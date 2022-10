Seit sechs Monaten leben ukrainische Flüchtlinge in Münsterlingen

Ukraine-Krieg «Wir nehmen es, wie es kommt»: Vor sechs Monaten hat der Kreuzlinger Rotary Club ukrainische Flüchtlinge mit Behinderung in die Schweiz geholt Es ist bereits ein halbes Jahr vergangen, seit die Rotary Clubs Kreuzlingen und Kreuzlingen-Konstanz den Mitgliedern einer ukrainischen Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderung zur Flucht verholfen haben. Ein Besuch bei den Geflüchteten im Waldhaus in Münsterlingen. Rahel Haag Jetzt kommentieren 04.10.2022, 18.00 Uhr

Lorenz Zubler und Hanspeter Ryser vom Rotary Club Kreuzlingen mit einigen ukrainischen Flüchtlingen vor dem Waldhaus in Münsterlingen. Bild: Reto Martin

Eigentlich hätten sie gedacht, dass sie Ende Jahr in die Ukraine zurückkehren könnten, sagt Ostap Stadnyk. «Doch die Mobilmachung in Russland hat diese Hoffnung zunichtegemacht.» Stadnyk ist Initiant der ukrainischen Selbsthilfegruppe Open Hearts für Menschen mit Behinderung und kam Mitte März mit Hilfe der Rotary Clubs Kreuzlingen und Kreuzlingen-Konstanz aus Lemberg in die Schweiz. Seit sechs Monaten sind er und 17 weitere Personen bereits hier.

Stadnyk sitzt in seinem Rollstuhl auf der Terrasse in der Sonne, blickt zum grossen Baum im Garten und fragt auf Englisch: «Werden die Blätter der Bäume in der Schweiz im Herbst nicht farbig?» In der Ukraine sei jetzt schon alles golden und rot. Doch, bekommt er zur Antwort, aber es dauere wohl noch ein wenig. Er müsse sich gedulden.

Ende März stünde der nächste Umzug an

Zweimal sind die Geflüchteten bereits umgezogen, seit sie im Thurgau angekommen sind. Ihre erste Station war die Turnhalle der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen, kurze Zeit später konnten sie ein Haus der Stiftung Mansio in Münsterlingen beziehen. Dafür wurde der geplante Umbau des Gebäudes hinausgezögert. Doch Ende Juni konnte damit nicht mehr länger gewartet werden.

Einige der ukrainischen Flüchtlinge in der zweiten Unterkunft in einem Haus der Stiftung Mansio. Bild: Donato Caspari

(29. März 2022)

Untergekommen ist die Gruppe nun im Waldhaus auf dem Gelände des Kantonsspitals Münsterlingen.

«Hier können sie bis Ende März bleiben. Wir hoffen, dass der Krieg dann vorbei sein wird.»

Das sagt Lorenz Zubler, Mitglied des Rotary Clubs Kreuzlingen. Ende März wird auch dieses Haus, das der Thurmed AG gehört, umgebaut. In Zukunft soll es als Kindertagesstätte genutzt werden. Wie es für die Geflüchteten anschliessend weitergeht, sollte der Krieg noch nicht vorüber sein, wüssten sie nicht, sagt Zubler. «Wir nehmen es, wie es kommt.»

Der ehemalige Rektor der PMS war dabei, als die Mitglieder der Selbsthilfegruppe an der polnischen Grenze mit einem Car abgeholt wurde. Es sei eindrücklich, wie selbstständig die Gruppe unterdessen sei und wie gut die 18-köpfige Wohngemeinschaft funktioniere. Sie würden beispielsweise selber einkaufen und kochen.

«Sie funktionieren nicht nur, sondern harmonieren auch», ergänzt Hanspeter Ryser, ebenfalls Mitglied des Rotary Clubs Kreuzlingen. Es sind die beiden Rotarier, die der Gruppe dabei helfen, den Alltag zu organisieren.

Hanspeter Ryser und Lorenz Zubler helfen den Geflüchteten, ihren Alltag zu organisieren. Bild: Reto Martin

Finanziert wird das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer einerseits durch die Beiträge des Bundes und andererseits durch Spenden der beiden Rotary Clubs. 100'000 Franken hätten sie gesammelt, sagt Ryser, davon sei ungefähr die Hälfte aufgebraucht. Das Geld wird unter anderem für Ausflüge und die medizinische Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer genutzt.

So habe beispielsweise ein Mitglied der Selbsthilfegruppe einen neuen Rollstuhl gebraucht, der auf diese Weise finanziert werden konnte. Bereits seit 2003 unterstützen die Rotary Clubs Kreuzlingen und Kreuzlingen-Konstanz die ukrainische Selbsthilfegruppe bereits finanziell.

Die Einladung in die Ukraine steht

Die Situation in ihrem Heimatland belastet die Geflüchteten, mit ihren Liebsten, die sie zurücklassen mussten, halten sie telefonisch Kontakt. Dennoch gebe es auch fröhliche Momente, sagt Zubler. «Wir lachen viel mit ihnen.» Und auch Feste würden gefeiert, beispielsweise Geburtstage. «Wenn sie in die Ukraine zurückkehren, schliesst sich der Kreis», sagt Ryser, «doch wenn sie wieder weg sind, wird auch etwas fehlen.»

Ostap Stadnyk sagt, sie hätten hier viele neue Freunde gefunden. Lorenz Zubler und Hanspeter Ryser hätten sie bereits für einen Besuch in die Ukraine eingeladen.

«Wir haben ihnen gesagt, dass die dann nicht nur ein paar Tage, sondern mindestens einen Monat bleiben müssten, damit sie allen einen Besuch abstatten können.»

Ostap Stadnyk, Initiant der ukrainischen Selbsthilfegruppe Open Hearts. Bild: Donato Caspari

Und in dieser Zeit müssten sie sich für keine einzige Nacht eine Unterkunft suchen, dann seien sie ihre Gäste. Stadnyk lächelt. Das Warten auf diesen Besuch wird ihn ein Vielfaches der Geduld kosten, die er aktuell für das Verfärben der Blätter aufbringen muss.

Katholische Kirchgemeinde sammelt Geld für Ukraine Auch die Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen hat nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Insgesamt waren im März zwei Nonnen sowie sechs Mütter und ihre 14 Kinder in Kreuzlingen untergekommen. Die Gruppe ist im Juni, drei Monate nach ihrer Ankunft, in die Heimat zurückgekehrt. Nun hat die Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen ein Projekt ins Leben gerufen, das zum Ziel hat, bis nach Pfingsten 2023 mindestens 50’000 Franken zu sammeln. «Das Geld soll den von uns beherbergten Flüchtlingen zugutekommen, damit sie in der Ukraine ihr Frauen- und Waisenheim ausbauen und den Notleidenden vor Ort helfen können», heisst es auf der Website der katholischen Kirchgemeinde. Spenden können direkt auf das Konto bei der Thurgauer Kantonalbank, IBAN CH48 0078 4012 1453 7200 3, überwiesen werden. (rha)

