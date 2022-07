27. Ermatinger Weinfest: Der Gropp ziert das Glas

Wein- und Fischerdorf Viel Spass mit Gropp im Glas: Das Ermatinger Weinfest ist trotz Hitze ein gesuchter Treffpunkt Die 27. Ausgabe des Weinfests auf der Stedi besticht durch zahlreiche Höhepunkte: Das neue Sujet auf dem Weinglas ist nur einer davon. Margrith Pfister-Kübler 25.07.2022, 04.40 Uhr

Anstossen mit dem Weissen und fröhlich sein: Der beste Grund für einen Besuch am Weinfest. Bild: Benjamin Manser

Dieses 27. Ermatinger Weinfest vom Samstag und Sonntag geht gleich mit mehreren Höhepunkten in die Statistik ein: Durchführung erstmals auf der neuen Stedi, die Weingläser sind dem «Gropp», also dem grossen Fasnachtsumzug Gropp 2023 – vom 15. bis 19. März 2023 – und den alten Fischerhäusern gewidmet, die regionalen Weine sind süffig wie nie und die Rebbauern der Ermatinger und Triboltinger Rebberge zeigen sich von einer grossartigen Kreativität mit hohem Qualitätsanspruch. «Vor allem Weiss- und Roséweine waren der Renner», strahlte OK-Präsident Hampi Lorenz am Sonntagmorgen. Er lobt sein OK mit Conny und Kurt Grüninger, Nicole Felber und Ehefrau Astrid sowie die Vereine, die alle überdurchschnittlichen Einsatz zeigten.

Stefanie Frei

Mönchaltdorf Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Am Weinfest kommen alle Ermatinger wieder zurück. Egal, wo sie leben. Das Wiedersehen macht Freude.»

Dieses Weinfest wird auch wegen zweier Jahre Pandemie-Unterbruch in die Annalen eingehen. Mit Blick auf die eigentlichen Helden dieses Fischer- und Weindorfes – die initiativen und mit freiheitsliebenden Durchhaltewillen gesegneten Menschen – zeigt sich die Begeisterung der rund 4000 Besucher ungewöhnlich stabil. «Wir kommen am liebsten am Samstagabend, weil dieses Weinfest nicht mit Musik zugedröhnt ist. Hier kann man sich noch unterhalten», schwärmt eine Gruppe aus der Kantonshauptstadt. «Ja, und diese Fischchnusperli und all die anderen Spezialitäten, einfach super», ergänzt ein fröhlicher Teenager.

Irene Fahrni

Ermatingen Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Zusammensitzen, reden, Weine trinken und neue ausprobieren, feine Sachen essen, und das alles erstmals auf der neuen Stedi.»

Andreas Roth

Salenstein Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Sogar wir ‹Araber› unterstützen das Weinfest der ‹Schafseckel› und geniessen die einheimischen Weine.»

Peter Wettsteins fasnächtliches Sujet

Auch mit Rotem kommt das Sujet gut. Bild: Benjamin Manser

Die fünf Dorfvereine Ju-Jutsu- Klub, die Musikgesellschaft Ermatingen, der Frauen- und Männerturnverein, das Panikorchester Ermatingen und die SLRG haben sich ins Zeug gelegt und für Gastfreundlichkeit gesorgt. Ein bisschen «Amphibienexistenz» gabs zwischendurch, denn die grossen Treppen bei der neuen Stedi luden zum Abtauchen in den See. Zum Abtauchen in den See kam noch ein weiterer Pluspunkt: ein leiser Windhauch, Wolken, die wie ein Bollwerk gegen Hitzestau wirkten. Kein Wunder: Verliebte «fragen den Abendwind» in der Samstagnacht bis gegen drei Uhr. Lebenskunde gibt es in Ermatingen an der Stedi gratis.

Das neue Weinglas, gestaltet von Peter Wettstein, verstärkte den Trend zum Sammeln dieser Ermatinger Weingläser. Das Anstossen mit dem «Gropp» dürfte die Fasnachtsvorbereitungen fürs 2023 anheizen. Und als am Sonntag die Allensbacher «Freibiermusik» zum Frühschoppen loslegte, wurde deutlich: Der See trennt zwar das Land, aber der See verbindet auch die Menschen.

Die Freibiermusik aus dem deutschen Allensbach Bild: Benjamin Manser