Kreuzlingen: Theater die Bühne feiert mit Cilly Päng Premiere

Theater Roger Cottings nächster Streich: Kreuzlinger Theaterverein feiert Premiere mit dem Lustspiel «Cilly Päng» «Die Bühne» spielt ein Stück des pensionierten Grafikers und passionierten Theatermanns. Der Kreuzlinger mit über fünfzigjähriger Erfahrung auf Amateurbühnen übernimmt auch die Regie und schlüpft auch noch in eine Rolle mit Irokesenfrisur und Stöckelschuhen. Inka Grabowsky 30.09.2022, 16.50 Uhr

Kurz vor dem Happy End: Barbara Kesseli, Maurice und Lara Cotting, Thomas Bitschnau, Gabriele Böhler, Markus Heitz und Roger Cotting. Bild: Inka Grabowsky

Lautes Gelächter dringt aus der unteren Turnhalle im Schulzentrum Seetal. «Die Bühne» führt hier ihr Lustspiel «Cilly Päng» auf. Verfasst hat es Roger Cotting. Der Kreuzlinger Grafiker mit über fünfzigjähriger Erfahrung auf Amateurbühnen – im Kolpingtheater, bei den Emmishofer Narren und dem Theater Münsterlingen – schreibt gerne Stücke, um sie dann auch selbst zu inszenieren. Die Titelheldin im aktuellen Werk, Cilly Päng (Barbara Kesseli), nennt sich selbst Putzfrau, und ist dabei doch so viel mehr: Mutter, Haushälterin und Detektivin. Als solche rettet sie ihren Arbeitgeber, den Psychiater Prof. Dr. Silijetic, vor diversen Schwierigkeiten.

Autor springt auf der Bühne in die Bresche

Das Setting in einem Psychiater-Haushalt gibt dem Autor die Möglichkeit, über Patienten komische Rollen in sein Lustspiel einzubauen: Die hochnäsige hochdeutsche Hochstaplerin (Gabriele Böhler) etwa oder «Amanda», eine Transfrau, die sich im Körper eines Mannes unwohl fühlt. Eigentlich hätte Timo Michels sie spielen sollen, doch weil er krank wurde, sprang kurzerhand Roger Cotting selbst ein. Er erntet bei seinem ersten Auftritt mit buntem Irokesenschnitt und in Stöckelschuhen viele Lacher. Schliesslich fällt der Pensionär als junge Frau gleich doppelt aus der Rolle. Dabei gibt er seine «Amanda» überaus sympathisch und verkneift sich fast alle zotigen Witze zum Thema. Cotting sagt:

«Das Stück ist vor fünf Jahren entstanden und hat unter anderem auch Transsexualität zum Thema. Natürlich soll das lustig sein. Damals war das nicht so im Gespräch wie heute. Ich musste aber nichts aktualisieren.»

Politisch korrekte Sprache kommt im Stück nur insofern zum Tragen, als dass sich Familie Päng mit dem Koch (Fabian Henrichs mit perfekt choreografierten Slapstick-Einlagen) über Titel wie «Head of Room Cleaning» für «Putzfrau» lustig macht.

Roger Cottings «Amanda»: ein bunter Vogel, aber keinesfalls unsympathisch (Links Lara Cotting). Bild: Inka Grabowsky

Ein Blick auf die Besetzungsliste zeigt: «Die Bühne» ist quasi ein Familienunternehmen: Neben Roger Cotting spielt Lara Cotting mit. Sie ist die verwöhnte Tochter des Professors. Maurice Cotting gibt den verliebten Sohn der Haushälterin. Der stolze Grossvater erklärt:

«Uns fehlten aktive Mitspieler, also habe ich in der Familie herumgefragt und meine Enkelin und meinen Enkel gewonnen.»

Im Ensemble ergänzen nun also neue Kräfte – auch Markus Heitz als Bankdirektor – die eingespielten Laiendarsteller. «Ich geniesse es sehr, mit den Unerfahrenen zusammenzuarbeiten. Sie machen auf der Bühne tatsächlich das, was ich ihnen sage. Die Arrivierten nehmen das mit den Anweisungen des Regisseurs nicht immer so genau», lacht Cotting, «und es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und immer besser spielen.»

Der Gemeindepräsident schlüpft in andere Rollen

Zu den sehr Erfahrenen gehört Thomas Bitschnau, der im bürgerlichen Leben Gemeindepräsident von Berg ist und sich Ende November für eine weitere Amtsperiode zur Wahl stellt. Fast 35 Jahre stehe er in der einen oder anderen Form schon auf der Bühne, erzählt er.

«Mich reizt es, in andere Rollen zu schlüpfen, Menschen zu unterhalten und damit einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen.»

Nun verkörpert er den Psychiater: «Das Besondere ist, dass er eigentlich selbst einen Psychiater benötigt und aufgrund der Entwicklung der Handlung mit unterschiedlichsten Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat.»

Bei allen Leistungen der Schauspieler: Eine grosse Rolle spielt bei der Produktion auch die Bühne, die Marcel Hortien gebaut hat. In Sekundenschnelle verwandelt sich das Wohnzimmer des Psychiaters in dessen Arbeitszimmer. Zwei Wände lassen sich umklappen, die Möbel sind multifunktional, sogar die Perspektive aus dem Fenster verändert sich. Das Publikum war begeistert.

Nächste Vorstellungen am 1., 7. und 8. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Tickets kosten 26 Franken. Infos unter www.die-bühne.ch.

Zufrieden über den Premierenapplaus: Fabian Henrichs, Barbara Kesseli, Lara Cotting, Thomas Bitschnau, Roger Cotting, Gabriele Böhler, Maurice Cotting und Markus Heitz. Bild: Inka Grabowsky