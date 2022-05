Tägwreilen: Diskussionen über die Zukunft der Gemeindewiese

Tägerwilen Tägerwilen: Wieder geht es um die Gemeindewiese An der Versammlung der Politischen Gemeinde Tägerwilen ist es zu einer Diskussion betreffend Zentrumsentwicklung gekommen. Die ordentlichen Traktanden wurden speditiv abghandelt. Kurt Peter 27.05.2022, 04.50 Uhr

Noch ist offen, was mit der Gemeindewiese im Tägerwiler Zentrum geschehen soll. Bild: Reto Martin

Tägerwilens Gemeindepräsident Markus Ellenbroek konnte am Dienstagabend 61 Stimmberechtigte in der Bürgerhalle begrüssen. Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde wurde von Gemeinderätin Rebecca Fässler präsentiert. «Der Gewinn von 1,2 Millionen Franken hat verschiedene Gründe. Liegt aber zum grossen Teil in den deutlich höher als budgetierten Steuererträgen», sagte sie.

Die Rechnungen der Werke wurden von Gemeinderat Jean-Michel Farine erläutert. Das Wasserwerk schloss die Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von knapp 144'000 Franken, beim Elektrizitätswerk schloss das Stromnetz mit einem Gewinn von 95'000 Franken, der Stromhandel jedoch mit einem Verlust von 148'000 Franken. «Das Elektrizitätswerk war geprägt von den steigenden Preisen, ich rechne damit, dass uns diese Preissteigerungen, auch beim Gas, in den kommenden Jahren beschäftigen wird», erklärte Farine. Der Wärmeverbund konnte einen Gewinn 13'600 Franken aufweisen. Die Gemeindeversammlung genehmigte die Rechnungen anschliessend einstimmig.

Entscheid über Änderung fällt an der Urne

Markus Ellenbroek, Gemeindepräsident von Tägerwilen. Bild: Donato Caspari

Das Landkreditkontoreglement wurde von Markus Ellenbroek vorgestellt. Im Dezember 2020 habe der Gemeinderat eine überarbeitete Version des Reglements zum Landkauf aus dem Jahre 1986 in Vernehmlassung gegeben, sagte er. «Daraus resultierten Vernehmlassungsantworten, wobei die Interessengemeinschaft Zämä fürs Dorf einen eigenen und erweiterten Reglemententwurf unterbreitete.» Diese Eingaben hätten noch einmal zu einer Grundsatzdiskussion im Gemeinderat geführt. Das nun vorliegende Reglement schaffe Klarheit wo nötig und lasse Spielraum wo möglich und sinnvoll. Die wichtigste Änderung betreffe die Kompetenz des Gemeinderates. Diese soll von zwei auf fünf Millionen Franken erhöht werden.

«Das hat eine Urnenabstimmung zur Folge, weil die Gemeindeordnung angepasst werden muss.»

An der Gemeindeversammlung lagen weitere Änderungsanträge von «Zämä fürs Dorf» vor. Eine davon betraf den Artikel 4 des Reglements, wonach auch ein Baurecht zu prüfen sei. Dieser Antrag wurde mit 6 Ja-Stimmen abgelehnt. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wurden Änderungen in den Artikeln 5 und 6 vorgeschlagen. Beide Anträge fanden die Zustimmung der Gemeindeversammlung. So stehen die Erlöse aus dem Verkauf dem Gemeinderat wieder zur Verfügung, Abweichungen zum Buchwert führen zu keiner Veränderung der Kreditkompetenz. Zudem sind Grundstücke, die längerfristig für kommende Aufgaben der Gemeinde sichergestellt werden, dem Finanzvermögen zuzuführen. Dem Reglement wurde deutlich zugestimmt, es tritt bei einem Ja an der Urnenabstimmung vom 25. September in Kraft.

Das Feuerschutzreglement wurde von Gemeinderat Daniel Merk vorgestellt. Dieses sei angepasst worden, weil der Kanton ein neues Feuerschutzgesetz erlassen habe. Die vom Kanton eingereichten Anmerkungen seien ins Reglement eingeflossen. Die Vorlage wurde schliesslich diskussionslos genehmigt. Bei nur einer Gegenstimme bewilligte die Gemeindeversammlung auch die Überführung der Parzelle Nr. 356 untere Rüllen ins übrige Finanzvermögen. «Auf die künftige Art der Nutzung hat dieser Vorgang keinerlei Einfluss», stellte Markus Ellenbroek klar. Es könnte sein, dass dort dereinst eine Mehrzweckhalle gebaut wird.

Komitee fordert eine Befragung der Bevölkerung

Jörg Sinniger, Komitee «Rettet die Gemeindewiese». Bild: Urs Brüschweiler

Jörg Sinniger brachte im Namen des Komitees «Rettet die Gemeindewiese» vier Anliegen vor. Die provisorischen Parkplätze seien aufzuheben, die Gemeindewiese sei im Rahmen der Zentrumsplanung aufzuwerten und der «Gemeinderat befragt die Bevölkerung nach Bedürfnissen und Wünschen». Aufgrund dieser Ergebnisse sei ein partizipativer Planungsprozess zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu starten.

Dass eine Überbauung auf der Gemeindewiese klar vom Tisch sei, machte Markus Ellenbroek deutlich. Der Gemeinderat sehe keine weitere Interpretation der Abstimmung über das Kinder- und Jugendzentrum. Die Volksschulgemeinde habe deutlich mehr Druck als die Politische Gemeinde. «Bei den Planungen eines künftigen Projekts wird sich die Gemeinde der Schule anschliessen», sagte Ellenbroek. Der Gemeinderat werde an einer Klausurtagung das weitere Vorgehen bei der Zentrumsplanung festlegen.