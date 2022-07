Christine Forster kandidiert für den Kreuzlinger Stadtrat

Stadtratswahlen «Mein Entschluss ist gereift, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecken will»: Christine Forster möchte in den Kreuzlinger Stadtrat Im Interview erzählt die parteilose Kandidatin Christine Forster, weshalb sie nicht der SP beitritt, dass eine oder noch besser zwei Frauen in die Exekutive gehören und warum ein Schild auf der Surferwiese ausgewechselt gehört. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 06.07.2022, 18.30 Uhr

Christine Forster am Hafen Seegarten. Das Areal zwischen Fischerhaus und Seeburgpark habe grosses Potenzial, findet sie. Bild: Donato Caspari

Schon im Frühling hatte man Sie für eine Stadtratskandidatur auf der Rechnung, bevor die Unstimmigkeiten im Kulturzentrum Kult-X öffentlich wurden. Sie haben dort dann die Geschäftsleitung niedergelegt. Welche Rolle spielte das bei Ihrer Entscheidung?

Christine Forster: Mit dem Gedanken an eine Kandidatur setze ich mich schon länger auseinander. Selbstverständlich sind mir das Kulturzentrum und die Kultur in der Stadt nach wie vor riesige Anliegen, denen ich mich gerne auch als Stadträtin widmen würde. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel gelernt, was politisch geht und was eben nicht. Natürlich brauchte ich eine gewisse Zeit, die Geschehnisse ums Kult-X zu verdauen. Aber in den vergangenen Wochen ist mein Entschluss gereift, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu versuchen, nachhaltig für Kreuzlingen etwas zu erreichen und mein Engagement für die Stadt zu bekräftigen. Auch wenn es unendlich viel Mut braucht, sich in einem Wahlkampf auszustellen.

Sie wären von Ihrem Werdegang prädestiniert, das frei werdende Departement Gesellschaft von Stadträtin Raggenbass zu übernehmen. Aber die Zuteilung kann auch ganz anders kommen.

Ja, klar. Für mich sind alle Departemente vorstellbar, auch wenn ich mit meinem Background am besten ins Departement Gesellschaft passen würde. Thematisch liegen mir etwa auch Verkehrs- oder Energiefragen, Bildung und Sport oder die Gestaltung der Stadt, gerade am Seeufer, sehr am Herzen. Ich möchte vor allem im Gremium mitdenken und mitgestalten.

Pädagogin und Kulturschaffende Christine Forster hat Jahrgang 1975 und ist in Kreuzlingen aufgewachsen. Seit 19 Jahren ist sie als Lehrerin und in diversen Projekten für die Pädagogische Maturitätsschule tätig. Künstlerisch hat sie sich als Dirigentin, Pianistin, Sängerin und Perkussionistin in verschiedenen Ensembles einen Namen gemacht. Seit 2012 und bis April 2022 engagierte sie sich für den Aufbau eines Kulturzentrums im Schiesser-Areal. Christine Forster ist Mutter einer neunjährigen Tochter und beschäftigt sich in ihrer Freizeit gerne mit Alpin- und Wassersport, Tanz und Fotografie. Sie reist gerne, spricht fliessend Spanisch und Englisch und lernt gerade Italienisch. (red)



Von Ihnen kam auch schon Kritik am jetzigen Stadtrat. In welche Richtung soll er sich aus Ihrer Sicht bewegen?

Ich wünsche mir, dass man manchmal etwas mutiger ist und auch mal etwas wagt. Zu oft werden mögliche Stolpersteine in den Fokus gestellt. Selbstverständlich muss man – gerade in Kreuzlingen – dann auch damit rechnen, dass man auf die Nase fallen kann. Aber das wäre es mir wert.

Machen Sie ein Beispiel.

Der Gratis-Stadtbus muss angesichts der massiven Verkehrsprobleme unbedingt ausprobiert werden. Man sollte nicht immer nur betonen, warum es nicht geht. Wichtig wäre es mir auch, weitsichtig in die Zukunft zu planen, dann ist der Mehrwert unter dem Strich einfach grösser, oftmals sind Projekte dann gesamtheitlich gesehen auch kostengünstiger.

Vor Ihrer Kandidatur sah es so aus, als ob Kreuzlingen ab 2023 von fünf Männern regiert würde. Welche Rolle spielte das für Ihre Kandidatur?

Ich hatte lange gehofft, dass sich noch eine Frau meldet. Und ich würde mich immer noch freuen, wenn auch noch eine andere Frau kandidiert. Hallo! Es kann doch nicht sein, dass keine Frau sich dieses Amt zutraut. Obwohl es leider ein bisschen typisch ist. Ich spürte selbst, dass es eben viel Mut braucht. Auf jeden Fall ist es für mich klar: Es braucht eine oder noch besser zwei Frauen im Stadtrat.

Wie brächten Sie das Stadtratspensum beruflich unter einen Hut?

Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruflich etwas Neues auszuprobieren. Ich bin seit über 20 Jahren als Lehrerin tätig und seit 19 Jahren an der Pädagogischen Maturitätsschule. Da würde ich aufhören oder zumindest deutlich herunterfahren. Das 60-Prozent-Pensum als Stadträtin ist eigentlich perfekt, um noch anderen Aufgaben nachzugehen, etwa als Mutter und Hausfrau. Aber es ist mir auch klar, dass es ein sehr intensiver Job ist, der mehr fordert als das angesetzte Pensum. Ich glaube, ich habe ein gutes Alter und genug Lust und Energie, um das leisten zu können.

Sie sind in keiner Partei. Es gab aber schon früh Gespräche mit Vertretern der SP. Warum haben Sie sich nicht gefunden?

Ich wäre politisch in der SP schon am richtigen Ort, auch wenn ich mich noch als grün und liberal bezeichnen könnte. Für mich hätte sich ein kurzfristiger Parteieintritt vor der Wahl nicht gut angefühlt. So dachte ich, es ist besser, unabhängig zu kandidieren.

Die Kreuzlinger Politik kann auch ein Haifischbecken sein.

Das ist mir bewusst. Doch ich habe eine dicke Haut und kann immer gut schlafen. Negatives Gerede und Gerüchte hauen mich nicht so schnell um. Mein Anliegen ist es, die Fehlerquote gering zu halten und vorauszudenken, um nicht den Problemen hinterherrennen zu müssen. Aber ich denke, genau das ist auch eine meiner Stärken.

Dieses Schild auf der Surfwiese macht keine gute Falle, findet Christine Forster. Als Stadträtin würde sie es gerne auswechseln. Bild: Donato Caspari

Sie haben die Surferwiese als Hintergrund für das Porträtfoto ausgewählt, warum?

Das ist einer meiner Lieblingsorte in Kreuzlingen. Als Stadträtin würde ich gerne dieses Schild auswechseln. Seit ich ein Kind bin, hängt das dort und macht keine gute Falle. Vor einiger Zeit wurde das Badeverbot überklebt, das ist zumindest der Situation angepasst, aber noch nicht wirklich weitergedacht. Das Gesamtkonzept am Ufer zwischen Fischerhaus und Seeburgpark hat riesiges Potenzial. Der Seezugang sollte attraktiver gestaltet werden. Zum Beispiel könnte auch die Idee des Sandstrandes wieder aufgenommen werden. In den Arealen Promenade West und Mitte geht es mit den Bauprojekten nicht merklich vorwärts, Gestaltungspläne und konkrete Projekte warten auf Weiterentwicklung und Freigaben. Unsere Region boomt, und so sollte man sie auch behandeln.

