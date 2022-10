Alma Spengler wirtet seit 70 Jahren im Sonnenhof Illighausen

Urchige Beiz Sie hatte den wohl berühmtesten Schwartenmagen der Ostschweiz: Seit 70 Jahren wirtet Alma Spengler mit ihrem Bruder im Illighauser «Sonnenhof» Bald feiert sie ihren 90. Geburtstag. Die Geschichte einer der ältesten Beizerinnen des Landes, die noch heute vier Tage die Woche Gäste empfängt im Restaurant. Urs Oskar Keller Jetzt kommentieren 24.10.2022, 18.00 Uhr

Alma und Walter Spengler mit ihrem Ami-Schlitten vor dem Restaurant Sonnenhof in Illighausen. Bild: Urs Oskar Keller

Seit der Eröffnung im Jahr 1920 ist der Illighauser «Sonnenhof» ein Landbeizchen mit gegorenem Saft als Spezialität. Es ist das Elternhaus von Alma Spengler und ihrem jüngeren Bruder Walter. Sie verbrachten bislang gemeinsam ihr ganzes Leben an diesem Ort und bewirten auch heute noch viermal pro Woche Gäste.

Alma Spengler trägt einen modischen Pullover, eine goldene Halskette und dazu passende Ohrringe. Sie sitzt am Stammtisch des «Sonnenhofs», nahe beim Kachelofen, wo sie abends mit ihrem Bruder gerne einen Jass klopft. Zeit ihres Lebens wohnen Alma und der 80-jährige Walter im fast 140 Jahre alten Elternhaus zusammen. Sie kennen keine Ferien, brauchen weder Fernseher noch Radio und erst recht nicht Handy und Internet; dafür aber eine Tageszeitung. Geheizt und gekocht wird nur mit Holz und das Wasser fliesst aus der eigenen Quelle. Alma Spengler sagt:

«Uns fehlt es an nichts. Wir sind dankbar und mit unserem Leben zufrieden.»

Was ist das Geheimnis dieser Geschwisterbeziehung? Alma Spengler: «Wir sind ein gutes Team, kommen seit unserer Jugend gut miteinander aus und kennen keinen Streit. Wir arbeiten und entscheiden gemeinsam. Das eingenommene Geld teilen wir. So haben wir es immer gehalten.» Alma habe früher einen Haufen Verehrer gehabt, aber zu einer Beziehung oder Ehe sei es nicht gekommen, sagt ihr Bruder Walter. Selbst habe er bei den Frauen «Pech» gehabt, nie die Richtige gefunden. Ab 1978 erwarb er den elterlichen Hof mit über zwölf Hektaren Land. Damals musste er sich vertraglich verpflichten, den Eltern und seiner Schwester «in gesunden und kranken Tagen», beizustehen. Daran hat sich Walter Spengler bis heute gehalten.

«Die Wurst der einfachen Leute»

In der Gaststube scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Viel Täfer und alte Fotos an den braunen Wänden. Die Getränketafel erinnert an früher, die Preise sind moderat. Für sechs Franken bekommt man einen Liter vom eigenen gegorenen Saft, heuer werden 1’100 Liter davon produziert.

Das Schild kam vor die Wirtschaft und die Beiz war sofort voll. Bild: Urs Oskar Keller

Seit rund zehn Jahren wird aus Altersgründen nicht mehr für Gäste am Holzherd gekocht. Dafür hat Walter einen Gasgrill im ehemaligen Kuhstall in Betrieb, wenn Stammgäste Einkehr halten. Früher war der «Sonnenhof» weitherum für seinen Schwartenmagen bekannt.

Alma hat «die Wurst der einfachen Leute» selbst hergestellt. Sie erzählt: «Morgens um fünf bin ich dann jeweils aus den Federn, habe Schweinszüngli und Wädli gekocht und gewürfelt und mit der Sülze vermischt. Am Nachmittag war alles schon abgefüllt. Danach stellten wir das Schild ‹Heute Schwartenmagen› vor die Wirtschaft und schon bald war es bei uns gerammelt voll.» Von weit her seien die Leute gekommen.

«Ami-Schlitten» fahren statt reiten

Auf die Frage, ob sie nie den Wunsch verspürte, von zu Hause wegzugehen, antwortet Alma: «Nein! Und als einst Kavalleristen ein Auge auf mich warfen und mich zu einem Ausritt auf dem Seerücken einluden, wäre ich um ein Haar aus dem Sattel gefallen. Danach verbot mir der Vater das Reiten», erzählt sie ohne Wehmut. Dafür kaufte der Vater seiner 18-jährigen Tochter ein schickes Auto, einen US-amerikanischen De Soto Diplomat mit Jahrgang 1950 für 14’600 Franken. Pferde waren für Alma danach kein Thema mehr, dafür aber die Pferdestärken ihres «Ami-Schlittens». Das «Veteranenfahrzeug» mit dem Nummernschild TG 6061 und 127’000 Kilometer auf dem Zähler, läuft immer noch und ist eingelöst.

Alma Spengler wird in wenigen Wochen 90 Jahr alt. Ein Grund zum Feiern. Bild: Urs Oskar Keller

In jüngeren Jahren sei sie öfters mit dem De Soto in den Ausgang gefahren, zum Tanzen. Und in der Fasnacht seien sie und ihr Bruder kaum zu halten gewesen. «Wir waren grosse Fasnächtler und besuchten Maskenbälle in der ganzen Ostschweiz.»

Alma Spengler wird am 15. November 90 Jahre alt. Ihren runden Geburtstag will sie auswärts mit lüpfiger Ländlermusik feiern. Zur Ruhe wird sich eine der ältesten Wirtinnen der Schweiz aber auch danach nicht setzen, sondern weiterhin an vier Tagen in der Woche Gäste im «Sonnenhof» bedienen.

