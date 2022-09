Mickie Krause am Oktoberfest Kreuzlingen

Video Eine heftige Sause mit Mickie Krause: Kreuzlingen im Oktoberfest-Modus Freitagabend in der Bodenseearena: Der Mallorca-Star «reisst die Hütte ab». Die viertägige Bier-Gaudi ist bereits in der Halbzeit angekommen. Christoph Heer 11.09.2022, 16.15 Uhr

Mickie Krause liefert ab, was die Gäste am Oktoberfest von ihm erwarten: überbordende Stimmung. Bild: Benjamin Manser

«Wir feiern ja mittlerweile international. Aber was hier, in diesen frühen Abendstunden abgeht, sucht definitiv seinesgleichen. Wenn die Hütte fast abgerissen wird, dann ist das schon enorm aussergewöhnlich», sagt Mickie Krause. Der erfolgreiche deutsche Schlager- und Ballermannsänger ist seit seinen Songs wie «Geh mal Bier hol‘n», «Biste braun, kriegste Fraun» und «Eine Woche wach», nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Kaum verwunderlich also, dass sich das Publikum am ersten – von vier – Oktoberfestabenden auf den Star gefreut hat.

Partystimmung wohin das Auge reicht. Video: Benjamin Manser

Krause hat die Massen im Griff. Video: Christoph Heer

Lederhosen die Männer, Dirndl die Frauen

«Ich bin ein riesiger Fan von Mickie und heute hoffe ich, dass ich seine legendäre Sonnenbrille, oder sein Toupet, erhaschen kann.»

Das sagte ein in Lederhosen gekleideter Besucher. Sein Wunsch ging, nach Krauses knapp 45-minütigem Auftritt, nicht in Erfüllung. Doch eine Autogrammkarte stellte ihn dann schon sichtlich zufrieden. An vorderster Front stehen gleichzeitig auch Dutzende junge Frauen, in ihren Dirndln und oft auch mit einem Mass Bier in der Hand. Zujubeln, abfeiern, mitgröhlen! Nach seinem Auftritt verschwand Krause, nach wenigen Minuten im Backstage-Bereich, der nächste Auftritt wartete noch auf ihn.

Die Stimmung reisst nicht ab

Vincenzo Maiorana

Oktoberfest-Organisator Bild: ubr

Auch nach dem Auftritt Krauses flachte die Stimmung nicht ab, dafür sorgte Chris Metzger. Er belieferte das Publikum vorher und nachher mit Partymusik. Mittendrin befindet sich Organisator Vincenzo Maiorana. Sein breites Grinsen passt zur Aussage:

«Was für eine geniale Stimmung».

Am Samstagabend ging es Schlag-auf-Schlag weiter in der Arena mit dem Hofbräu-Regiment. Am kommenden Wochenende geht das Oktoberfest in die zweite Runde. Am Freitagabend mit der deutschen Entertainerin Mia Julia und am Samstagabend mit Peter Wackel. Infos und Tickets unter: oktoberfest-kreuzlingen.ch

