Streit Wodkaflasche über den Kopf gezogen: Ein betrunkener Partybesucher verletzt in Engwilen einen Helfer am Kopf Er sei stark betrunken und sehr aggressiv gewesen: In der Nacht auf Sonntag hat an der Hirschbar-Party in Engwilen ein 21-Jähriger einen Helfer mit einer Smirnoff-Flasche verletzt. Der Helfer hat dabei eine Gehirnerschütterung erlitten. Sabrina Bächi 29.05.2022, 14.57 Uhr

Auch am Freitagabend hatte die Hirschbar für die Oldie-Night geöffnet. Bild: Roland Morgenthaler

Es war wohl eine Szene wie im Film. Nur mit echtem Glas und einem unschönen Ende für den Betroffenen. In Engwilen bei Wäldi hat dieses Wochenende die Hirschbar stattgefunden. Eine Party, die normalerweise als Ergänzung zum Ostschweizer John-Deere-Treffen organisiert wird. Dieses Jahr gab es nur die Party – ohne Treffen. Und an ebendieser Festivität zog ein 21-jähriger Schweizer gegen halb drei Uhr morgens einem Helfer eine Smirnoff-Flasche über den Kopf. «Der Helfer war gerade dabei, ein paar Flaschen aufzuräumen, weshalb genau es zum Streit kam, ist uns nicht bekannt», sagt Marco Fäh, Präsident des Vereins Ostschweizer John Deere Treffen. Offenbar eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung hat der Helfer von der unschönen Begegnung davongetragen. «Heute Nachmittag gehen zwei von uns noch ins Spital und besuchen den Verletzten», sagt Fäh.

Der 21-Jährige, der den Helfer traktiert hat, sei so aggressiv gewesen, dass die Sicherheitsleute vor Ort ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten mussten. «Er ging auf alle los.» Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei wurde der 21-jährige Schweizer festgenommen und inhaftiert. Die genauen Umstände der Tat würden noch abgeklärt.

Die meisten Getränke wurden in Becher abgefüllt. Bild: Roland Morgenthaler

Rund 500 Partygäste seien an diesem Abend in der Engwiler Hirschbar gewesen, sagt Fäh. Zu so später Stunde waren aber längst nicht mehr alle da. Der 21-Jährige war offenbar stark alkoholisiert. Sonst sei aber so ein Vorfall noch nie passiert, sagt Fäh. Nächstes Jahr soll dann wieder ein Treffen stattfinden. Auch die Hirschbar soll es geben. Bereits jetzt hat das OK alles daran gesetzt, so viele Getränke wie möglich in Bechern auszuschenken, um solche Szenen zu verhindern. «Aber es geht halt nicht mit allen Getränken», sagt Fäh. Und schliesslich sei es auch eine ökologische Frage, denn die Flaschen könnten recycelt werden, die Becher nicht.