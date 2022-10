RTL-Show Sommerhaus: Patrick Romer hat trotz Kritik gewonnen

Unterhaltung Viel Kritik und doch den Sieg geholt: Patrick Romer, was war da los im «Sommerhaus der Stars»? Der Konstanzer und seine Freundin Antonia Hemmer haben das «Sommerhaus der Stars» als Siegerpaar verlassen. Doch Romers Verhalten in der RTL-Show hat ihm viel Kritik eingebracht. Das sagt er zu den Vorwürfen. Nicole Riess / Südkurier Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.40 Uhr

Patrick Romer und Antonia Hemmer sind die Gewinner vom «Sommerhaus der Stars». Bild: RTL+

50’000 Euro Siegprämie, zusätzlich zur angeblichen Gage von 25’000 Euro – das ist das greifbare Ergebnis, mit dem der Konstanzer Patrick Romer und Antonia Hemmer als Sieger das RTL-«Sommerhaus der Stars» verlassen haben. Das Paar, das sich 2020 bei «Bauer sucht Frau» kennen gelernt hat, nimmt neben dem Geld jedoch vermutlich auch einige Lehren aus dem Format mit.

Romer war wegen seines Verhaltens seiner Freundin gegenüber seit Beginn der Ausstrahlung des Formats immer wieder in den Schlagzeilen, zuletzt hiess es beispielsweise bei der «Bild»-Zeitung: «So knechtete Bauer Patrick seine Antonia zum Sieg.»

Seine Freundin, ein Jammerlappen?

Wer eine oder auch mehrere Folgen der Sendung gesehen hat, konnte verfolgen, wie er Hemmer beispielsweise als «Jammerlappen» bezeichnete, sich über ihre Haare in seinem Gesicht beschwerte oder Dinge sagte wie:

«Manchmal merk’ ich, dass du erst 22 bist.»

Im Gespräch nach der Aufzeichnung der Show, aber noch vor deren Ausstrahlung, hatte Hemmer voller Überzeugung gesagt: «Wir würden’s auf jeden Fall wieder tun.» Es sei «eine coole Zeit» gewesen, sie hätten «viel Spass» gehabt, so Romer damals. Eine «Belastung für die Beziehung» sei das Ganze aber auch gewesen, selbst wenn die Erfahrung sie als Paar zusammengeschweisst habe: «Es gab Aufs und Abs, wir haben gestritten, wir haben geweint.»

Hemmer hatte das «Sommerhaus der Stars» auf Instagram als «eine der aufregendsten Zeiten meines Lebens und vor allem unserer Beziehung» bezeichnet. Im Rückblick muss man diese Worte ganz anders interpretieren.

Was sagt Romer zu den Schlagzeilen um seine Person? Ist er in der Sendung manchmal übers Ziel hinaus geschossen? Ja, gibt er zu. «Man muss sich immer vor Augen halten, dass man nur ganz wenige Momente eines kompletten Tages zu Gesicht bekommt. Antonia und ich hatten auch sehr harmonische Augenblicke. Und ich habe sie auch öfter gelobt für ihren Einsatz in den Spielen.»

Das bestätigte Hemmer gerade in einer Instagram-Story: Vieles sei nicht gezeigt worden. Wenn er ein solches Ekel wäre, wie manche glauben, wäre Hemmer nicht mehr mit ihm zusammen, so Romer.

«Im Alltag verstehen wir uns super – solange wir keine Spiele spielen müssen.»

Telefonisch die Leviten gelesen

Aber: Er sei ein ehrgeiziger Mensch. «Wenn ich an einem Spiel teilnehme, dann will ich auch gewinnen.» Antonia sei eine sehr starke Frau, «es mangelt nicht an ihrem Können, sondern manchmal an der Einstellung. Und diesen Biss wollte ich aus ihr rauskitzeln.» Teilweise habe er sich falsch verhalten, sagt er. Er habe seine Lehren daraus gezogen, an sich und an der Beziehung gearbeitet. «Heute sind wir glücklicher denn je.»

Im «Grossen Wiedersehen» nach dem Finale wurde Romer von anderen Teilnehmerinnen als «menschlich gesehen Schrott» bezeichnet und Hemmer gefragt:

«Wie kann man so was mit sich machen lassen?»

Moderatorin Frauke Ludowig gestand: «Ich war teilweise erschrocken, wie ein Mann seine Frau behandeln kann.» Fussballer Mario Basler, ebenfalls in der Show dabei, soll ihm telefonisch die Leviten gelesen haben. Für sie sei die Show eine Lehre gewesen, «mich nicht mehr so behandeln zu lassen», sagte Hemmer. Nach Trennung klingt das jedenfalls nicht. Sie käme auch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt – jetzt, wo mit «Du hast mich einmal zu oft angesehen» gerade die erste gemeinsame Single des Paars veröffentlicht wurde.

