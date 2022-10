Stimmrechtsbeschwerde Die Kreuzlinger Stadtratswahl unter Anklage: Wer fordert die Wiederholung? –von den Nicht-Gewählten kennt jemand des Rätsels Lösung Wegen fehlerhafter Stimmrechtsausweise stehen die Wahlergebnisse vom 25. September noch unter Vorbehalt. Als Urheber der Stimmrechtsbeschwerde stehen die unterlegenen Kandidierenden im Fokus. Doch die drei waren es nicht. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.20 Uhr

Beim Podium vor der Wahl waren sie noch voller Hoffnung. Die drei Nicht-Gewählten: Christine Forster, Timon Altwegg und Fabrizio Ribezzi. Bild: Ralph Ribi (29.8.2022)

Kreuzlingen war früh dran mit den Stadtratswahlen. Während in den meisten Thurgauer Dörfern und Städten die Behörden für die am 1. Juni 2023 beginnende neue Legislaturperiode erst noch gewählt werden, hat die Grenzstadt das Thema am 25. September bereits erledigt. Beziehungsweise eben doch nicht: Wegen veralteter Angaben über die Wahllokale auf den Stimmrechtsausweisen hat eine Bürgerin oder ein Bürger eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.