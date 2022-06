Stadtratswahlen Der Gastronom will in der Kreuzlinger Exekutive mitreden: Fabrizio Ribezzi kandidiert – aber ohne die Unterstützung seiner Partei Der FDP-Gemeinderat hat sich entschieden, bei den Stadtratswahlen am 25. September anzutreten. Die Stadt gebe zu viel Geld aus, müsse das Unternehmertum stärken und solle aus ihrem touristischen Potenzial mehr machen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 24.06.2022, 16.35 Uhr

Kreuzlingen im Fokus: Fabrizio Ribezzi im Seeburgpark. Bild: Andrea Stalder

Er gehört zu den bestbekannten Kreuzlingern. Nicht nur, weil er gleich drei Gastrolokale in der Stadt betreibt. Fabrizio Ribezzi ist Wirt mit Leidenschaft, nie um direkte Worte verlegen und mit viel Temperament ausgestattet.

Dass er sich auch gesellschaftlich engagiert, ist keineswegs neu. Mitmachen, aber auch mitreden war immer sein Credo. Im Seenachtfest-OK und bei Kreuzlingen Tourismus hat er sich einst engagiert, 2019 schaffte er für die FDP auch die Wahl ins Stadtparlament.

Jetzt will er in den Stadtrat. Ribezzi lässt sich für die Stadtratswahlen am 25. September aufstellen. Einiges könnte in der Politik besser laufen, findet er. Obwohl er der aktuellen Stadtregierung grundsätzlich gute Noten gibt, sagt er: «Ich bin ein Rebell, aber nicht um des Rebell-Sein Willens.»

Dazu passt, dass die FDP ihn nicht als ihren offiziellen Kandidaten aufstellen will. «Wir haben uns nicht gefunden», sagt er. Aber es sei alles gut, es gebe keine schmutzige Wäsche zu waschen und er bleibe auch in der Partei und FDP-Gemeinderat. Nun kandidiere er halt quasi parteiunabhängig.

«Das ist mir eigentlich sogar ganz recht. Linientreue ist nicht mein Ding und ich lasse mich auch nicht gern in ein Korsett zwängen.»

FDP suchte eine Frau FDP-Präsident Thomas Gut bestätigt auf Anfrage, dass die Partei ausser Stadtpräsident Thomas Niederberger niemanden für die Stadtratswahlen nominiert. Fabrizio Ribezzi sei sicher ein spannender Gemeinderat, aber der Vorstand finde, er sei in der Legislative am richtigen Ort. «Er konnte uns von seiner Stadtratskandidatur nicht überzeugen.» Der Entscheid sei aber nicht gegen Ribezzi gerichtet, viel mehr sei man klar der Meinung, dass in den fünfköpfigen Stadtrat unbedingt und zumindest eine Frau gehöre, sagt Gut. Die Liberalen hätten aber trotz intensiver Suche leider keine Kandidatin motivieren können und so verzichte man auf eine weitere Männer-Nomination. Das Thema betreffe jedoch die gesamte Parteienlandschaft und müsse diskutiert werden, findet der FDP-Präsident. (ubr)

Der Filz ist ihm ein Dorn im Auge

Fabrizio Ribezzi trinkt einen beim Schifffahrtshafen, unweit seines Restaurants Alti Badi. Bild: Andrea Stalder

Hört man seine politischen Anliegen, wäre er allerdings bei den Liberalen durchaus am rechten Ort. Geldverschwendung ist Ribezzi ein Dorn im Auge. «Im neuen Stadthaus braucht's sicher keine Mahagoni-Schreibtische», kann er poltern. Die Kreuzlinger Mammutprojekte müsse man endlich in den «sicheren Hafen» bringen. Die Unternehmer würden zu viel mit Vorschriften gegängelt.

«Das Stadtzentrum muss belebt werden, aber mit neuen Geschäften und nicht mit Mietsubventionen.»

Gegenüber Konstanz wünscht er sich ein selbstbewussteres Auftreten. «Das muss legitim sein.» Ein neues Parkhaus müsse am See an der Grenze realisiert werden und aus dem Kiesplatz am Hafen sollte ein schöner Platz werden. Der Kreuzlinger «Filz», wie er es nennt, ist ihm ein Gräuel. Er betont jetzt schon, dass er nach einer Wahl keine Aufträge der Stadt mehr annehmen würde.

Natürlich liegt Ribezzi als Beizer auch der Tourismus am Herzen.

«Kreuzlingen ist eine richtig geile Stadt. Aber das Potenzial wird noch zu wenig genutzt.»

Immer wieder betont er auch die tiefe Verbundenheit mit seiner Heimatstadt. Seinen Eltern sei er heute noch dankbar, dass sie nach Kreuzlingen gekommen seien. «Ich würde auch den Blickwinkel der Secondos miteinbringen», sagt er, der vor rund 20 Jahren eingebürgert worden ist. Wann genau, weiss er gar nicht mehr genau.

Ein Café, ein Restaurant und eine Bar Fabrizio Ribezzi ist 59 Jahre alt. Er ist seit 16 Jahren in einer Partnerschaft und hat zwei Töchter, 10 und 24 Jahre alt. Gelernt hat er einst Hochbauzeichner. 1995 eröffnete er mit einem Freund aus einer Bierlaune heraus das Café-Bar F.A.X. 2007 übernahm er das Hafenrestaurant Alti Badi. Zudem führt er die Blue American Bar und das Café Sorriso. (ubr)

Mehr Verantwortung für die Mitarbeiter

Temperamentvoller Secondo: Fabrizio Ribezzi. Bild: Andrea Stalder

Für die Unterstellung, seine Lokale liefen nicht mehr so gut, darum brauche er den Stadtratslohn, hat er ein müdes Lächeln übrig. «Ich könnte ja einfach in einem meiner Betriebe arbeiten, dann würde ich einen Lohn sparen.» 16 Festangestellte und zahlreiche Aushilfen beschäftigt Ribezzi derzeit. In den Schlüsselpositionen verfüge er über super Personal, von daher könne er sich künftig gut weniger exponieren und die Zeit für das Stadtratsamt freischaufeln.

Natürlich bringe er aber grossen Respekt vor dem Amt. «Ich bin nicht blauäugig. Aber meine Frustrationstoleranz ist gross.» Es sieht aber die Aufgabe eines Stadtrats als Ideengeber und Entscheider.

«Wenn sie jemanden brauchen, der einen Brief abtippt, bin ich der Falsche.»

«Ich hätte auch in der Gastronomie noch viele Ideen. Aber ich kann nicht mehr an die Front», sagt der 59-Jährige. So sieht er die Exekutive auch als neue persönliche Challenge. «Andernfalls müsste ich ja golfen gehen.»

Der Beizer kennt Jung und Alt in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

