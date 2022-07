Tre Nazioni Bodensee 2022 - Riesiges Vespatreffen in Kreuzlingen

Am Kreuzlinger Hafen gab es am Sonntag zahlreiche Vespas zu bestaunen. Das Tre-Nazioni-Bodensee-2022-Treffen samt grossem Corso nach Ermatingen war ein voller Erfolg. «Mit einer Vespa zu fahren, ist das Beste, was einem passieren kann», so die Teilnehmer.

Werner Lenzin 11.07.2022, 14.00 Uhr