassen.

Mit der Juristin Debora Bilgeri soll nun aber eine praktizierende Rechtsanwältin als ausserordentliche Richterin mit Teilpensum ans Bezirksgericht Arbon gewählt werden. In diesem Fall ist auch keine Ad-hoc-Lösung möglich, sondern es braucht zwingend eine Gesetzesänderung. Die Lösung: Bis das Gesetz angepasst ist, wird den ausserordentlichen Berufsrichterinnen untersagt, am Bezirksgericht Arbon anwaltlich tätig zu sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen