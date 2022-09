Jeder fünfte Kreuzlinger Hafenplatz bleibt Auswärtigen reserviert

Stadtparlament Jeder fünfte Bootsplatz geht weiterhin an einen Nicht-Kreuzlinger: Der Gemeinderat will auswärtige Schiffseigner nicht schlechter stellen Das Stadtparlament hat das neue Hafenreglement gutgeheissen. Zu Diskussionen führte die riesige Warteliste und der hohe Anteil an Mietern, die nicht in Kreuzlingen wohnen. Auf die Stadtkasse kommt zudem ein Geldsegen zu. Urs Brüschweiler 09.09.2022, 11.40 Uhr

Begehrte Plätze im Bootshafen Seegarten. Bild: Reto Martin

Hafenplätze sind in Kreuzlingen ein rares Gut. Thomas Dufner musste sich 16 Jahre lang gedulden, bis er zum Handkuss kam. Der Mitte-Gemeinderat erzählte dies an der Parlamentssitzung vom Donnerstagabend, um die angespannte Situation aufzuzeigen. Insgesamt 627 Personen würden derzeit auf einer der Wartelisten ausharren. Das seien etwa doppelt so viele, wie es Plätze gibt. Jährlich werden im Schnitt weniger als zehn Bootsplätze frei. Er sagte:

«Diese Situation hat uns erschlagen.»

Jeder fünfte Platz für Auswärtige

Die anstehende Totalrevision des Hafenreglements wollte Dufner nun nutzen, um zumindest die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger etwas schneller zum Zuge kommen zu lassen. Denn im Bootshafen Seegarten seien heute 43 Prozent der Plätze an nicht in der Stadt wohnhafte Schiffseigner vermietet.

Thomas Dufner,

Gemeinderat Mitte. Bild: PD

«Im Vergleich mit anderen Bodenseehäfen hat nur Kreuzlingen keine Regelung, die Einheimische bevorzugt.»

Entsprechend stellte er einen Antrag, der dazu führen sollte, dass die vorgesehenen 20 Prozent für Auswärtige langfristig wieder herbeiführen soll. Faktisch wär dies einem langen Vergabestopp für Nicht-Kreuzlinger gleichgekommen.

SP-Gemeinderat Andreas Hebeisen, Präsident der vorberatenden Kommission, rechnete vor, dass der nächste Auswärtige dann erst in etwa zehn Jahren wieder einen Platz erhalten würde.

Andreas Hebeisen,

SP-Gemeinderat und Kommissionspräsident. Bild: PD

«Das käme einem Ausschluss gleich.»

Er sehe dabei mögliche rechtliche Probleme. Und es spreche auch nichts dagegen, dass beispielsweise Personen aus Gemeinden ohne Seeanstoss in Kreuzlingen einen Platz erhalten. Die Meinungen waren im Rat geteilt. Ratspräsident Urs Wohlfenders Stichentscheid gab den Ausschlag zur Ablehnung des Antrags.

Überschüsse fliessen in die städtische Rechnung

Die Totalrevision des Hafenreglementes hiess das Stadtparlament dann mit nur einer Gegenstimme gut. Die Änderungsanträge der Kommission Allgemeines und Administration wurden zuvor gutgeheissen. Es ging dabei um die Finanzen. Die Hafenrechnung weist jedes Jahr Überschüsse aus, 2021 rund 420'000 Franken. Diese Gewinne fliessen bislang in eine Spezialfinanzierung, die aktuell rund 2,8 Millionen Franken aufweist. Das Geld ist dort aber faktisch blockiert. Nun wird neu ein Erneuerungsfonds gebildet in maximaler Höhe von zwei Millionen Franken. Das übrige Kapital sowie die künftig nicht zur Äufnung des Fonds benötigten Überschüsse fliessen in die normale Stadtkasse. Andreas Hebeisen erklärte:

«Die Bildung des Fonds ist ein Akt der Fairness gegenüber den Liegeplatzhaltern, weil sie mehr Gebühren zahlen, als sie Kosten verursachen.»

Falls einst grössere Ausgaben anstünden, könnte sonst der Ruf nach höheren Gebühren kommen und dabei vergessen werden, dass dafür eine Vorfinanzierung besteht.