Stadtrats-Wahlpodium Kreuzlingen-Probewahl verläuft überraschend

Drei werden die Wahl in den Stadtrat nicht schaffen, so viel ist sicher. Ansonsten ist die Ausgangslage für die Gesamterneuerungswahl am 25. September offen und zumindest parteipolitisch unübersichtlich, wie das Podium von Arbeitgeberverband und Gewerbe Kreuzlingen am Mittwoch zeigte.

Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 16.02 Uhr