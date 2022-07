Loris Sedlmeyer (12) aus Kreuzlingen ist dreifacher Mathe-Champ

Zahlenversteher Der Kreuzlinger Loris Sedlmeyer ist Dreifachsieger beim Mathewettbewerb – dabei ist Französisch sein Lieblingsfach Der Zwölfjährige von Schulzentrum Seetal hat zum wiederholten Mal beim Wettbewerb «Känguru der Mathematik» fehlerlos gearbeitet. In der ganzen Schweiz haben das lediglich 22 von 17'000 seiner teilnehmenden Altersgenossen geschafft. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 07.07.2022, 18.30 Uhr

Sechstklässler Loris Sedlmeyer mit seiner Gewinnurkunde. Bild: Michel Canonica

30 Aufgaben wie die folgende hat Loris Sedlmeyer im März beim internationalen Schülerwettbewerb «Känguru der Mathematik» innerhalb von 75 Minuten gelöst:

Dreissig fantastische Geschöpfe, Ja-Schöpfe und Naja-Schöpfe, sitzen rund um einen runden Tisch herum. Die Ja-Schöpfe sprechen stets die Wahrheit. Die Naja-Schöpfe sprechen mal die Wahrheit, mal lügen sie, wie es ihnen gerade passt. Jedes Geschöpf wird zu seinen Sitznachbarn befragt und jedes Geschöpf sagt: «Mindestens eines meiner beiden Nachbargeschöpfe ist ein Naja-Schöpf.» Welches ist die grösstmögliche Anzahl von Ja-Schöpfen, die am Tisch sitzen könnten?

Und das hat der Kreuzlinger Sechstklässler fehlerlos geschafft. In der ganzen Schweiz haben das nur 22 von rund 17'000 seiner Altersgenossen und 43 aller 52'000 Teilnehmenden geschafft. «Es ist schwer, aber machbar», sagt der Zwölfjährige lakonisch. Und so erklärt er nach kurzem Überlegen: «Die Antwort muss ‹20› lauten. Jedes Ja braucht mindestens ein Naja. Es können also zwei Ja zusammensitzen, aber dann muss ein Naja kommen. Das gibt zwei Drittel von Dreissig.»

Eigentlich mag er lieber Französisch

Dabei ist Mathematik noch nicht einmal sein Lieblingsfach. Es sagt:

«Ich mag Französisch. Das unterrichtet unser Klassenlehrer.»

Nach den Sommerferien wechselt Loris an die Sek am Remisberg. Ob er auch dort beim «Mathe-Känguru» mitmachen kann, weiss er nicht, aber er wüsste, was auf ihn zukäme. «Die Aufgaben für die Klassenstufen stehen im Internet auf mathe-kaenguru.de, und sie verändern sich in den Anforderungen nicht von Jahr zu Jahr. Für die 7. und 8. Klassen sind sie schon recht schwierig.» Man könne sich auf diese Weise auch vorbereiten.

Eine Schulstunde pro Woche hat sich Loris mit einigen talentierten Kolleginnen und Kollegen im Schulzentrum Seetal dem «Mathe-Känguru»-Üben gewidmet. «Alle, die in Niveau 1 eingeteilt sind, haben den Test freiwillig mitgeschrieben.» So gut wie Loris war allerdings niemand – und schon gar nicht bei drei Wettbewerben hintereinander. 2019, 2021 und 2022 bekam er jeweils die Urkunde und eine echte Goldmünze zur Belohnung. 2020 fiel das «Känguru» der Pandemie zum Opfer, sonst hätte er mutmasslich zu dem einen Vierfachgoldgewinner aufgeschlossen, den es in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat. Nur zwei weitere Jugendliche teilen sich mit ihm den zweiten Platz auf der «ewigen Bestenliste».

Dieses Jahr war er besonders gespannt. Die Bekanntgabe der Auswertung hatte sich wegen der Erkrankung der Lehrerin verzögert. Er räumt ein:

«Ich wäre schon enttäuscht gewesen, wenn ich diesmal schlechter abgeschnitten hätte.»

Der Taschenrechner war das bevorzugte Spielzeug

Aber an sich sei der Wettbewerb keine grosse Sache. «Du hast schon ganz schön auf das Ergebnis hingefiebert», sagt der Vater Klaus Sedlmeyer. Als Wirtschaftswissenschafter hat er möglicherweise die Zahlenaffinität in die Familie eingebracht. Loris Mutter Ortrun jedenfalls will ausschliessen, dass ihr Sohn seine Begabung von ihr geerbt hat. «Wir wissen nicht, woher es kommt, aber er hatte schon als Kleinkind eine Faszination für Zahlen. Er hat Bilder aus Zahlen gemalt. Und der Taschenrechner war sein bevorzugtes Spielzeug.» Heute spielt der Zwölfjährige in seiner Freizeit Klarinette und Klavier, ausserdem trainiert er Karate. Mathe jedenfalls betrachtet er nicht als sein Hobby.

Loris Sedlmeyer. Bild: Michel Canonica

