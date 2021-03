Bezirksgericht Arbon «Wie rufen, wenn die Stimme versagt?»: Ein Mann, der ein damals 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll, wird mangels Beweisen freigesprochen Ein bereits Vorbestrafter soll ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Er stand Anfang Monat vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon. Barbara Hettich 18.03.2021, 05.20 Uhr

Sich gegen sexuelle Angriffe zu wehren, ist für Kinder oder Jugendliche oft sehr schwierig bis unmöglich. Bild: Songsak Rohprasit / Moment RF

«Die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat, ist grösser als die Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht getan hat», sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Der Mann, der vor dem Bezirksgericht Arbon stand, wurde letztmals 2014 wegen sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt und wurde einer weiteren Tat beschuldigt. Doch diesmal fehlten für eine Verurteilung stichhaltige Beweise. «Wir dürfen uns von unserem subjektiven Empfinden nicht leiten lassen», begründete der Richter den Freispruch – im Zweifel für den Angeklagten.

Damals 13-jähriges Opfer: «Es war so grusig»

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann im Frühling 2018 eine damals 13-jährige Helferin eines Schnuppertrainings in einem Thurgauer Kanu-Club sexuell missbraucht hat. Über das Erlebte zu sprechen, fällt dem Mädchen heute noch schwer. «Mit dem Vorfall verbinde ich nach wie vor viel Scham, es war so grusig», erklärte sie dem Gericht bei der Verhandlung.

Nach der Tat habe sie den Vorfall einfach beiseite geschoben, versucht ihn zu vergessen. Doch das habe nicht geklappt. Nach einem halben Jahr und einem unschönen Erlebnis in einem Klassenlager sei sie zusammengebrochen. «Ich musste mich ständig übergeben.» Mit einer Therapie versuche sie nun den Vorfall, der mittlerweile drei Jahre zurückliegt, aufzuarbeiten. «Heute weiss ich sehr genau, was damals passiert ist.»

Er habe sie nach dem Probetraining zum Aufräumen in die Klubhalle gerufen. Als sie sich nach den Schwimmwesten bückte, hätte er sie gepackt, an die Wand gedrückt und ihr an die Brust und zwischen die Beine gefasst. «Als ich zu Boden glitt, presste er meine Beine auseinander und vergewaltigte mich.» Auf die Frage, warum sie nicht um Hilfe gerufen habe, stellte sie die Gegenfrage: «Wie rufen, wenn die Stimme versagt?»

Verteidiger wirft Staatsanwaltschaft Schlampigkeit vor

Der heute 62-jährige Angeklagte wies jede Schuld von sich. «Da war nichts, die Vorwürfe sind abstrus», sagte er. Sein Verteidiger zweifelte an den Anschuldigungen des Opfers. Erinnerungslücken würden mit Fantasievorstellungen aufgefüllt: «Flashbacks werden in der Fantasie produziert und sind nicht real», sagte er. Die Staatsanwaltschaft habe schlampig und mit Suggestivfragen gearbeitet, entlastende Beweise seien zudem nicht berücksichtigt worden. «Es gibt keinen Tatnachweis, keine Zeugen, es steht Aussage gegen Aussage», begründete er seinen Antrag auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten gefordert.

Eines konnte der Verteidiger allerdings nicht ausräumen, das Verhalten seines Mandanten war unangemessen. Trotz seiner Vorstrafen und dem Entzug seiner Trainerlizenz hat er seine Frau zu deren Trainings begleitet und sie bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützt – als Helfer und Fotograf bei den Regatten. Whatsapp-Nachrichten belegen zudem, dass der Mann Kontakt zu dem Opfer gesucht hat und sie eines seiner begehrtesten Fotosujets war. Er hat ihr sogar ein Album gewidmet und es von seiner Frau, der Trainerin, überbringen lassen. «Ich wollte dem Mädchen nur etwas Gutes tun, ich wollte sie für den Kanusport weiter motivieren», erklärte er. Belastend für den Mann kam hinzu, dass es Ähnlichkeiten in Bezug auf Vorgehensweise, Alter und Aussehen des Opfers zu früheren Vorfällen gibt.

Aussagen des Mädchens seien zu wenig für Verurteilung

«Dies war ein aussergewöhnlicher Fall, den ich aufgrund der Amnesie des Mädchens in diesem Ausmass noch nie erlebt habe», sagte der Richter nach langer Verhandlung. Die Aussagen des Mädchens seien für ihn widerspruchsfrei und realitätsnah, aber leider detailarm. Für eine Verurteilung reiche dies nicht aus: «Auch wenn sich jemand schon zweimal an Kindern vergriffen hat, ist dies kein Beweis, dass er es ein drittes Mal getan hat.» Das Gericht habe nicht ausschliessen können, dass es bei der therapeutischen Erinnerungsfindung und der polizeilichen Befragung suggestive Einflüsse gab und dadurch Pseudoerinnerungen entstanden seien. Eines habe die Verhandlung aber klar aufgezeigt: Der Mann habe aus den ersten Verurteilungen nichts gelernt. «Sie haben die Nähe des Mädchens gesucht, das frisst keine Geiss weg.»

Die Untersuchungs- und Verfahrenskosten, die Anwaltskosten beider Parteien, sowie die Entschädigung für 76 Tage Untersuchungshaft des Beschuldigten gehen zu Lasten der Staatskasse.