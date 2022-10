Tägerwilen «Leben die da drin alle noch?»: So gruselig sind die diesjährigen Dark Nights Der diesjährige Grusel-Event Dark Nights in Tägerwilen orientiert sich an einem Film aus dem Jahr 2001. Christoph Heer Jetzt kommentieren 23.10.2022, 18.30 Uhr

Lebendige Komparsen sorgen für den nötigen Grusel-Faktor und Schrecken. Bild: Ralph Ribi

Das psychologische Institut «brain-research» hat eine Technik entwickelt, um über eine experimentelle Therapie in das Unterbewusstsein von komatösen Patienten einzudringen und damit proaktiv zu helfen wieder aufzuwachen. Die Therapietechnik nutzt die Möglichkeit einer elektronischen Synchronisierung der Gehirnaktivitäten zwischen Psychologen und Patienten.

Das ist die Ausgangslage, die Besucherinnen und Besucher bei den diesjährigen Dark Nights in Tägerwilen erwartet. In Anlehnung an den Film «The Cell», aus dem Jahr 2001, werden szenische Abfolgen aus dem Film in einer beklemmenden Dunkelheit, mit viel Rauch, Blut und unheimlichen Gestalten wiedergegeben. Nicht umsonst wird vor dem Eingangstor zur Horrorhalle davor gewarnt, dass Schwangere, Herzkranke und Epileptiker hier nichts zu suchen haben.

Die Horror-Show orientiert sich dieses Jahr an einem Film. Bild: Ralph Ribi

«Wir gingen für dieses Jahr einen ganz anderen Weg, was die Geschichte angeht. Denn in den vergangenen Jahren strickten wir unsere Horror-Storys selber, dieses Jahr übernehmen wir die Geschichte aus dem Film. Natürlich ist unsere Hoffnung gross, dass wir unseren Besuchern wiederum einen richtigen, kalten Schauer über den Rücken jagen können», sagt Nadine Rüegg, Vizepräsidentin des Vereins After Dark.

Gruselig bis ins kleinste Detail. Bild: Ralph Ribi

Natürlich wird an dieser Stelle nicht allzu viel verraten. Doch es kann auch von Glück gesprochen werden, haben am samstäglichen Premierenabend allesamt die Reise durch den Horrorschocker überlebt. «Es ist einfach der Wahnsinn», sagt ein Besucher aus der Region Kreuzlingen, der am liebsten gleich ein zweites Mal in die Horrorwelt eingetaucht wäre.

Bilder: Ralph Ribi Weitere Eindrücke der Horror-Nights. Bilder: Ralph Ribi

Aufgrund des hohen Gruselfaktors war der Zutritt bislang lediglich den Personen ab 18 Jahren vorbehalten. «Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder von Besuchern angesprochen, die gerne ihre Kinder mitnehmen würden. So haben wir uns entschlossen in diesem Jahr am Freitag, 28. Oktober, das Mindestalter auf 16 Jahre herabzusetzen», sagt Nadine Rüegg.

In der Zwischenzeit strömen die ersten Besucher aus dem Horrortunnel. Zittrige Hände, rote Wangen, aber doch mit einem genüsslichen Lächeln im Gesicht. «Ich fass es nicht. So was Cooles habe ich selten erlebt», sagt eine Besucherin aus dem Kanton St.Gallen. Eine andere schaut sich fragend um und meint: «Ich weiss gar nicht, ob die da drin alle noch leben oder nicht.» Ein Gruselschocker vom Feinsten, befinden die beiden.

Hinweis: Informationen zu Öffnungszeiten und Ticketing unter: www.after-dark.ch

