Verhandlung vor Bezirksgericht: Mit Drogen gedealt oder nicht?

Bezirksgericht Gerissener Dealer oder gutmütiger Depp? Er kaufte und konsumierte Kokain – doch als Dealer wollte der heute 40-Jährige nie tätig gewesen sein. Doch genau deswegen stand er nun vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Christof Lampart Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte der Angeklagte praktisch täglich Kokain konsumiert (Symbolbild). Christian Charisius / DPA

Der Beschuldigte wurde Ende Oktober 2018 im Rahmen der polizeilichen Aktion «TGNordost» in Märstetten verhaftet, als er mit einem Kollegen im Auto unterwegs war. Im Wagen fanden die Ermittler über 31 Gramm reines Heroin, das die Männer in Winterthur gekauft hatten. Die Polizei kam den Komplizen auf die Schliche, indem sie ihre Telefone abhörte. Über drei Jahre später fand nun die Hauptverhandlung gegen den in Amriswil Wohnenden statt.

Die Anklage warf dem Mann Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache Vergehen gegen das Waffengesetz, Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch, mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes vor. Den Anklagepunkt Übertretung des Gesetzes über das Einwohnerregister und kantonale Register – er hatte sich monatelang nicht an seinem neuen Wohnort angemeldet – musste wegen Verjährung fallengelassen werden.

Weitergegeben, aber nicht verkauft

Dass er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung praktisch täglich Kokain konsumierte, finanziell hoch verschuldet und psychisch down gewesen sei, räumte der Angeklagte unumwunden ein. «Mir ging es nicht gut und ich hatte falsche Freunde», gab sich der Mann, der seit einigen Monaten wieder eine Anstellung als Lagerist hat, ebenso einsichtig wie reumütig. Er bestritt jedoch, je auch nur etwas von den Drogen an Dritte weiterverkauft zu haben. Sie hätten immer zu zweit oder zu dritten Geld zusammengelegt, da man so eine grössere und qualitativ bessere Menge Kokain bekäme. Er habe die Ware geholt und die vereinbarte Menge an die Kollegen weitergegeben. «Sie haben genau das erhalten, für was bezahlten. Ich habe nie daran verdient», betonte der Mann mehrfach. Oft habe er seinen Besuchern auch etwas gratis abgegeben, wenn sie zusammen gefeiert hätten, so der Angeklagte.

Mindestens 412 Gramm Koks verkauft?

Und genau das glaubte die Staatsanwältin dem Mann nicht. In der Drogenszene gebe man nicht einfach aus Goodwill Kollegen gratis etwas ab, erklärte sie. Wer so was glaube, sei «weltfremd». Insgesamt warf die Anklage dem Mann vor, mehreren Personen 412 Gramm Kokaingemisch in verschiedenen Qualitäten verkauft zu haben, was «mindestens 272,5 Gramm reinem Kokain-Hydrochlorid» entsprochen habe.

Der Beschuldigte habe gewusst, so die Anklage, dass die Menge des gekauften, besessenen, transportierten und wieder verkauften Kokain «gross genug gewesen sei, um die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr zu bringen» - und forderte eine Freiheitsstrafe von 34 Monaten, wovon zwölf Monate unbedingt, abzüglich der bereits 132 Tage, welche der Mann in der Untersuchungshaft verbrachte. Die restliche Strafe sei dem Mann auf drei Jahre bedingt zu erlassen.

Von den alten Freunden losgesagt

Der Verteidiger forderte hingegen eine Haftstrafe von maximal bis 18 Monaten, wobei diese auf drei Jahre bedingt auszusetzen sei. Denn sein Mandant nehme keine Drogen mehr, habe sich von den alten Freunden losgesagt und sich eine bürgerliche Existenz aufgebaut, begründete der Verteidiger. Auch der Mann beteuerte, dass sein Leben zum Positiven gewendet habe. Doch diese Entwicklung sei durch das ihm drohende Gefängnis gefährdet: «Ich kann auf Anfang nächstes Jahr eine Festanstellung erhalten. Aber die Firma würde mich sicher nicht weiterbeschäftigen, wenn ich ins Gefängnis müsste», so der Mann.

Das Urteil stand bei Verhandlungsschluss noch aus und wird in den nächsten Tagen schriftlich veröffentlicht.

