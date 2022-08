Plakatwildwuchs in Kreuzlingen wurde nicht besser

Wahlkampf «Es ist kaum besser als früher»: Ein Kritiker der Plakatflut in Kreuzlingen findet, die Ästhetik leidet trotz neuer Regeln nach wie vor In Kreuzlingen tobt der Wahlkampf für die Stadtratswahlen am 25. September. Ein Blick auf drei Nebenschauplätze: Die Plakatkampagnen, eine Facebook-Fragerunde und die Kandidaten-Websites. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.20 Uhr

Drei Wahlplakate auf einen Blick am Boulevard. Bild: Urs Brüschweiler

Thomas Pleuler ist nicht zufrieden. Der Mitte-Gemeinderat ist zwar selber Politiker, mit den bevorstehenden Stadtratswahlen hat er inhaltlich allerdings nur ganz am Rande zu tun. Er hatte es sich jedoch vor über zweieinhalb Jahren zum Ziel gesetzt, die wiederkehrende Plakatflut einzudämmen. Der Boulevard gleiche während der Wahlkampfzeit einer Fasnachtsumzugsroute, monierte er damals. Sein Vorstoss im Stadtparlament zeitigte auch einen Teilerfolg. Der Stadtrat beschränkte per Juni 2021 in seinen Richtlinien die Zahl der Plakate pro Kandidatin oder Kandidat in der Begegnungszone Boulevard (inklusive Schützenstrasse bis Höhe Karussell) auf zwei Exemplare. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurde die Zahl der erlaubten Plakate von 25 auf 15 pro Bewerberin oder Bewerber reduziert. «Es hat mit schon interessiert, was nun daraus geworden ist», sagt Pleuler auf Anfrage. Aber seine Wahrnehmung im derzeit wieder reich dekorierten Stadtzentrum ist: