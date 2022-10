Urs Arpagaus, Kradolf, Kandidat Gemeindepräsident Münsterlingen

Wahlen «Mir gefällt die Kultur im Dorf»: Der auswärtige Urs Arpagaus will Münsterlinger Gemeindepräsident werden Am 30. Oktober wählt Münsterlingen einen neuen Gemeindepräsidenten. Der Kradolfer Urs Arpagaus ist einer von zwei Kandidaten. Im Gespräch erzählt er, wie er sich im Dorf bekannt machen will. Rahel Haag Jetzt kommentieren 10.10.2022, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Arpagaus kandidiert für das Gemeindepräsidium Münsterlingen. Bild: Donato Caspari

Strategisch kompetent, finanziell versiert, konfliktfähig. Mit diesen Schlagworten wirbt Urs Arpagaus auf einem Flyer um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Am 30. Oktober will der 55-Jährige Gemeindepräsident von Münsterlingen werden.

Arpagaus, der in Kradolf lebt, steigt als Auswärtiger ins Rennen und hat, abgesehen von der Tatsache, dass er im Kantonsspital Münsterlingen zur Welt gekommen ist, keinen Bezug zur Gemeinde. Nur noch knapp drei Wochen bleiben dem Parteilosen, um sich in Münsterlingen bekannt zu machen. «Der Zeitplan ist etwas gedrängt.» Er sei dabei, die Münsterlingerinnen und Münsterlinger kennen zu lernen. Zu diesem Zweck habe er beispielsweise ein Fussballspiel besucht und sei dort mit einigen ins Gespräch gekommen. Zu Begegnungen sei es auch nach der Podiumsdiskussion gekommen. Arpagaus sagt:

«Mir gefällt die Kultur in Münsterlingen.»

Damit meint er nicht nur jene im Dorf, sondern auch jene auf der Gemeindeverwaltung. Dieser habe er bereits mehrere Besuche abgestattet. «In einem Gespräch mit der Gemeindeschreiberin habe ich herausgespürt, dass die Verwaltung konfliktfähig ist.» Eine Eigenschaft, mit der er nicht nur sich selbst beschreibt, sondern die ihm auch bei anderen wichtig ist. Der Grund: Man müsse Probleme ansprechen können, ohne dass das Gegenüber es persönlich nehme. «Ich kann zugeben, wenn ich einen Fehler gemacht habe.» So selbstreflektiert sei er.

Er hat noch keine Vision für das Dorf

Ein Fehler passiere dann, wenn man die Risiken nicht richtig eingeschätzt habe. Es gelte, die grossen Risiken zu erkennen und zu vermeiden, während man kleine Risiken durchaus eingehen sollte.

«Nur wer Risiken eingeht, hat am Ende Erfolg.»

Arpagaus arbeitet als Dozent HF für die Lehrgänge Technik Unternehmensprozesse und Wirtschaftsinformatik die Fächer Projekt- und Prozessmanagement, Business Engineering sowie Strategisches Prozessmanagement – zudem ist der Studiengangleiter HF in einer privaten Schule in Winterthur. Er geht die Dinge analytisch an. Nach seiner Vision für Münsterlingen gefragt, antwortet er, dass er zuerst eine Analyse des Ist-Zustand machen müsse, um diese Frage beantworten zu können. Die Vision stehe nicht am Anfang, sondern in der Mitte eines strategischen Prozesses. «Das heisst, dass ich Ihnen die Frage ungefähr Mitte der Legislatur beantworten könnte», sagt er mit einem Augenzwinkern.

Sein analytisches Vorgehen zeigt sich auch bei der Frage nach dem künftigen Wachstum der Gemeinde. «Ich denke nicht, dass eine grosse Bautätigkeit in Münsterlingen langfristig Erfolg hat.» Er wolle erst sämtliche Ressourcen optimal auszunutzen, bevor man etwas Neues baue. Seine Überzeugung:

«Es würde der Gemeinde nicht unbedingt guttun, wenn man weitere 20 Mehrfamilienhäuser aufstellen würde.»

Es müssten dabei alle Faktoren berücksichtig werden.

Sollte Arpagaus gewählt werden, müsste er umziehen. «Ich habe bereits einmal wegen einer Wohnung in Münsterlingen geschaut», sagt er und lächelt. Begleiten würden ihn nebst seiner Lebenspartnerin auch einige Haustiere. «Wir haben ein Ross, Zierhühner, zwei Katzen und eine Hündin.» Als Schwimmer und Stand-up-Paddler wäre für ihn die Nähe zum See ein schöner Nebeneffekt.

Hinweis: Urs Arpagaus' Gegenkandidaten Hans-Jörg Saner werden wir in einer kommenden Ausgabe porträtieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen